Vor să-l dea jos pe Infantino?! Tot mai multe voci enervate de președintele FIFA după „showul Trump”. Ce i se pregătește
Gianni Infantino i-a oferit lui Donald Trump, pe 5 decembrie, Preniul FIFA pentru Pace Foto: Imago
Vor să-l dea jos pe Infantino?! Tot mai multe voci enervate de președintele FIFA după „showul Trump". Ce i se pregătește

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 18:10
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 18:11
  • Gianni Infantino, 55 de ani, a schimbat statutul FIFA pentru a putea candida și în 2027. 
  • Este posibil ca președintele forului mondial să nu mai fie candidat unic, ca în 2019 și 2023. 
  • Legăturile lui Infantino pe axa Washington-Riad au declanșat neliniște și iritare. 

Gianni Infantino e de aproape un deceniu președintele FIFA. Din februarie 2016.

După 16 ani la UEFA, director juridic, vicesecretar general și secretar general, a apărut peste noapte direct la alegerile prezidențiale ale forului mondial.

Înlocuindu-l în cursă pe Michel Platini, fostul lider UEFA suspendat într-un scandal de corupție alături de Sepp Blatter (șeful FIFA între 1998 și 2015).

Infantino, reales de două ori la FIFA fără contracandidat. Cu aclamații

Pe 26 februarie 2016, Infantino l-a învins pe Salman bin Ibrahim Al Khalifa (Bahrain), și atunci, și acum președintele confederației asiatice.

56,1% a fost procentul
voturilor în favoarea lui Infantino la alegerile FIFA din februarie 2016

Avocatul elvețian a fost reales de două ori la Zurich:

  • Pe 5 iunie 2019, la Paris, Franța. Candidat unic. Nimeni nu a concurat cu el pentru acest post. 
  • Pe 16 martie 2023, la Kigali, Rwanda. Încă o dată, fără adversar. 

Ulterior, Infantino a modificat statutul FIFA pentru ca prima perioadă, 2016-2019, să fie considerată incompletă și să i permită încă o candidatură, pentru al treilea mandat complet, 2027-2031.

3 mandate
este limita pentru președinția FIFA, dar Infantino va rămâne aproape 4 mandate, dacă va fi reales în 2027 la forul mondial

Infantino: Trump, Bin Salman, Premiul FIFA pentru Pace. Rival la alegeri?

Dar este posibil ca în 2027 să nu mai fie la fel de ușor precum în 2019 și 2023.

Alegerea cu aclamații să dispară, înlocuite de un contracandidat care să lupte pentru îndepărtarea lui de la FIFA.

The Times susține că sunt tot mai multe voci care îl contestă pe Infantino după ce s-a întâmplat în 2025.

Mohammed bin Salman, prim-ministrul Arabiei Saudite. Foto: Imago Mohammed bin Salman, prim-ministrul Arabiei Saudite. Foto: Imago
Mohammed bin Salman, prim-ministrul Arabiei Saudite. Foto: Imago

Legăturile controversate cu președintele american Donald Trump și cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, în special Premiul FIFA pentru Pace, decis de Infantino fără consultarea Consiliului FIFA, toate au declanșat iritare.

Nu ar fi exclus ca Infantino să nu mai rămână la Zurich 15 ani, cum plănuia. Cariera la FIFA s-ar putea opri în 2027.

17:52
Mai multe știri de ultimă oră

