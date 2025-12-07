„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți” +24 foto
Foto: Raed Krishan
Superliga

„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 22:47
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 23:21
  • U Craiova - CFR Cluj 1-1. Otto Hindrich (23 de ani), portarul oaspeților, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.

Craiova a trimis 11 șuturi pe spațiul porții adverse în partida de pe „Ion Oblemenco”, dar a putut să-l învingă doar o singură dată pe Hindrich, desemnat omul meciului.

A marcat cât toată echipa adversă  CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat
Citește și
A marcat cât toată echipa adversă CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat
Citește mai mult
A marcat cât toată echipa adversă  CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat

U Craiova - CFR 1-1. Hindrich: „Era bine dacă nu luam gol”

Chiar dacă a avut o prestație excepțională, Otto Hindrich, portarul CFR-ului, s-a declarat nemulțumit de remiza de pe „Ion Oblemenco”.

„Era mai bine dacă nu luam un gol și dacă câștigam, dar asta e. Mergem înainte. Din păcate, în clasament nu prea contează un punct. Era mai bine alea trei puncte.

Dar mergem înainte, luăm lucrurile pozitive. Adică faptul că am revenit după ce au avut 1-0. Aveam probleme și puteam să lăsam mâinile jos, capul jos și se termina meciul acolo. Dar am revenit și am fost puternici”, a mai adăugat Otto Hindrich.

Galerie foto (24 imagini)

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
+24 Foto
labels.photo-gallery

Otto Hindrich: „Trebuie să fim mai constanți”

Hindrich a mai fost întrebat dacă acest rezultat reprezintă un nou început pentru CFR. Portarul a precizat:

„Am vorbit despre un început și după meciul cu Rapid, când i-am bătut cu 3-0. Trebuie să fim mai constanți, mai calmi, mai adunați la minte și atunci putem să vorbim despre un nou început”.

CFR Cluj se află acum pe locul 11 în clasament, la 7 puncte distanță de locurile de play-off. Despre șansele clujenilor de a termina sezonul regulat în primele 6 echipe, Hindrich a precizat:

„Noi trebuie să luptăm în fiecare meci și la final vedem ce se va întâmpla”.

În meciul de pe „Ion Oblemenco”, Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 36, după un șut din afara careului care a lovit bara laterală a porții lui Hindrich.

CFR Cluj a restabilit egalitatea în minutul 51, prin Louis Munteanu, care a pătruns în careu și l-a învins pe Isenko cu un șut trimis la colțul lung.

Formația antrenată de Daniel Pancu a ajuns la 20 de puncte acumulate în 19 partide disputate.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1836
3Dinamo1935
4U Craiova1934
5Argeș1933
6Oțelul Galați1927
7U Cluj1927
8Farul Constanța1926
9FCSB1925
10UTA Arad1825
11CFR1920
12Petrolul1819
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda1916
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

Citește și

A marcat cât toată echipa adversă  CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat
Handbal
22:44
A marcat cât toată echipa adversă CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat
Citește mai mult
A marcat cât toată echipa adversă  CS Dinamo a obținut o victorie zdrobitoare în campionat, la U16 » Ce jucător s-a remarcat
Remiză în derby Oltenii ratează șansa de a se apropia de lider, ardelenii tremură pentru play-off » Clasamentul actualizat
Superliga
22:25
Remiză în derby Oltenii ratează șansa de a se apropia de lider, ardelenii tremură pentru play-off » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Remiză în derby Oltenii ratează șansa de a se apropia de lider, ardelenii tremură pentru play-off » Clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Otto Hindrich
Știrile zilei din sport
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Handbal
07.12
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Citește mai mult
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Tenis
07.12
România pierde un mare talent Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Citește mai mult
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Stranieri
07.12
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni” Cosmin Olăroiu a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Citește mai mult
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Superliga
07.12
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Citește mai mult
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
23:32
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
22:47
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Europa League
07.12
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește mai mult
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Superliga
07.12
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Citește mai mult
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Formula 1
07.12
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Citește mai mult
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
07.12
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 37 rapid 10 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share