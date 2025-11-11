Craiova s-a mișcat rapid FOTO. Oltenii l-au prezentat deja pe  înlocuitorul lui Mirel Rădoi! Când va debuta

- Filipe Coelho (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova.
- Portughezul îi va lua locul pe banca tehnică lui Mirel Rădoi (44 de ani), cel care a ales să se despartă de olteni, după eșecul, 1-2, cu UTA Arad.
Mihai Rotaru, finanțatorul Craiovei, a anunțat oficial, luni, că Mirel Rădoi s-a despărțit de echipă, în ciuda eforturilor conducerii de a-l convinge să ducă proiectul mai departe.
Filipe Coelho, noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova
Oficialii din Bănie s-au mișcat repede și i-au găsit înlocuitor fostului căpitan al Stelei: Filipe Coelho.
„OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!
Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!
Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a anunțat Craiova pe Facebook.
Filipe Coelho își va face debutul pe banca Universității Craiova în meciul cu FC Argeș, din etapa #17 a Ligii 1.
Meciul este programat, vineri, 21 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, la Mioveni.
În prezent, oltenii ocupă locul 4, cu 29 de puncte, în timp ce piteștenii sunt pe 5, cu două puncte mai puțin.