David Popovici FOTO: Sport Pictures
„Cel mai greu an" David Popovici, mesaj de impact: „Nu vorbește suficientă lume despre asta"

  • David Popovici (21 de ani) a avut un discurs de impact, în care a vorbit despre cele mai grele momente din carieră.

Campionul medaliat cu aur la proba de 200 m liber la Paris a declarat că 2025 a fost de departe cel mai complicat an pe care l-a traversat.

David Popovici: „A fost cel mai greu an”

„Credeam că e numai lapte și miere, iar după ce câștigi viața devine roz. Și totul e bine și frumos! A fost de departe cel mai greu an al meu pe orice plan. E foarte important să te ridici atunci când cazi la pământ, să te scuturi de praf. M-am regăsit în asta!

A fost din nou un an foarte dificil, în care am evoluat extrem de mult. Am triumfat eu cu mine! Mă simt foarte mândru să spun că am triumfat și am trecut peste momentele grele.

Mi-ar fi plăcut să ne pregătească cineva și pentru momentele atribuite succesului, despre care nu vorbește suficientă lume”, a spus Popovici, pentru prosport.ro.

14 medalii de aur
a câștigat David Popovici, de-a lungul carierei sale

De ziua națională a României, David Popovici a dorit să le transmită și un mesaj românilor de pretutindeni:

„Am reprezentat cu mândrie România. Am câștigat mereu cu România în minte și o voi face întotdeauna. Acesta este locul meu și mă simt bine aici”.

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

David Popovici, aur la 100 m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Medaliile obținute de David Popovici

CompetițieAnProbă
Campionatele Mondiale2025100m liber
Campionatele Mondiale2025200m liber
Jocurile Olimpice2024200m liber
Campionatele Europene2024100m liber
Campionatele Europene2024200 m liber
Campionatele Naționale20234x50 m ștafetă mixt
Campionatele Naționale2023200 m liber
Campionatele Naționale202350 m liber
Campionatele Naționale2023100 m liber
Campionatele Mondiale2022200m liber
Campionatele Mondiale2022100m liber
Campionatele Europene2022100m liber
Campionatele Europene2022200m liber
Campionatele Europene (bazin scurt)2021200 m liber

