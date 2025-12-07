 „Trebuie să facem asta” Filipe Coelho, concluzii după remiza cu CFR: „Sunt mulțumit de joc, nu de rezultat” +24 foto
„Trebuie să facem asta" Filipe Coelho, concluzii după remiza cu CFR: „Sunt mulțumit de joc, nu de rezultat"

  • U Craiova - CFR Cluj 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.

Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, chiar dacă nu a învins-o pe CFR.

U Craiova - CFR 1-1. Filipe Coelho: „Sunt mulțumit de joc, nu de rezultat”

„Nu sunt mulțumit cu rezultatul, dar cu jocul da. Fotbaliștii au jucat bine. Cred că e a doua oară când cel mai bun fotbalist al meciului este portarul advers. Dar trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

Legat de faptul că U Craiova a trimis 11 șuturi pe spațiul porții apărate de Hindrich, dar a înscris o singură dată, Coelho a precizat:

Nu cred că e o problemă. Probleme sunt când nu îți creezi ocazii. Noi trebuie să continuăm să facem asta (n.r. - să-și creeze ocazii). Am avut un meci bun. Ăsta este fotbalul.

Trebuie doar să continuăm munca. Sunt fericit cu jucătorii. Uneori se întâmplă să vrei să câștigi și să nu poți, dar nu poți să faci altceva decât să continui să muncești”.

După acest rezultat, Craiova se menține pe locul 4 în clasament, cu 34 de puncte după 19 meciuri jucate.

Filipe Coelho, despre meciul cu Sparta Praga: „Pregătim partida”

Întrebat despre meciul cu Sparta Praga de joi, din runda 5 din Conference League, Filipe Coelho a precizat:

„Pregătim următoarea partidă. Acum trebuie să recuperez fotbaliștii. Să-i verific mâine dimineața cum se simt. Să vedem dacă sunt accidentări, pentru că au evoluat în multe meciuri”.

Universitatea Craiova și Sparta Praga se vor întâlni joi, de la ora 19:45, în grupa principală din Conference League. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

În cadrul competiției, oltenii se află pe locul 15, cu 7 puncte acumulate după 4 meciuri.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1935
4U Craiova1934
5Argeș1933
6Oțelul Galați1927
7U Cluj1927
8Farul Constanța1926
9FCSB1925
10UTA Arad1825
11CFR1920
12Petrolul1819
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1916
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

