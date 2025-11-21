„Sunt fericit” Filipe Coelho exultă după debutul pe banca lui U Craiova: „Este o victorie corectă” + Ce le-a cerut fanilor

FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru victoria la debutul său în Liga 1.

Tehnicianul cere răbdare pentru a implementa la echipă sistemul de joc pe care îl dorește.

Universitatea Craiova a obținut victoria grație golurilor marcate de Ștefan Baiaram, în minutul 33, și Monday Etim, 10 minute mai târziu.

FC Argeș - U Craiova 1-2 . Filipe Coelho, victorie la debutul în România: „Sunt fericit pentru fani”

La finalul partidei de la Mioveni, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, și-a lăudat jucătorii pentru prestația împotriva celor de la FC Argeș.

„ A fost bine, în special pentru că jucătorii au jucat foarte bine. Am fost în fața unui adversar care a fost puternic la fazele fixe.

Nu am început bine, dar după 20 de minute am controlat meciul. Ne-am creat câteva ocazii, controlam mai mult defensiv. Ei am avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante.

Cred că este o victorie corectă, am luat 3 puncte, sunt fericit pentru fani și pentru jucători”, a spus Filipe Coelho, la Digi Sport.

Filipe Coelho: „Am avut doar un antrenament cu toată echipa”

Lusitanul cere răbdare din partea fanilor, întrucât jucătorii trebuie să se adapteze la un stil de joc diferit față de cerințele tactice din mandatul lui Mirel Rădoi.

„Trebuie să înțelegeți că am avut doar un antrenament cu toată echipa. Nu a fost ușor, am schimbat sistemul, lucrurile la fazele fixe, dinamica.

Jucătorii sunt inteligenți și buni profesioniști”.

Este foarte dificil să ne dăm seama exact ce-și dorește și ce vrea. Am avut ședințe peste ședințe, dar trebuie să trăi pe timpul ca să ne cunoaștem mai bine Ștefan Baiaram, jucător Universitatea Craiova

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 16 35 2 FC Botoșani 16 32 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 16 30 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 16 25 7 Oțelul Galați 16 23 8 UTA Arad 16 22 9 FCSB 16 20 10 U Cluj 16 20 11 Unirea Slobozia 17 18 12 CFR Cluj 16 16 13 Csikszereda 17 16 14 Petrolul Ploiești 16 15 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

