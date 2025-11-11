Craiova s-a mișcat rapid FOTO. Oltenii l-au prezentat deja pe  înlocuitorul lui Mirel Rădoi! Când va debuta

Filipe Coelho (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova.

Portughezul îi va lua locul pe banca tehnică lui Mirel Rădoi (44 de ani), cel care a ales să se despartă de olteni, după eșecul, 1-2, cu UTA Arad.

Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei, a anunțat oficial, luni, că Mirel Rădoi s-a despărțit de echipă, în ciuda eforturilor conducerii de a-l convinge să ducă proiectul mai departe.

Oficialii din Bănie s-au mișcat repede și i-au găsit înlocuitor fostului căpitan al Stelei: Filipe Coelho.

„OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a anunțat Craiova pe Facebook.

Filipe Coelho își va face debutul pe banca Universității Craiova în meciul cu FC Argeș, din etapa #17 a Ligii 1.

Meciul este programat, vineri, 21 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, la Mioveni.

În prezent, oltenii ocupă locul 4, cu 29 de puncte, în timp ce piteștenii sunt pe 5, cu două puncte mai puțin.

