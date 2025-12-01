„Cel mai greu an” David Popovici, mesaj de impact: „Nu vorbește suficientă lume despre asta”

David Popovici (21 de ani) a avut un discurs de impact, în care a vorbit despre cele mai grele momente din carieră.

Campionul medaliat cu aur la proba de 200 m liber la Paris a declarat că 2025 a fost de departe cel mai complicat an pe care l-a traversat.

David Popovici: „A fost cel mai greu an”

„Credeam că e numai lapte și miere, iar după ce câștigi viața devine roz. Și totul e bine și frumos! A fost de departe cel mai greu an al meu pe orice plan. E foarte important să te ridici atunci când cazi la pământ, să te scuturi de praf. M-am regăsit în asta!

A fost din nou un an foarte dificil, în care am evoluat extrem de mult. Am triumfat eu cu mine! Mă simt foarte mândru să spun că am triumfat și am trecut peste momentele grele.

Mi-ar fi plăcut să ne pregătească cineva și pentru momentele atribuite succesului, despre care nu vorbește suficientă lume”, a spus Popovici, pentru prosport.ro.

14 medalii de aur a câștigat David Popovici, de-a lungul carierei sale

De ziua națională a României, David Popovici a dorit să le transmită și un mesaj românilor de pretutindeni:

„Am reprezentat cu mândrie România. Am câștigat mereu cu România în minte și o voi face întotdeauna. Acesta este locul meu și mă simt bine aici”.

Medaliile obținute de David Popovici

Competiție An Probă Campionatele Mondiale 2025 100m liber Campionatele Mondiale 2025 200m liber Jocurile Olimpice 2024 200m liber Campionatele Europene 2024 100m liber Campionatele Europene 2024 200 m liber Campionatele Naționale 2023 4x50 m ștafetă mixt Campionatele Naționale 2023 200 m liber Campionatele Naționale 2023 50 m liber Campionatele Naționale 2023 100 m liber Campionatele Mondiale 2022 200m liber Campionatele Mondiale 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 100m liber Campionatele Europene 2022 200m liber Campionatele Europene (bazin scurt) 2021 200 m liber

