Fanii Argentinei au avut mai multe gesturi rasiste și jignitoare la adresa creatorului de conținut Darren Jason Watkins Jr., cunoscut sub numele „IShowSpeed”, în meciul cu Capul Verde, scor 3-2 d.prel., în 16-imile CM 2026.

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Celebrul streamer a fost prezent în tribunele stadionului din Miami. Acesta purta un tricou al naționalei Capului Verde și era înconjurat de mulți fani argentinieni.

VIDEO. Fanii Argentinei, gesturi rasiste și jignitoare la adresa lui IShowSpeed

În timpul partidei din șaisprezecimile turneului final, IShowSpeed a rămas uimit de faptul că un copil aflat și el în tribune îi arată mai multe semne obscene acestuia, în timp ce mama sa îl ținea în brațe.

IShowSpeed e considerat un „dușman” al argentinienilor pentru că este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo, reușind chiar să asiste și la meciurile Portugaliei de la acest Mondial.

Într-un alt videoclip de pe rețelele de socializare, o fană a naționalei sud-americane a fost surprinsă în timp ce îi adresa mai multe injurii și expresii rasiste creatorului de conținut.

Cu toate acestea, IShowSpeed nu a băgat prea mult în seamă gesturile femeii și i-a făcut un semn cu mâna, sugerând că poate să continue să-l înjure.

Aceste gesturi ale suporterilor Argentinei au fost dur criticate de internauți, care au adăugat mai multe comentarii:

„Găsiți această femeie. Ar trebui să-și piardă locul de muncă. Este rușinos”

„Fotbalul este al doilea sport al Argentinei, rasismul fiind pe primul loc”

„Își dau seama cât de needucați și lipsiți de inteligență par? Oamenii aceștia au nevoie de un fel de educație civică. Nu poți avea un grup de barbari într-o societate civilizată”

„Expresia de pe fața lui spune totul. Nu l-am văzut niciodată atât de dezamăgit”

„Suntem în 2026 și încă vedem astfel de lucruri. Este jenant. Glumele și tachinările sunt una, dar scandările rasiste sunt cu totul altceva”

„Speed a făcut față unei presiuni venite din tribune mai mari decât cea cu care s-au confruntat unii fundași pe teren”, au spus fanii pe rețelele sociale, conform primetimer.com.

56,5 milioane de abonați are IShowSpeed pe YouTube

ARGENTINE FANS DOING RACIST CHANTS TOWARDS SPEED



pic.twitter.com/Em9pa2A4x3 — fan 🇵🇹 (@NoodleHairCR7) July 4, 2026

Argentina - Capul Verde, spectacol în 16-imi

Meciul de la Miami a început clasic, cu Argentina dominând total. Tabela s-a dezghețat greu, abia în minutul 29, când Messi a făcut 1-0. Și totul părea să curgă spre scenariul previzibil al unei victorii lejere.

Doar că, după pauză, sud-americanii n-au mai găsit drumul spre plasa lui Vozinha, iar Capul Verde a egalat surprinzător, prin Duarte, cu un șut din colțul de 6 metri.

Din acel moment, argentinienii s-au blocat. Șocați de rezistența adversarilor contați infinit mai slab, s-au pierdut în fața apărării organizate a acestora. Doar Messi a mai mișcat cât de cât. În rest, paralizie totală!

De necrezut, meciul a intrat în prelungiri! Lucrurile păreau să se așeze repede, pentru că Lisandro Martinez a făcut imediat 2-1.

Dar a venit un nou moment de șoc mondial: un gol uluitor marcat de Capul Verde, prin Lopes Cabral, de la Benfica.

A fost unul dintre cele mai frumoase goluri ale competiției, un șut la vinclu, în diagonală, o minunăție!

Argentina și-a reluat presiunea ofensivă și, după un corner executat impecabil de Messi, Romero l-a forțat pe Diney Borges să-și marcheze în proprie poartă.

S-a făcut 3-2 și, absolut de necrezut, campioana mondială a încheiat meciul asediată de Capul Verde! Dibu Martinez a salvat două mingi grele și, până la urmă, Argentina scăpat de rușine.

Iar în faza următoare, Messi va da piept cu Salah.

Speed NO PUEDE CREER que un niño argentino le enseñara el Dedo del medio mientras la madre lo sujetaba en el partido de la Copa del Mundo Argentina vs. Cabo Verde.



Son criados por racistas y convertidos en racistas 😭 pic.twitter.com/2Prbv7uN2k — Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026

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