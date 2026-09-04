Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!” +7 foto
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino (Foto: IMAGO)
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Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 15:58
  • Conflictul dintre FIFA și UEFA continuă, la mai bine de o lună după retragerea controversatului proiect FIFA Forward Enterprise (FFE), care ar fi urmat să „privatizeze” Cupa Mondială.
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Forul mondial acuză UEFA că desfășoară o „campanie de denigrare” împotriva FIFA și a președintelui Gianni Infantino (56 de ani).

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Războiul FIFA - UEFA continuă

UEFA a depus săptămâna trecută o cerere la o instanță federală din New York pentru a putea obține documente și mărturii de la entități din Statele Unite.

Acestea ar putea fi folosite în eventuale proceduri penale în Elveția împotriva lui Infantino și a altor oficiali FIFA, conform reuters.com.

FIFA a reacționat printr-un document depus în instanță și a cerut fie amânarea unei decizii asupra solicitării UEFA, fie posibilitatea de a se opune acesteia.

„Deși aceste cereri sunt prezentate sub forma unor documente juridice, cu titluri și numere de dosar, ele sunt doar puțin mai mult decât niște comunicate de presă care susțin campania de denigrare a UEFA împotriva FIFA și a conducerii sale”, a transmis FIFA.

FOTO. Gianni Infantino, alături de Donald Trump, președintele SUA, la finala CM 2026

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Forul mondial susține și că UEFA încearcă să obțină probe pentru niște proceduri penale despre care afirmă că, în acest moment, nu există, potrivit sursei citate.

„În loc să participe la acest proces democratic, UEFA a emis un comunicat de presă, marcând începutul unei campanii de denigrare care a durat mai multe săptămâni împotriva FIFA și a conducerii sale”, a transmis FIFA în documentul depus la instanță.

De la ce a pornit conflictul dintre FIFA și UEFA

Disputa are la bază proiectul FIFA Forward Enterprise, prin care FIFA intenționa să creeze o nouă structură care să gestioneze o parte dintre drepturile comerciale legate de competițiile sale, inclusiv Cupele Mondiale masculine și feminine.

Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Gianni Infantino a prezentat inițial proiectul drept o oportunitate de a crește veniturile și investițiile în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

UEFA s-a opus ferm planului FIFA de a „privatiza” Cupa Mondială, care a fost abandonat la începutul lunii august, pe fondul unei campanii mondiale împotriva inițiativei.

Forul european a cerut o analiză externă și independentă a modului în care a fost pregătit proiectul și susține că FIFA nu se poate investiga singură.

UEFA a renunțat, cel puțin pentru moment, la varianta boicotării competițiilor FIFA, însă a transmis că, dacă Infantino va candida din nou în 2027, va colabora cu alte confederații pentru a susține un contracandidat.

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