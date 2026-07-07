„Săgeți” către Yamal Luat la țintă de naționala pe care a refuzat-o: „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”

Lamine Yamal (18 ani), atacantul naționalei Spaniei, a fost „înțepat” de Fouzi Lekjaa, președintele Federației Marocane de Fotbal.

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Starul Spaniei ar fi putut evolua pentru Guineea Ecuatorială, țara mamei sale, sau pentru Maroc, țara tatălui. A ales să reprezinte naționala țării în care s-a născut, decizie care îi frământă pe marocani și astăzi.

Yamal, luat la țintă de naționala pe care a refuzat-o : „Nu cunosc niciun spaniol pe nume Jamel”

Spania și Maroc s-ar putea întâlni în semifinalele Mondialului, dacă trec de Belgia, respectiv Franța. Iar președintele Federației africane l-a „înțepat” pe Yamal.

Într-un interviu pentru Onze Mondial, Lekjaa a vorbit despre starul Barcelonei: „Respectăm decizia lui Jamel, nu am contestat-o niciodată. Nu ne-am schimbat atitudinea față de Jamel sau față de familia sa, care, din câte am înțeles, încă își petrece vacanțele în Nordul Marocului. Vor fi mereu bine primiți”.

După cuvintele frumoase, președintele l-a și ironizat: „Lamine Jamel... Nu știu niciun spaniol pe nume Jamel”.

„Să vedem dacă a luat decizia corectă”

Nu e prima dată când Lekjaa trimite „săgeți” către Yamal. A făcut-o și în primele zile ale turneului, după ce echipa sa a remizat cu Brazilia, scor 1-1.

„Sper să întâlnim Spania în finala Cupei Mondiale ca să vedem dacă Yamal a luat într-adevăr decizia corectă sau nu.

Ne-am întâlnit cu părinții lui. I-am prezentat lui și familiei sale proiectul nostru, dar Lamine era deja convins să aleagă Spania, așa că i-am urat mult succes”, a declarat Lekjaa, conform marca.com.

Dorința i se poate îndeplini mai repede, pentru că Spania și Maroc se pot întâlni în semifinale.

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