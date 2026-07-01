Universitatea Craiova a anunțat, miercuri, transferul atacantului francez Simon Elisor (26 de ani).

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Este a treia mutare oficializată de campioana României în această vară, după fundașul stânga Ronaldo Webster (24 de ani) și atacantul Heri Tavares (29 de ani).

U Craiova l-a transferat pe Simon Elisor

În cadrul unui videoclip postat pe Facebook, jucătorii oltenilor Tudor Băluță, Carlos Mora și David Matei discutau despre eventul reușit în sezonul trecut.

Aceștia au subliniat cât de unită a devenit echipa lui Filipe Coelho, moment în care a intrat pe ușă noul transfer Simon Elisor.

Atacantul francez a spus: „Pentru asta am venit. Pentru echipă, pentru trofee, pentru «Vulcanul» plin. Când avem primul meci?”.

Elisor a semnat un contract valabil pe două sezoane cu U Craiova, cu opțiunea de prelungire pentru încă unul.

„Bienvenue, Simon Elisor!

Atacantul francez a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, și a intrat deja în programul de pregătire al leilor. În vârstă de 26 de ani, Simon a mai evoluat pentru echipe precum Famalicao, Metz, Troyes și Ajaccio.

Bine ai venit la campioana României, Universitatea Craiova!”, au transmis oltenii pe Facebook.

Elisor se va bate pentru un loc în primul „11” cu Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba și Monday Etim.

Pentru campioana României urmează „dubla” cu ML Vitebsk din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Meciul tur este programat pe 8 iulie, de la ora 20:00, în timp ce returul de la Craiova se va juca o săptămână mai târziu, de la 20:30.

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da piept cu câștigătoarea duelului FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).

Între cele două meciuri cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova o va întâlni pe vicecampioana U Cluj, în Supercupa României, de la ora 21:00, într-o partidă programată pe 12 iulie.

Cine este Simon Elisor

Atacantul francez și-a început cariera în țara natală, la echipele Istres, Martigues și Ajaccio, acolo unde a făcut pasul la echipa mare în 2020.

De-a lungul carierei sale a mai jucat și pentru Villefranche, SC Sete, Seraing, Stade Lavallois, Metz sau Troyes.

În ianuarie 2025 a fost transferat de portughezii de la Famalicao, de la Metz, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

În sezonul recent încheiat, Elisor a marcat doar un singur gol și a oferit 3 pase decisive în 36 de apariții pentru echipa portugheză.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Simon Elisor, conform Transfermarkt

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