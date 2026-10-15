„Să nu uităm pe cine am întâlnit” Coelho s-a plâns după 1-1 cu Getafe: „Avem jucători obosiți”

U CRAIOVA - GETAFE 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre remiza din Conference League.

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Tehnicianul portughez a scos în evidență atitudinea echipei sale.

U CRAIOVA - GETAFE 1-1 . Filipe Coelho: „Să nu uităm pe cine am întâlnit

„În primul rând, am evoluat foarte bine împotriva unui adversar bun. Este o echipă care acum câteva zile a jucat contra Barcelonei. I-am analizat și după ce am înscris am încercat să câștigăm toate cele trei puncte, dar ei au marcat un gol uimitor.

Știam ce jucători au. Am încercat să profităm de spații. Au și faultat mult ca să ne oprească în atac. Ei joacă în La Liga, au schimbat sistemul, au trecut la 4-4-2, credeam că vor evolua într-un 5-4-1.

Avem jucători obosiți. O să analizăm ce am greșit la gol. Nu jucăm singuri, se întâmplă și astfel de lovituri. Trebuie să vedem pe cine am întâlnit, să nu uităm”, a declarat Filipe Coelho la Digi Sport.

Programul Universității Craiova în Conference League:

U Craiova - Getafe 1-1

22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League:

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

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