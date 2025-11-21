„Sunt fericit” Filipe Coelho exultă după debutul pe banca lui U Craiova: „Este o victorie corectă” + Ce le-a cerut fanilor
„Sunt fericit" Filipe Coelho exultă după debutul pe banca lui U Craiova: „Este o victorie corectă" + Ce le-a cerut fanilor

  • FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru victoria la debutul său în Liga 1.
  • Tehnicianul cere răbdare pentru a implementa la echipă sistemul de joc pe care îl dorește.

Universitatea Craiova a obținut victoria grație golurilor marcate de Ștefan Baiaram, în minutul 33, și Monday Etim, 10 minute mai târziu.

FC Argeș - U Craiova 1-2. Filipe Coelho, victorie la debutul în România: „Sunt fericit pentru fani”

La finalul partidei de la Mioveni, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, și-a lăudat jucătorii pentru prestația împotriva celor de la FC Argeș.

A fost bine, în special pentru că jucătorii au jucat foarte bine. Am fost în fața unui adversar care a fost puternic la fazele fixe.

Nu am început bine, dar după 20 de minute am controlat meciul. Ne-am creat câteva ocazii, controlam mai mult defensiv. Ei am avut mai multe cornere, dar noi am avut ocaziile mai importante.

Cred că este o victorie corectă, am luat 3 puncte, sunt fericit pentru fani și pentru jucători”, a spus Filipe Coelho, la Digi Sport.

Filipe Coelho: „Am avut doar un antrenament cu toată echipa”

Lusitanul cere răbdare din partea fanilor, întrucât jucătorii trebuie să se adapteze la un stil de joc diferit față de cerințele tactice din mandatul lui Mirel Rădoi.

Trebuie să înțelegeți că am avut doar un antrenament cu toată echipa. Nu a fost ușor, am schimbat sistemul, lucrurile la fazele fixe, dinamica.

Jucătorii sunt inteligenți și buni profesioniști”.

Este foarte dificil să ne dăm seama exact ce-și dorește și ce vrea. Am avut ședințe peste ședințe, dar trebuie să trăi pe timpul ca să ne cunoaștem mai bine Ștefan Baiaram, jucător Universitatea Craiova

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1635
2FC Botoșani1632
3U Craiova1732
4Dinamo1630
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1625
7Oțelul Galați1623
8UTA Arad1622
9FCSB1620
10U Cluj1620
11Unirea Slobozia1718
12CFR Cluj1616
13Csikszereda1716
14Petrolul Ploiești1615
15Hermannstadt1611
16Metaloglobus București167

