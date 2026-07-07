Șahistul care-l provoacă pe Messi! Superstarul egiptean de la CM 2026 are un  coeficient ELO de peste 1400

Mo Salah (34 de ani) e cel mai bun șahist dintre marii fotbaliști ai planetei. Egipteanul joacă în fiecare zi pe platforma chess.com.

Șahul e prezent zi de zi și în cantonamentul Angliei, acolo unde Harry Kane (32 de ani) și Eberechi Eze (28 de ani) fac legea.

Argentina și Egipt se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

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Pentru cei mai mulți dintre cei care se uită la fotbal, probabil că șahul e un sport complet diferit de cel care ne adaugă, în cazul victoriilor favoriților, sau ne ia, când aceștia pierd, minute din viață.

Și totuși, cele două sporturi au în comun cel puțin un lucru esențial, capacitatea de a analiza adversarul direct și de a-ți creiona o tactică în consecință.

Mo Salah: „Nu mă crede nimeni”

Cel mai bun dintre fotbaliștii care joacă șah, conform coeficientului ELO, e Mo Salah. Egipteanul a învățat primele mutări pe când era copil, în țara natală, dar șahul nu a devenit o obsesie pentru el decât atunci când a devenit un superstar internațional.

Sistemul ELO e o metodă de calculare a nivelurilor relative de abilitate ale jucătorilor, conceput pentru clasificarea celor care practică șahul.

Fostul jucător al celor de la Liverpool a început să joace șah online ca o modalitate de evadare. Acest lucru, așa cum a declarat, i-a menținut mintea activă și i-a satisfăcut spiritul competitiv. În același timp, prin șah, Salah se deconectează de la presiunea sufocantă exercitată de mass-media din lumea fotbalului.

Însă egipteanul nu s-a oprit aici. A continuat să acumuleze informații și experiență, iar astăzi are un coeficient ELO de 1400, ceea ce-l situează în primii 7% dintre jucătorii care practică șahul la nivel de hobby.

La acest nivel, nu te limitezi doar la a reacționa la mutările adversarului; elaborezi combinații tactice de 3 până la 5 mutări, înțelegi în profunzime avantajele poziționale și studiezi în mod activ teoria deschiderilor.

Întrebat dacă lumea e mirată că joacă atât de bine pe chess.com și e chiar acel Mo Salah, atacantul a răspuns într-un interviu luat cu câțiva ani în urmă:

„Da, le spun că eu sunt Mo Salah, care joacă pentru Liverpool. E ok, pentru că oricum nu mă crede nimeni, mai ales după ce câștig majoritatea partidelor”.

Meci cu Magnus Carlsen

În același interviu, egipteanul a spus, cu modestie, că se descurcă destul de bine pe tabla de șah, dar că nimeni nu trebuie să-și închipuie că e Magnus Carlsen, de 21 de ori campion mondial.

„Nu sunt Magnus, dar sunt destul de bun. Nimeni nu are nicio șansă împotriva lui Magnus. Dar sper că vom juca împreună într-o zi.”

2882 a fost cel mai mare coeficient ELO al lui Magnus Carlsen, fiind primul om care depășește bariera celor 2880 de puncte

După doar câteva zile, a venit și răspunsul marelui maestru norvegian. „Să joc șah împotriva lui Mo Salah? Mi-ar plăcea foarte mult”.

Programul foarte încărcat al celor doi, cu Salah pregătindu-se pentru Cupa Mondială, nu a făcut posibilă această confruntare, dar Carlsen a jucat, în 2018, cu unul dintre foștii colegi ai egipteanului de la Liverpool.

Trent Alexander-Arnold, acum la Real Madrid, l-a înfruntat, în cadrul unei partide promoționale pe norvegianul considerat cel mai bun șahist din toate timpurile. A fost făcut mat în doar 17 mutări.

Aveam emoții pentru că, inevitabil, urma să fiu învins, dar sunt mândru că am reușit să fac 17 mutări. Cred că faptul că Bill Gates a reușit doar nouă mișcări îmi dă dreptul să mă laud cu această realizare. Trent Alexander-Arnold, fotbalist Real Madrid

Kane și Eze, cei mai buni

Și în lotul Angliei deplasat la Campionatul Mondial se joacă foarte mult șah. Harry Kane, golgheterul insularilor, are un coeficient ELO de 1200 și a început să joace șah cu regularitate după ce a urmărit popularul serial „Gambitul Damei”.

Jucătorul celor de la Bayern Munchen e specializat în jocuri rapide, de 5 sau de 10 minute. „Folosesc șahul pentru a mă relaxa. E un joc care îți solicită mentalul. Trebuie să fii concentrat în fiecare moment, la fiecare mutare”, spunea Kane.

În vestiarul celor de la Bayern, adversarul cel mai frecvent al atacantului e Joshua Kimmich, și el un mijlocaș care analizează în profunzime partidele de fotbal și pe cele de pe tabla de șah. Însă Kane a recunoscut că omul cu care-i era teamă să joace era Kingsley Coman, francezul plecat în Arabia Saudită, la Al-Nassr.

Șahul și fotbalul se bazează mult și pe instinct. Trebuie să iei decizii rapide și să vezi cum se va desfășura jocul înainte să se întâmple. Eberechi Eze, fotbalist Arsenal

În cantonamentul Angliei, Kane îl are ca principal adversar pe Eberechi Eze, fotbalistul celor de la Arsenal. Acesta a și câștigat un turneu important, PogChamps 6, organizat de Chess.com, iar coeficientul său ELO de după competiție a ajuns la 1140.

Specialiștii au conchis că Eze, care a terminat neînvins acel turneu, are abilități care i-ar permite să atingă un ELO mai mare, în jur de 1250-1300.

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