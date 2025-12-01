FIFA a făcut anunțul Când își află România posibilul traseu la CM 2026
România/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

FIFA a făcut anunțul Când își află România posibilul traseu la CM 2026

Alexandru Smeu , Theodor Jumătate
Publicat: 01.12.2025, ora 21:30
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 21:30
  • FIFA a anunțat când va publica programul complet al meciurilor din grupele CM 2026.
  • România ar putea ajunge și ea acolo dacă va reuși să treacă de barajul din luna martie.
  • Turcia - România se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00. Câștigătoarea duelului din semifinale va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Campionatul Mondial se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc vineri, 5 decembrie, la Washington DC.

România își află posibilul traseu de la CM 2026 pe 6 decembrie

FIFA a anunțat prin intermediul unui comunicat pe site-ul oficial faptul că datele și locul de desfășurare a meciurilor din grupe, inclusiv eventualele partide ale României, vor fi dezvăluite într-o transmisiune globală.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, de la 19:00 (ora României), la doar 24 de ore după tragerea la sorți.

Prezentarea meciurilor va fi făcută de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de legende ale fotbalului mondial, lucru ce s-a întâmplat și la tragerea la sorți.

Ceremonia va fi transmisă în direct de FIFA.com și de televiziunile care dețin drepturile CM.

În România, acestea sunt deținute la acest moment de Antena 1.

Cu cine ar putea juca România, dacă va obține calificarea la Mondial

Dacă va reuși să se califice la Campionatul Mondial, România ar putea întâlni formații importante, printre care chiar deținătoarea trofeului, Argentina.

Cum ar arăta „grupa morții”, dar și o grupă accesibilă pentru „tricolori”:

  • Grupa teribilă la CM 2026: Argentina, Maroc, Norvegia, România
  • Grupa accesibilă la CM 2026: Statele Unite, Australia, Tunisia, România
Urnele pentru CM 2026 Urnele pentru CM 2026
Urnele pentru CM 2026

Urnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor de la Mondial

La turneul final din vara anului viitor vor participa pentru prima dată în istorie 48 de echipe, venite din 6 confederații.

Fiecare urnă valorică conține câte 12 echipe, la finalul tragerii la sorți urmând să fie concretizată componența celor 12 grupe a câte 4 echipe.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți:

  • URNA 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania
  • URNA 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Republica Coreea, Ecuador, Austria, Australia
  • URNA 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
  • URNA 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off-urile Europene A, B, C (posibil România) și D, Play-off-urile inter-continentale 1 și 2

