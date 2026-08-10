„La 10 ani am semnat cu Barcelona” Românul Enes Sali explică pentru un mare ziar spaniol de ce a ales să joace în La Liga 2

Enes Sali (20 de ani), internațional român și noul jucător al lui FC Andorra, care joacă în La Liga 2, a vorbit despre alegerea de a reveni în fotbalul spaniol.

Sali a ajuns la academia Barcelonei la 10 ani, iar apoi a mers la Academia Gheorghe Hagi.

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Românul a debutat deja pentru noua sa echipă într-un meci amical cu Huesca și este văzut drept una dintre soluțiile pentru ofensivă după plecarea lui Josep Cerda la Mallorca.

Enes Sali explică de ce a ales FC Andorra: „Joacă asemănător cu Barcelona”

Sali a explicat că stilul ofensiv practicat de Andorra a cântărit mult în alegerea sa.

„M-am bucurat foarte mult când Andorra s-a interesat de mine. A fost o onoare. Joacă asemănător cu Barcelona, iar stilul lor este mai potrivit pentru caracteristicile mele.

Este un fotbal ofensiv. Sunt încântat că sunt aici”, a declarat Enes Sali, conform as.com.

Sunt un fotbalist direct și îmi place să intru în dueluri unu contra unu cu fundașul. Calitățile mele sunt viteza și driblingul. Cred că pot ajuta echipa și prin cifre, datorită stilului meu de joc. Enes Sali, atacant la FC Andorra

În 2021, la doar 15 ani, Sali a debutat în Liga 1 și a devenit cel mai tânăr marcator din istoria competiției. Tot în adolescență a ajuns și la naționala de seniori a României.

„La 10 ani am semnat cu Barça, apoi am mers la Hagi, în România, unde am debutat la 15 ani.

După aceea am început să mă afirm și am ajuns la echipa națională, iar Dallas m-a cumpărat. Apoi am fost împrumutat în Arabia, până să ajung aici”, a mai spus fotbalistul, despre parcursul său.

2,78 milioane de euro a plătit FC Dallas pentru transferul lui Enes Sali de la Farul Constanța, în ianuarie 2024. Ulterior, românul a evoluat pentru North Texas, echipa secundă a clubului, unde a reușit 9 goluri și 5 pase decisive în 2024

Mutarea la Andorra are și o componentă specială pentru Sali. Acesta a povestit că are o fotografie făcută cu Gerard Pique în perioada în care locuia la Barcelona, iar acum va avea ocazia să-l întâlnească din nou.

Clubul spaniol este deținut de fostul fundaș al Barcelonei, Gerard Pique, și evoluează în liga secundă din Spania.

„Am o fotografie cu Pique de când eram mic și locuiam la Barcelona, iar acum este o nebunie să îl văd din nou.

Când am aflat că mă vor, am început să caut informații despre țară. Sunt foarte încântat să vin să locuiesc aici”, a mai declarat internaționalul român.

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