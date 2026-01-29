Calificare fabuloasă FOTO. Benfica a prins play-off-ul Ligii Campionilor după un gol marcat de portar la ultima fază » Real a ratat incredibil „optimile”

- BENFICA - REAL MADRID 4-2. Lusitanii au reușit să obțină in-extremis un loc în play-off-ul pentru optimile Champions League.
- Golul decisiv a fost marcat de portarul Anatoliy Trubin (24 de ani) la ultima fază.
După ce toate celelalte partide din ultima etapă a fazei principale din UCL s-au terminat, Benfica știa ce are de făcut pentru a evita eliminarea din competiție: să câștige la două goluri diferență. Deja conducea cu 3-2.
Golul portarului Trubin a calificat-o pe Benfica în primăvara Champions League
Echipa antrenată de Jose Mourinho începuse dezastruos această campanie europeană, cu patru înfrângeri în primele patru runde din grupa XXL. Însă nu a renunțat, a luptat până la final, iar munca i-a fost răsplătită!
Real a deschis scorul pe Da Luz prin Mbappe ('30), însă gazdele au marcat trei goluri consecutive și au început să viseze (Schjelderup '36, '54 și Pavlidis '45+5, penalty).
Mbappe a bifat „dubla” în minutul 58, Real s-a apropiat la un singur gol pe tabelă, iar finalul partidei a fost unul incendiar.
Doi jucători de la Real Madrid au fost eliminați în prelungiri, după ce au ambii au încasat câte două cartonașe galbene (Asencio '90+2 și Rodrygo '90+7).
Un minut mai târziu, portarul Trubin a mers în careul advers, a marcat și și-a calificat în runda următoare.
După o lovitură liberă de la mare distanță, din partea dreaptă, ucraineanul a reluat perfect cu capul și l-a învins pe Courtois.
Astfel, grație victoriei cu 4-2, Benfica a urcat pe locul 24, datorită golaverajului. A terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.
Din cauza acestei înfrângeri, Real Madrid a rămas cu 15 puncte și a căzut pe locul 9, după ce Sporting Lisabona a marcat golul de 3-2 în minutul 90+4 al partidei cu Athletic Bilbao, a acumulat 16 puncte și a urcat în TOP 8, pe 7.
Benfica și Real Madrid s-ar putea întâlni și în play-off-ul pentru optimi. Cealaltă adversară posibilă pentru lusitani este Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (locul 10), în timp ce spaniolii ar putea da peste Bodo/Glimt (locul 23).
Tragerea la sorți va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, de la 13:00 (ora României).
Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Golaveraj
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|23-4 (+19)
|24
|2
|Bayern
|22-8 (+14)
|21
|3
|Liverpool
|20-8 (+12)
|18
|4
|Tottenham
|17-7 (+10)
|17
|5
|Barcelona
|22-14 (+8)
|16
|6
|Chelsea
|17-10 (+7)
|16
|7
|Sporting
|17-11 (+6)
|16
|8
|Manchester City
|15-9 (+6)
|16
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Real Madrid
|21-12 (+9)
|15
|10
|Inter Milano
|15-7 (+8)
|15
|11
|PSG
|21-11 (+10)
|14
|12
|Newcastle
|17-7 (+10)
|14
|13
|Juventus
|14-10 (+4)
|13
|14
|Atletico Madrid
|17-15 (+2)
|13
|15
|Atalanta
|10-10 (0)
|13
|16
|Leverkusen
|13-14 (-1)
|12
|17
|Dortmund
|19-17 (+2)
|11
|18
|Olympiacos
|10-14 (-4)
|11
|19
|Club Brugge
|15-17 (-2)
|10
|20
|Galatasaray
|9-11 (-2)
|10
|21
|Monaco
|8-14 (-6)
|10
|22
|Qarabag
|13-21 (+8)
|10
|23
|Bodo/Glimt
|14-15 (-1)
|9
|24
|Benfica
|10-12(-2)
|9
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|11-14 (-3)
|9
|26
|Pafos
|8-11 (-3)
|9
|27
|Royale Union SG
|8-17 (-9)
|9
|28
|PSV
|16-16 (0)
|8
|29
|Bilbao
|9-14 (-5)
|8
|30
|Napoli
|9-15 (-6)
|8
|31
|Copenhaga
|12-21 (-9)
|8
|32
|Ajax
|8-21 (-13)
|6
|33
|Frankfurt
|10-21 (-11)
|4
|34
|Slavia Praga
|5-19 (-14)
|3
|35
|Villarreal
|5-18 (-13)
|1
|36.
|Kairat
|7-22 (-15)
|1