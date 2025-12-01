„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla” +21 foto
Ștefan Bană/ Foto: sportpictures.eu
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 20:04
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 20:04
  • Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a dat detalii despre situația lui Ștefan Bană (21 de ani), fotbalist împrumutat de la Universitatea Craiova.

Ștefan Bană a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai trupei gălățene în primele 8 etape ale sezonului, apoi a dispărut subit din lotul echipei conduse de Laszlo Balint.

Considerat unul dintre cei mai promițători U21, fotbalistul împrumutat de Universitatea Craiova nu s-a accidentat, ci s-a confruntat cu un episod depresiv.

Laszlo Balint: „Sunt anumite lucruri pe care nu le putem controla”

Întrebat despre starea fotbalistului, Laszo Balint a dat de înțeles că situația nu s-a schimbat, iar Bană nu va reveni prea curând pe gazon.

„E o situație delicată. O să vă rog să îmi permiteți să nu intru în foarte multe detalii și amănunte, pentru că eu cred că este normal să-i respectăm intimitatea.

Din păcate, Ștefan Bană ne lipsește foarte mult. Știm cu toții importanța pe care a avut-o el în jocul nostru.

Și până la urmă statisticile lui au reușit să ajute echipa să facă destul de multe puncte.

N-aș putea să vă răspund la această întrebare, cât va dura această situație sau când va putea fi disponibil Ștefan Bană.

Eu personal îi doresc sănătate multă. Sunt anumite lucruri pe care nu le putem controla. Dar sunt și situații în care fotbalul cumva pică în planul secund și sănătatea devine cea mai importantă”, a declarat Laszlo Balint la conferința de presă de la finalul meciului cu Dinamo.

Cifrele lui Ștefan Bană, în tricoul celor de la Oțelul

  • 8 meciuri bifate în primele 8 etape
  • două goluri
  • 3 pase de gol
  • Un gol produs la fiecare 137 de minute jucate

Cu el în echipă, Oțelul a luat peste 40% din punctele puse în joc în primele 8 runde: 10 din 24.

500.000 de euro
e cota la care e evaluat Bană de site-ul Transfermarkt.com

FOTO. Imagini de la Dinamo - Oțelul 1-0

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
