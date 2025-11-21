„Jumătate de meci nu l-am văzut” FOTO. Robert Ilyeș, încurcat de ceață + Ce a zis despre gafa lui Eduard Pap +5 foto
Robert Ilyeș FOTO: SportPictures
„Jumătate de meci nu l-am văzut” FOTO. Robert Ilyeș, încurcat de ceață + Ce a zis despre gafa lui Eduard Pap

  • Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, a avut dificultăți în a urmări meciul din cauza condițiilor meteo.
  • Tehnicianul echipei din Miercurea Ciuc i-a luat apărarea Eduard Pap (31 de ani) pentru golul primit.

Csikszereda a urcat, temporar, pe locul 13 în Liga 1, grație reușitei lui Anderson Ceara, în minutul 49, și a lui Marton Eppel, din minutul 75.

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Robert Ilyeș, încurcat de ceață: „Jumătate de meci nu l-am văzut”

Duelul de pe stadionul Municipal din Miercurea Ciuc a fost greu de urmărit, din cauza ceții, chiar și de către antrenorul gazdelor, Robert Ilyeș.

A venit și ceața asta, jumătate de meci nu l-am văzut”, a spus Robert Ilyeș, potrivit digisport.ro.

Ceață Csikszereda - Unirea Slobozia Ceață Csikszereda - Unirea Slobozia Ceață Csikszereda - Unirea Slobozia Ceață Csikszereda - Unirea Slobozia Ceață Csikszereda - Unirea Slobozia
Tehnicianul celor de la Csikszereda și-a lăudat jucătorii pentru victorie, iar jucătorul pe care l-a remarcat a fost mijlocașul brazilian Anderson Ceara.

Știam că vom întâlni o echipă care pierde foarte greu. Slobozia este o echipă foarte incomodă. Mă bucur pentru cele trei puncte. Am meritat victoria.

Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are niște calități tehnice extraordinare. Așa sunt brazilienii. El are potențial foarte mare.

E greu cu brazilienii. Dacă ar putea să dea cu 20% mai mult… Este cu mult peste nivelul echipei noastre. Este un jucător foarte valoros. Are o ultimă pasă…”.

Robert Ilyeș: „Nu avem ce să facem”

În minutul 62, Unirea Slobozia a reușit să egaleze grație unui șut curajos al lui Vlad Pop.

Mijlocașul ialomițenilor a profitat de ieșirea hazardată în afara careului a lui Eduard Pap și a încercat poarta de la mijlocul terenului.

La finalul partidei, Robert Ilyeș i-a luat apărarea portarului.

Eduard Pap a încercat să respingă, a ieșit bine, dar nu avem ce să facem. Vlad Pop a avut o execuție extraordinară. Mă bucur că echipa a avut reacție după”, a spus antrenorul celor de la Csikszereda.

