„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că  jucătorii au familii, copii” +8 foto
Filipe Coelho FOTO: Sport Pictures
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că jucătorii au familii, copii”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 17:29
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 18:25
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre fotbalul românesc, la două luni de când a fost instalat la formația din Bănie.
  • Ce schimbare importantă crede portughezul că ar trebui să aibă loc în România, în rândurile de mai jos.

Coelho este de părere că Liga 1 e un campionat puternic, dar a identificat și o mare problemă pe care o are fotbalul din România.

Filipe Coelho cere o reformă în fotbalul românesc: „Ar trebui să aveți mai multă grijă de jucători”

Coelho consideră că jucătorii ar trebui să fie tratați cu mai multă atenție. El crede că publicul din România pune presiune mult prea mare pe aceștia, ceea ce duce la evoluții mai slabe ale fotbaliștilor.

„Cred că ar trebui să aveți grijă mai mult de jucătorii români. Sunt foarte buni și au un potențial uriaș, însă unii oameni nu fac asta, nu oferă sprijin copiilor și nu le acceptă greșelile. Campionatul este foarte, foarte bun.

Nu vorbesc despre echipa mea sau altă echipă, însă este nevoie de mai mult sprijin!

Campionatul este extraordinar, jucătorii sunt foarte, foarte buni, au mult potențial, însă simt uneori, din exterior, că se pune mult prea multă presiune pe jucători. Cred că merită mai mult respect”, a declarat Coelho, conform gsp.ro.

Filipe Coelho: „Nu le este ușor să accepte unele lucruri”

Coelho și-a continuat discursul despre tinerii jucători români și a declarat că aceștia trebuie să fie protejați de public și presă, deoarece ei sunt protagoniștii din fotbal.

„Vorbesc despre ceea ce am văzut și simțit. Lucrez mereu cu ei și este important să respectați mai mult jucătorii, ei sunt cei mai importanți în fotbal!

Uneori scriem și spunem lucruri și nu putem uita că nu sunt doar jucători, sunt oameni. Au familii, au copii și cred că uneori nu le este ușor să citească și să accepte unele lucruri.

 Este opinia mea, poate că după acest interviu unii pot să nu fie de acord, iar acest lucru este OK, însă e important să realizăm asta. Trebuie să avem grijă de jucători. Ei sunt cei mai importanți”, a mai spus Coelho.

Universitatea Craiova liga 1 romania Filipe Coelho
