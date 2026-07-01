Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, și Basarab Panduru (55 de ani) au vorbit despre decizia lui Daniel Pancu (48 de ani) de a-i acorda banderola de căpitan lui Lars Kramer (26 de ani).

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În stagiunea trecută, Alexandru Dobre a fost cel care a purtat banderola de căpitan, fiind deposedat de ea după un conflict cu Constantin Gâlcă.

Răzvan Onea, cel care era primul căpitan al Rapidului înainte ca această responsabilitate să-i fie acordată lui Dobre, a preluat banderola până la finalul sezonului.

Basarab Panduru, despre decizia lui Pancu: „Nu prea poți să glumești cu el și să faci ce vrei tu”

În noul sezon, care va debuta pe 17 iulie, liderul din teren al Rapidului urmează să fie Lars Kramer (26 de ani), stoperul olandez care și-a câștigat imediat locul în primul „11”.

Basarab Panduru a comentat această decizie luată de Daniel Pancu și i-a transmis un avertisment lui Alex Dobre.

„Dacă nu îl cunoșteam pe Pancone, probabil că m-ar fi surprins decizia. Nu prea poți să glumești cu el și să faci ce vrei tu. Cred că e o decizie luată mai degrabă după ce s-a întâmplat cu Gâlcă.

Tu nu respecți antrenorul. E o problemă mare pentru tine, Dobre! Nu poți să spui că Pancu l-a văzut la antrenamente și i-a luat banderola.

El a tras niște concluzii după ce s-a întâmplat, nu acum. Nu poți să îi iei banderola după 3 antrenamente. Dar Dobre a greșit grav cu Gâlcă, e grav”, a spus Panduru la Prima Sport.

Lars Kramer (stânga)

Victor Angelescu consideră că Dobre nu este foarte afectat după ce a pierdut banderola de căpitan.

„Dobre are un mare plus, se pregătește excepțional oricând. E foarte serios. De când e la Rapid s-a pregătit exemplar la antrenamente, dar și după.

Are grijă de viața lui. Normal că nu e ca și cum nu-l interesează sau l-ar lăsa indiferent că i-a luat banderola. Dar, la cum îl cunosc, nu cred că este atât de afectat încât să fie supărat sau să joace mai slab”, a spus președintele Rapidului.

Lars Kramer a ajuns în Giulești în vara anului trecut, de la Aalborg. S-a impus rapid la noua sa echipă și, în sezonul trecut, a jucat 33 de meciuri, reușind să înscrie de două ori.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Lars Kramer, conform Transfermarkt

Giuleștenii vor debuta pe teren propriu în Liga 1, cu un meci împotriva nou-promovatei Sepsi, programat luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

Program Rapid, în cantonametul din Austria

2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)

5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

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