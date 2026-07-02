Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare

Campionatul Mondial din acest an este în plină desfășurare, iar mediul online e asaltat de numeroase comentarii rasiste.

Forul condus de Gianni Infantino a făcut publice datele unui studiu realizat de FIFA, iar rezultatele sunt tot mai îngrijorătoare.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urma analizei efectuate de FIFA în perioada 11-27 iunie asupra postărilor de pe rețelele de socializare, s-a descoperit că rasismul a devenit cea mai frecventă formă de ură în timpul grupelor de la CM 2026.

CM 2026, asaltat de rasism. FIFA a făcut publice datele îngrijorătoare

FIFA a făcut publice datele furnizate de Social Media Protection Service (SMPS), sistemul creat pentru a proteja jucătorii, antrenorii, arbitrii și echipele naționale de abuzurile online.

În perioada menționată, forul mondial a analizat peste șase milioane de postări și comentarii de pe principalele rețele de socializare.

Dintre acestea, aproximativ 225.000 au ajuns să fie verificate de operatori umani, iar 89.000 dintre ele au fost confirmate ca fiind mesaje ofensatoare sau abuzive, conform marca.com.

Din toate acestea, 11% dintre ele aveau un caracter rasist. Este un semnal de alarmă pentru FIFA pentru că procentul a crescut cu 3% față de CM 2022.

Numărul postărilor analizate a crescut cu 33% față de ediția anterioară, iar numărul mesajelor abuzive identificate a crescut de 13 ori: de la 6.700 în 2022 la 89.000 în actuala fază a grupelor de la CM 2026.

Cu toate acestea, FIFA a subliniat că orice comparație trebuie făcută cu prudență, în condițiile în care în Qatar au participat 32 de reprezentative, în timp ce la ediția de anul acesta organizată de SUA, Mexic și Canada numărul acestora a crescut la 48.

În plus, sistemul de detectare a fost îmbunătățit considerabil, datorită unor instrumente noi bazate pe inteligență artificială și verificare umană.

6 milioane de postări și comentarii analizate;

225.000 de mesaje trimise pentru verificare umană;

89.000 de postări confirmate ca fiind abuzive;

11% dintre aceste mesaje conțineau insulte rasiste;

1.000 de conturi trimise spre investigație;

181.000 de comentarii care incitau la ură, ascunse automat;

peste 100 de cazuri cu posibile consecințe juridice;

peste 30 de milioane de mesaje și comentarii abuzive eliminate de SMPS de la înființarea sa, în 2022.

FIFA subliniază că progresele tehnologice explică o parte din această creștere, dar datele reflectă, de asemenea, o creștere reală a atacurilor motivate de rasism.

FIFA e pregătită să ia măsuri

Potrivit FIFA, Social Media Protection Service nu se limitează doar la detectarea conținutului ofensator. Dovezile obținute de acest serviciu pot fi folosite în eventuale acțiuni legale.

Până acum, aproximativ 1.000 de conturi de pe social media au fost identificate și vor fi supuse unor investigații suplimentare.

Peste 100 de cazuri îndeplinesc deja condițiile pentru pentru întocmirea unor dosare care ar putea ajunge în instanță

Pe lângă analizarea postărilor obișnuite, instrumentul urmărește și conținutul postat de conturile oficiale ale echipelor naționale și ale federațiilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport