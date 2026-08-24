„Să-l protejez? Are 23 de ani” VIDEO. Coelho, uimit când a fost întrebat de ce a fost lăsat Baiaram pe bancă: „Trebuie să fac asta?”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a explicat de ce l-a lăsat pe banca de rezerve pe Ștefan Baiaram (23 de ani) în meciul cu FC Voluntari, scor 3-1.

Fotbalistul oltenilor a fost huiduit de fanii prezenți în Bănie în meciul cu Ararat-Armenia, scor 1-1, din play-off-ul Europa League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Totul s-a întâmplat în momentul când Baiaram a fost schimbat, în minutul 85 al meciului.

La finalul partidei, căpitanul Nicușor Bancu și Pavel Badea au sărit în apărarea lui și au condamnat reacția suporterilor.

Citește și Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus Citește mai mult Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus

VIDEO. Filipe Coelho, despre Baiaram: „ Să-l protejez? Are 23 de ani”

La conferința de presă de la finalul partidei cu FC Voluntari, Filipe Coelho a fost întrebat dacă l-a lăsat pe Ștefan Baiaram pe banca de rezerve pentru a-l proteja de furia fanilor.

Tehnicianul a fost uimit de întrebare: „Să-l protejez? Are 23 de ani, trebuie să încerci să-l protejezi? Din punct de vedere fizic, da. La fel ca pe el, și pe Anzor, și pe alți jucători”.

Filipe Coelho a reacționat și după ce i s-a amintit că la partida cu Voluntari fanii au venit cu tricouri inscripționate cu numele fotbalistului, în semn de susținere.

„Este întotdeauna un lucru bun când fanii îi susțin pe jucători.

Voi repeta un lucru pe care l-am spus de foarte multe ori și trebuie să țineți minte mereu această propoziție. Doar suporterii pot ajuta această echipă.

După startul acestui campionat mi-am dat seama de un lucru. Suporterii noștri sunt singurii din România care ne pot ajuta întotdeauna”, a mai precizat tehnicianul portughez.

Același lucru s-a întâmplat și la meciul retur cu KuPS. Atunci, Baiaram a „explodat” și a avut o criză de nervi în momentul în care a fost schimbat, acum „decarul” Craiovei a fost mult mai calm.

U Craiova, comunicat după ce Ștefan Baiaram a fost huiduit și înjurat de fani

Înaintea meciului cu FC Voluntari, clubul din Bănie a reacționat printr-un comunicat în care a amintit că și alți jucători ai Universității Craiova au fost supuși, de-a lungul timpului, unui astfel de tratament din partea suporterilor.

Oltenii au punctat că astfel de manifestări nu reprezintă valorile clubului.

„Când unul dintre noi este căzut la pământ, noi, ceilalți, facem scut în jurul lui și încercăm să-l ridicăm.

Această scrisoare nu este despre Fane Baiaram. Este despre toți ceilalți pe care tu, cel din Tribuna a II-a sau din tribuna VIP, i-ai înjurat și i-ai fluierat de-a lungul timpului. Pentru că nu a fost doar Fane.

Adu-ți aminte cum ani la rând, l-ai fluierat și l-ai înjurat pe Bancu atunci când jocul nu-i mergea atât de bine.

Adu-ți aminte cum luni întregi, l-ai fluierat și l-ai înjurat pe Mitriță atunci când jocul nu-i ieșea așa cum și-ar fi dorit.

Adu-ți aminte de câte ori l-ai fluierat și l-ai înjurat pe Andrei Ivan, până în momentul în care nu a mai putut să lupte și și-a pierdut încrederea în el.

Tot tu, adu-ți aminte cum, anul trecut, îl fluierai și îl înjurai pe David Matei, un copil de 19 ani care abia lua contact cu fotbalul profesionist. Un copil care, în mai puțin de trei luni, a ajuns să joace pentru Echipa Națională a României.

Astăzi te mândrești cu Nicușor Bancu. Dar atunci, când avea nevoie de tine, nu i-ai întins o mână de ajutor. Nu. L-ai fluierat și i-ai făcut munca și mai grea.

Ștefan Baiaram este unul dintre noi.

Ștefan Baiaram este al doilea marcator al Științei în cupele europene, după Sorin Cârțu. Probabil că nu știai asta. Da, la doar 23 de ani, lui Ștefan Baiaram îi mai trebuie trei goluri pentru a-l egala pe marele Sorin Cârțu în Europa.

Și poate că le-ar fi marcat deja dacă tu l-ai fi susținut atunci când i-a fost greu.

Știința Craiova este cea mai frumoasă poveste de iubire dintre oameni și fotbal.

Nu o transformați într-o relație toxică”, a transmis U Craiova pe Facebook.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport