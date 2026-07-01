Dinamo, eșec în ultimul amical Ce s-a întâmplat la duelul cu Omonia: gafă majoră comisă de Duțu!

Dinamo a pierdut, miercuri, ultimul amical din cantonamentul din Polonia, 1-2 cu Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

Tot astăzi, echipa lui Nuno Campos a învins echipa secundă a clubului LKS Lodz, scor 4-0.

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Înainte de aceste meciuri, „câinii” mai jucaseră alte două amicale: 2-1 împotriva echipei Gornik Leczna, respectiv 1-3 cu Motor Lublin.

Dinamo a pierdut ultimul amical din Polonia

Omonia Nicosia a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 30, după o gafă uriașă în defensiva lui Dinamo.

Matteo Duțu a încercat să degajeze o minge aflată în careu, dar nu a avut o execuție foarte bună. Fundașul „câinilor” a respins mingea în mâna Jaden Montnor, iar balonul a intrat mai apoi în poarta lui Bellaarouch.

Arbitrul partidei nu a observat acel henț și a validat golul campioanei Ciprului.

Omonia Nicosia a continuat să pună presiune la poarta lui Dinamo și a majorat diferența imediat după pauză, în minutul 47. Chrysis Evangelou a înscris după un șut trimis din afara careului, la colțul lung al porții.

Dinamo nu a renunțat și, 10 minute mai târziu, a reușit să înscrie prin Alexandru Musi. Danny Armstrong a executat perfect o lovitură liberă, din apropierea colțului terenului.

Mingea a ajuns în careul ciprioților, care nu au reușit să o respingă și să elimine pericolul. Musi a profitat de greșelile adversarilor și a împins balonul în plasă, din 6 metri.

Mai apoi, Dinamo și Omonia Nicosia s-au anihilat reciproc, iar meciul amical s-a încheiat cu victoria ciprioților, scor 2-1.

Echipa de start folosită de Dinamo: Bellaarouch - M. Sivis, M. Duțu, N. Stoinov, R. Radu - D. Armstrong, A. Soro, A. Mărginean, C. Cîrjan - Al. Pop, A. Musi

Pentru echipa antrenată de Nuno Campos urmează revenirea în România, care este programată joi, la 14:10, pe aeroportul Băneasa.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia:

Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch

Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual

Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia

Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko, Oliver Hintsa

Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko, Oliver Hintsa Staff-ul lui Dinamo: Nuno Campos (antrenor principal), Gonzalo Cruz (antrenor secund), Joao Bogao (antrenor secund), Adrian Marcu (antrenor secund), Brian Van Der Steen (preparator fizic), Mădălin Udrea (preparator fizic), Filipe Peralta (antrenor de portari), Andrei Bendeac (analist video), Iulian Militaru (analist video), Cosmin Mihalescu (director sportiv), Dan Tănase (medic), Javier Rodriguez (nutriționist), Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut), Dumitru Bzovii (kinetoterapeut), Bogdan Ionescu (maseur), Emilian Stanciu (magazioner), Bogdan Alecu (ofițer de presă), Andrei Miron (fotograf), Sabin Ghiță (team manager)

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