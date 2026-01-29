Calificare fabuloasă FOTO. Benfica a prins play-off-ul Ligii Campionilor după un gol marcat de portar la ultima fază » Real a ratat incredibil „optimile” +14 foto
  • BENFICA - REAL MADRID 4-2. Lusitanii au reușit să obțină in-extremis un loc în play-off-ul pentru optimile Champions League.
  • Golul decisiv a fost marcat de portarul Anatoliy Trubin (24 de ani) la ultima fază.

După ce toate celelalte partide din ultima etapă a fazei principale din UCL s-au terminat, Benfica știa ce are de făcut pentru a evita eliminarea din competiție: să câștige la două goluri diferență. Deja conducea cu 3-2.

Golul portarului Trubin a calificat-o pe Benfica în primăvara Champions League

Echipa antrenată de Jose Mourinho începuse dezastruos această campanie europeană, cu patru înfrângeri în primele patru runde din grupa XXL. Însă nu a renunțat, a luptat până la final, iar munca i-a fost răsplătită!

Real a deschis scorul pe Da Luz prin Mbappe ('30), însă gazdele au marcat trei goluri consecutive și au început să viseze (Schjelderup '36, '54 și Pavlidis '45+5, penalty).

Mbappe a bifat „dubla” în minutul 58, Real s-a apropiat la un singur gol pe tabelă, iar finalul partidei a fost unul incendiar.

Doi jucători de la Real Madrid au fost eliminați în prelungiri, după ce au ambii au încasat câte două cartonașe galbene (Asencio '90+2 și Rodrygo '90+7).

Un minut mai târziu, portarul Trubin a mers în careul advers, a marcat și și-a calificat în runda următoare.

După o lovitură liberă de la mare distanță, din partea dreaptă, ucraineanul a reluat perfect cu capul și l-a învins pe Courtois.

Astfel, grație victoriei cu 4-2, Benfica a urcat pe locul 24, datorită golaverajului. A terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.

Din cauza acestei înfrângeri, Real Madrid a rămas cu 15 puncte și a căzut pe locul 9, după ce Sporting Lisabona a marcat golul de 3-2 în minutul 90+4 al partidei cu Athletic Bilbao, a acumulat 16 puncte și a urcat în TOP 8, pe 7.

Benfica și Real Madrid s-ar putea întâlni și în play-off-ul pentru optimi. Cealaltă adversară posibilă pentru lusitani este Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (locul 10), în timp ce spaniolii ar putea da peste Bodo/Glimt (locul 23).

Tragerea la sorți va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, de la 13:00 (ora României).

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

LocEchipaGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal23-4 (+19)24
2Bayern22-8 (+14)21
3Liverpool20-8 (+12)18
4Tottenham17-7 (+10)17
5Barcelona22-14 (+8)16
6Chelsea17-10 (+7)16
7Sporting17-11 (+6)16
8Manchester City15-9 (+6)16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Real Madrid21-12 (+9)15
10Inter Milano15-7 (+8)15
11PSG21-11 (+10)14
12Newcastle17-7 (+10)14
13Juventus14-10 (+4)13
14Atletico Madrid17-15 (+2)13
15Atalanta10-10 (0)13
16Leverkusen13-14 (-1)12
17Dortmund19-17 (+2)11
18Olympiacos10-14 (-4)11
19Club Brugge15-17 (-2)10
20Galatasaray9-11 (-2)10
21Monaco8-14 (-6)10
22Qarabag13-21 (+8)10
23Bodo/Glimt14-15 (-1)9
24Benfica10-12(-2)9
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille11-14 (-3)9
26Pafos8-11 (-3)9
27Royale Union SG8-17 (-9)9
28PSV16-16 (0)8
29Bilbao9-14 (-5)8
30Napoli9-15 (-6)8
31Copenhaga12-21 (-9)8
32Ajax8-21 (-13)6
33Frankfurt10-21 (-11)4
34Slavia Praga5-19 (-14)3
35Villarreal5-18 (-13)1
36.Kairat7-22 (-15)1

