Baiaram, out! Filipe Coelho a făcut anunțul, înainte de Farul - Universitatea Craiova: „Important este că avem soluții”

Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul celor de la U Craiova, a prefațat partida cu Farul din etapa #24 a Superligii.

Tehnicianul lusitan a anunțat că Ștefan Baiaram (23 de ani) va fi absent din cauza unei accidentări.

Partida Farul - U Craiova va avea loc mâine, de la 17:15. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

U Craiova este lider în Superliga, cu 46 de puncte după 23 de meciuri.

Farul - U Craiova. Filipe Coelho: „Pentru noi, finalele au început deja”

„Va fi un meci dificil, cu siguranță, împotriva unei echipe care poate juca în sisteme diferite. În același timp, muncim din greu ca să ne menținem forma bună. Și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a încerca să obținem cele trei puncte.

Nu este prima «finală». Pentru noi, finalele au început deja. Este următoarea, nu prima. Ceea ce îmi doresc este ca mâine să putem să fim cât mai competitivi și să încercăm să luăm cele trei puncte.

De când am venit aici și până în ultima secundă, cel mai important lucru sunt jucătorii noștri, echipa noastră, ceea ce avem nevoie și ceea ce trebuie să facem mâine ca să câștigăm împotriva unui adversar foarte bun.

Trebuie să ne gândim la meciul de mâine ca la cel mai important pentru noi”, a declarat antrenorul oltenilor.

Baiaram va lipsi la meciul cu Farul: „Avem câteva probleme, important este că avem soluții”

Tehnicianul a anunțat că vedeta echipei Baiaram va lipsi la partida cu Farul.

„Avem câteva accidentări, câteva probleme, ca de obicei, dar cel mai important este că avem soluții, jucători care pot intra. Jucăm ca o echipă, nu individual.

În ceea ce-l privește pe Baiaram, nu va fi în lot pentru meciul de mâine” , a menționat antrenorul.

Baiaram a înscris 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 33 de mecirui în acest sezon.

Întrebat și despre starea fundașului Adrian Rus, Coelho a răspuns: „Vom vedea”

Tehnicianul lusitan a vorbit și despre Lyes Houri (30 de ani), mijlocaș ofensiv care a evoluat mult în startul sezonului, însă în ultimele opt etape a adunat doar opt minute jucate.

Este bine, muncește ca toți ceilalți jucători, așa că e ok, nu e nicio problemă cu el. Nu am nicio problemă cu el, nimeni nu are probleme cu nimeni. Suntem cu toții conectați, în aceeași barcă, în aceeași direcție, pentru a încerca mâine să obținem cele trei puncte. Filipe Coelho

Întrebat dacă are vreo echipă preferată în Portugalia și dacă s-a bucurat de victoria Benficăi cu Real Madrid, scor 4-2, acesta a răspuns:

„În acest moment nu voi pune accentul pe celelalte echipe. Nu contează dacă sunt în Portugalia, în Spania sau în România.

Singura echipă importantă pentru mine este echipa noastră, jucătorii mei, jucătorii noștri, orașul nostru, nimic altceva”.

