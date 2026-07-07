SUA - Belgia 1-4. Americanul Folarin Balogun (25 de ani) a reacționat după întreg scandalul iscat de suspendarea pedepsei de o etapă pe care o primise după „roșul” văzut în meciul cu Bosnia din 16-imile CM 2026.

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La presiunile președintelui Donald Trump (80 de ani), FIFA a cedat și a decis suspendarea deciziei în privința fotbalistului american. Acesta a jucat în meciul cu Belgia, dar nu a impresionat pe teren.

SUA - Belgia 1-4 . Folarin Balogun: „Am acceptat decizia că pot juca”

La finalul partidei de marți dimineață, Folarin Balogun părea să fie vizibil afectat de eliminarea de la Mondial. Atacantul a vorbit despre decizia luată de FIFA care i-a permis să joace cu Belgia.

„Am acceptat decizia când mi s-a acordat cartonaşul roşu. Apoi, am acceptat decizia că pot juca.

Nu prea mai am ce să spun despre acest subiect. Până la urmă, Belgia a fost echipa mai bună astăzi”, a declarat Balogun, conform nypost.com.

40 de milioane de euro este cota de piață a lui Folarin Balogun, conform Transfermarkt

După fluierul final, atacantul american a mers spre Rudi Garcia, selecționerul Belgiei, pentru a-l felicita. La rândul său, tehnicianul i-a transmis un mesaj lui Balogun.

„Sincer, doar am felicitat Belgia. E un joc, sunt câştigători şi pierzători. La fel ca atunci când am primit cartonașul roșu, trebuie să gestionezi situația în mod corect.

Rudi Garcia mi-a spus că speră că această situaţie să nu fie ţinută minte mai mult decât evoluţia fantastică pe care am avut-o la această Cupă Mondială. A ţinut să mă încurajeze să rămân pozitiv, să fiu mândru de ce am reuşit la acest turneu”, a mai precizat Folarin Balogun.

Sentimentul de dezamăgire este foarte greu de descris în cuvinte. Cred că, pentru mine personal, și situația în care am fost implicat va aduce anumite provocări. De aceea este important să îmi pun ordine în gânduri, iar la momentul potrivit sunt sigur că voi putea vorbi mai pe larg despre acest subiect. Folarin Balogun, atacant SUA

În meciul cu Belgia, Balogun a fost titular, dar a părut apăsat de tot scandalul declanșat în jurul lui. Vârful în vârstă de 25 de ani, care marcase trei goluri în trei partide, nu a mai fost jucătorul decisiv de până acum.

A luptat, dar singurul lucru reușit a fost obținerea loviturii libere în urma căreia a egalat naționala lui Mauricio Pochettino:

În minutul 31, șutul lui Tillman a fost deviat în proprie poartă de Vanaken, păcălindu-l pe Courtois.

În minutul 82, Balogun a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor. Scăpat singur, a tras din unghi, direct în Courtois, aflat la colțul scurt. A fost înlocuit în prelungiri (90+2).

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

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