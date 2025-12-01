Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby +11 foto
Conflictul de la încălzire FOTO: IMAGO
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 20:06
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 20:11
  • Înainte de derby-ul dintre Fenerbahce și Galatasaray din această seară, la Istanbul au avut loc momente incredibile, care s-au lăsat cu altercații între jucătorii celor două grupări.

Derby-ul dintre Fenerbahce și Galatasaray are o importanță extrem de mare, ținând cont că cele două echipe sunt despărțite de doar un punct în fruntea clasamentului.

La meci asistă și selecționerul României, Mircea Lucescu, conform gsp.ro.

Incidente reprobabile înainte de derby-ul Turciei, Fenerbahce - Galatasaray

Fotbaliștii de la Galatasaray au fost filmați foarte motivați, cum băteau cu mâinile în geamurile autocarului, chiar în momentul în care au ajuns la stadionul „Şükrü Saracoğlu”.

La încălzire, spiritele s-au încins, jucătorii s-au îmbrâncit, iar în altercație au fost implicați inclusiv componenți ai staff-urilor celor două echipe.

Kerem Akturkoglu, atacantul celor de la Fenerbahce, a fost de departe cel mai huiduit jucător de către fanii celor de la Galata, după ce a semnat în vara acestui an cu Fener.

Fanii Galatei, formație la care Akturkoglu a jucat timp de 4 ani, între 2020 și 2024, au adus pe stadion bani falși cu chipul jucătorului turc pe ei.

Banii aduși pe stadion de suporterii Galatei FOTO: fanatik.com.tr
Banii aduși pe stadion de suporterii Galatei FOTO: fanatik.com.tr

Fenerbahce - Galatasaray, scene violente la U19 Fenerbahce - Galatasaray, scene violente la U19 Fenerbahce - Galatasaray, scene violente la U19 Fenerbahce - Galatasaray, scene violente la U19 Fenerbahce - Galatasaray, momente tensionate la încălzire
Bătaie generală și la meciul de U19

Înainte de duelul dintre cele două formații, echipele under-19 ale celor două cluburi s-au întâlnit într-un derby care s-a lăsat cu o bătaie generală.

Cele două au intrat la egalitate la pauză, scor 1-1, iar în ultimele minute ale partidei Fener a dat lovitura, reușind să se impună cu 2-1.

Imediat după fluierul de final, atunci când tinerii fotbaliști se bucurau de victorie, un jucător al celor de la Galatasaray a fost surprins de camerele video cum îl lovește cu pumnul în față pe unul dintre adversarii săi.

VIDEO Imagini de la încălzire și cu scenografia gazdelor

