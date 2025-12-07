„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”

U Craiova - CFR Cluj 1-1. Otto Hindrich (23 de ani), portarul oaspeților, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.

Craiova a trimis 11 șuturi pe spațiul porții adverse în partida de pe „Ion Oblemenco”, dar a putut să-l învingă doar o singură dată pe Hindrich, desemnat omul meciului.

U Craiova - CFR 1-1 . Hindrich: „Era bine dacă nu luam gol”

Chiar dacă a avut o prestație excepțională, Otto Hindrich, portarul CFR-ului, s-a declarat nemulțumit de remiza de pe „Ion Oblemenco”.

„Era mai bine dacă nu luam un gol și dacă câștigam, dar asta e. Mergem înainte. Din păcate, în clasament nu prea contează un punct. Era mai bine alea trei puncte.

Dar mergem înainte, luăm lucrurile pozitive. Adică faptul că am revenit după ce au avut 1-0. Aveam probleme și puteam să lăsam mâinile jos, capul jos și se termina meciul acolo. Dar am revenit și am fost puternici”, a mai adăugat Otto Hindrich.

Otto Hindrich: „Trebuie să fim mai constanți”

Hindrich a mai fost întrebat dacă acest rezultat reprezintă un nou început pentru CFR. Portarul a precizat:

„Am vorbit despre un început și după meciul cu Rapid, când i-am bătut cu 3-0. Trebuie să fim mai constanți, mai calmi, mai adunați la minte și atunci putem să vorbim despre un nou început”.

CFR Cluj se află acum pe locul 11 în clasament, la 7 puncte distanță de locurile de play-off. Despre șansele clujenilor de a termina sezonul regulat în primele 6 echipe, Hindrich a precizat:

„Noi trebuie să luptăm în fiecare meci și la final vedem ce se va întâmpla”.

În meciul de pe „Ion Oblemenco”, Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 36, după un șut din afara careului care a lovit bara laterală a porții lui Hindrich.

CFR Cluj a restabilit egalitatea în minutul 51, prin Louis Munteanu, care a pătruns în careu și l-a învins pe Isenko cu un șut trimis la colțul lung.

Formația antrenată de Daniel Pancu a ajuns la 20 de puncte acumulate în 19 partide disputate.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 18 36 3 Dinamo 19 35 4 U Craiova 19 34 5 Argeș 19 33 6 Oțelul Galați 19 27 7 U Cluj 19 27 8 Farul Constanța 19 26 9 FCSB 19 25 10 UTA Arad 18 25 11 CFR 19 20 12 Petrolul 18 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 19 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

