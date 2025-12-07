U Craiova - CFR Cluj 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.

Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, chiar dacă nu a învins-o pe CFR.

U Craiova - CFR 1-1 . Filipe Coelho: „Sunt mulțumit de joc, nu de rezultat”

„Nu sunt mulțumit cu rezultatul, dar cu jocul da. Fotbaliștii au jucat bine. Cred că e a doua oară când cel mai bun fotbalist al meciului este portarul advers. Dar trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

Legat de faptul că U Craiova a trimis 11 șuturi pe spațiul porții apărate de Hindrich, dar a înscris o singură dată, Coelho a precizat:

„ Nu cred că e o problemă. Probleme sunt când nu îți creezi ocazii. Noi trebuie să continuăm să facem asta (n.r. - să-și creeze ocazii). Am avut un meci bun. Ăsta este fotbalul.

Trebuie doar să continuăm munca. Sunt fericit cu jucătorii. Uneori se întâmplă să vrei să câștigi și să nu poți, dar nu poți să faci altceva decât să continui să muncești”.

După acest rezultat, Craiova se menține pe locul 4 în clasament, cu 34 de puncte după 19 meciuri jucate.

Filipe Coelho, despre meciul cu Sparta Praga: „Pregătim partida”

Întrebat despre meciul cu Sparta Praga de joi, din runda 5 din Conference League, Filipe Coelho a precizat:

„Pregătim următoarea partidă. Acum trebuie să recuperez fotbaliștii. Să-i verific mâine dimineața cum se simt. Să vedem dacă sunt accidentări, pentru că au evoluat în multe meciuri”.

Universitatea Craiova și Sparta Praga se vor întâlni joi, de la ora 19:45, în grupa principală din Conference League. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În cadrul competiției, oltenii se află pe locul 15, cu 7 puncte acumulate după 4 meciuri.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 18 36 3 Dinamo 19 35 4 U Craiova 19 34 5 Argeș 19 33 6 Oțelul Galați 19 27 7 U Cluj 19 27 8 Farul Constanța 19 26 9 FCSB 19 25 10 UTA Arad 18 25 11 CFR 19 20 12 Petrolul 18 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

