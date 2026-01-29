Calificare fabuloasă FOTO. Benfica a prins play-off-ul Ligii Campionilor după un gol marcat de portar la ultima fază » Real a ratat incredibil „optimile”

BENFICA - REAL MADRID 4-2. Lusitanii au reușit să obțină in-extremis un loc în play-off-ul pentru optimile Champions League.

Golul decisiv a fost marcat de portarul Anatoliy Trubin (24 de ani) la ultima fază.

După ce toate celelalte partide din ultima etapă a fazei principale din UCL s-au terminat, Benfica știa ce are de făcut pentru a evita eliminarea din competiție: să câștige la două goluri diferență. Deja conducea cu 3-2.

Golul portarului Trubin a calificat-o pe Benfica în primăvara Champions League

Echipa antrenată de Jose Mourinho începuse dezastruos această campanie europeană, cu patru înfrângeri în primele patru runde din grupa XXL. Însă nu a renunțat, a luptat până la final, iar munca i-a fost răsplătită!

Real a deschis scorul pe Da Luz prin Mbappe ('30), însă gazdele au marcat trei goluri consecutive și au început să viseze (Schjelderup '36, '54 și Pavlidis '45+5, penalty).

Mbappe a bifat „dubla” în minutul 58, Real s-a apropiat la un singur gol pe tabelă, iar finalul partidei a fost unul incendiar.

Doi jucători de la Real Madrid au fost eliminați în prelungiri, după ce au ambii au încasat câte două cartonașe galbene (Asencio '90+2 și Rodrygo '90+7).

Un minut mai târziu, portarul Trubin a mers în careul advers, a marcat și și-a calificat în runda următoare.

După o lovitură liberă de la mare distanță, din partea dreaptă, ucraineanul a reluat perfect cu capul și l-a învins pe Courtois.

Astfel, grație victoriei cu 4-2, Benfica a urcat pe locul 24, datorită golaverajului. A terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.

Din cauza acestei înfrângeri, Real Madrid a rămas cu 15 puncte și a căzut pe locul 9, după ce Sporting Lisabona a marcat golul de 3-2 în minutul 90+4 al partidei cu Athletic Bilbao, a acumulat 16 puncte și a urcat în TOP 8, pe 7.

Benfica și Real Madrid s-ar putea întâlni și în play-off-ul pentru optimi. Cealaltă adversară posibilă pentru lusitani este Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (locul 10), în timp ce spaniolii ar putea da peste Bodo/Glimt (locul 23).

Tragerea la sorți va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, de la 13:00 (ora României).

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport