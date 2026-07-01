Craiova, o nouă lovitură  Campioana României l-a transferat pe atacantul revelației din Portugalia! Bătaie mare în ofensiva oltenilor
Foto: Facebook/U Craiova
Superliga

Craiova, o nouă lovitură Campioana României l-a transferat pe atacantul revelației din Portugalia! Bătaie mare în ofensiva oltenilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 21:48
  • Universitatea Craiova a anunțat, miercuri, transferul atacantului francez Simon Elisor (26 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Este a treia mutare oficializată de campioana României în această vară, după fundașul stânga Ronaldo Webster (24 de ani) și atacantul Heri Tavares (29 de ani).

Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Citește și
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Citește mai mult
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică

U Craiova l-a transferat pe Simon Elisor

În cadrul unui videoclip postat pe Facebook, jucătorii oltenilor Tudor Băluță, Carlos Mora și David Matei discutau despre eventul reușit în sezonul trecut.

Aceștia au subliniat cât de unită a devenit echipa lui Filipe Coelho, moment în care a intrat pe ușă noul transfer Simon Elisor.

Atacantul francez a spus: „Pentru asta am venit. Pentru echipă, pentru trofee, pentru «Vulcanul» plin. Când avem primul meci?”.

Elisor a semnat un contract valabil pe două sezoane cu U Craiova, cu opțiunea de prelungire pentru încă unul.

„Bienvenue, Simon Elisor!

Atacantul francez a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, și a intrat deja în programul de pregătire al leilor. În vârstă de 26 de ani, Simon a mai evoluat pentru echipe precum Famalicao, Metz, Troyes și Ajaccio.

Bine ai venit la campioana României, Universitatea Craiova!”, au transmis oltenii pe Facebook.

Elisor se va bate pentru un loc în primul „11” cu Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba și Monday Etim.

Pentru campioana României urmează „dubla” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Meciul tur este programat pe 8 iulie, de la ora 20:00, în timp ce returul de la Craiova se va juca o săptămână mai târziu, de la 20:30.

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da piept cu câștigătoarea duelului FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).

Între cele două meciuri cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova o va întâlni pe vicecampioana U Cluj, în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

Cine este Simon Elisor

Atacantul francez și-a început cariera în țara natală, la echipele Istres, Martigues și Ajaccio, acolo unde a făcut pasul la echipa mare în 2020.

De-a lungul carierei sale a mai jucat și pentru Villefranche, SC Sete, Seraing, Stade Lavallois, Metz sau Troyes.

În ianuarie 2025 a fost transferat de portughezii de la Famalicao, de la Metz, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

În sezonul recent încheiat, Elisor a marcat doar un singur gol și a oferit 3 pase decisive în 36 de apariții pentru echipa portugheză.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Simon Elisor, conform Transfermarkt

Citește și

Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Campionatul Mondial
08:09
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Citește mai mult
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Nu i-a menajat Toni Kroos, discurs dur după eliminarea rușinoasă de la CM 2026: „Germania nu este capabilă de asta”
Campionatul Mondial
20:18
Nu i-a menajat Toni Kroos, discurs dur după eliminarea rușinoasă de la CM 2026: „Germania nu este capabilă de asta”
Citește mai mult
Nu i-a menajat Toni Kroos, discurs dur după eliminarea rușinoasă de la CM 2026: „Germania nu este capabilă de asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
transfer liga 1 csu craiova Simon Elisor
Știrile zilei din sport
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Campionate
10:30
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Citește mai mult
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Campionatul Mondial
12:06
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Citește mai mult
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Special
09:45
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Citește mai mult
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă  a anunțat subit moartea tatălui său
Campionatul Mondial
09:59
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă a anunțat subit moartea tatălui său
Citește mai mult
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă  a anunțat subit moartea tatălui său
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
15:55
Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
16:06
„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Toți pot lua Balonul de Aur
„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Toți pot lua Balonul de Aur
14:49
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Top stiri
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Campionatul Mondial
09:22
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Citește mai mult
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Campionatul Mondial
08:09
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Citește mai mult
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Superliga
01.07
„Vorbește aiurea” Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Citește mai mult
„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop
B365
01.07
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop
Citește mai mult
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share