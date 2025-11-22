LIVE UTA Arad joacă ACUM cu U Cluj » FCSB - Petrolul, al doilea meci al zilei + Clasamentul actualizat

- UTA Arad - U Cluj se joacă acum, în primul meci al zilei de sâmbătă.
- De la 20:30, FCSB o va întâlni pe teren propriu pe Petrolul Ploiești.
- Meciurile sunt disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #17 din Superliga a debutat pe 21 noiembrie, cu meciul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și Unirea Slobozia, 2-1, și se va încheia pe 24 noiembrie, la Botoșani, când echipa din Moldova o va întâlni pe Dinamo.
Tot în această etapă, pe 22 noiembrie, UTA Arad va da piept cu Universitatea Cluj, iar FCSB va juca împotriva Petrolului. Pe 23 noiembrie va avea loc derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid.
Sâmbătă, 22 noiembrie:
UTA Arad - U Cluj, live
- Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Necula Mihăiță, Vatamanu Cosmin, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: Arena „Francisc Neuman”
FCSB - Petrolul, live de la 20:30
- Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Vornicu Adrian, Vişan Florian Alexandru, VAR: Cojocaru Adrian Viorel, AVAR: Călin Iulian
- Stadion: Arena Naţională
Duminică, 23 noiembrie:
Oțelul - Farul, live de la 17:30
CFR - Rapid, live de la 20:30
Luni, 24 noiembrie:
Metaloglobus - Hermannstadt, live de la 17:30
Botoșani - Dinamo, live de la 20:30
S-au jucat
Argeș - U Craiova 1-2
- Au marcat: Ricardo Matos '38 / Baiaram '33, Etim '43
- FC Argeș: Straton - Borța, Tudose, Sadriu, Briceag - Oancea, Popescu, Sierra, Bettaiev - Caio, Ricardo Matos
- Rezerve: Lazar, Tofan, Garutti, Orozco, Takayuki Seto, Rață, Blagaic, Rădescu, R. Moldoveanu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Marin
- Antrenor: Bogdan Andone
- Universitatea Craiova: Isenko - Mogoș, Rus, Romanchuk, Bancu - Băluță, Mekvabishvili - Etim, David Matei, Baiaram - Al Hamlawi
- Rezerve: Lung Jr., Popescu, Stevanovic, Badelj, Ștefan, Fălcușan, Houri, Teles, Muntean, Crețu, Băsceanu
- Antrenor: Filipe Coelho
- Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Corb Ioan Alexandru și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Marinescu Vasile.
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
Csikzsereda - Unirea Slobozia 2-1
- Au marcat: Anderson Ceara '49, Marton Eppel '75 / Pop '62
- Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vereș, Vegh - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel
- Rezerve: Bakos, Bloj, Celic, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Gergely, Kajan, Simon, Szalay, Szilagyi, Toth-Pal
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Slobozia: Gurău - Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu - Coadă, Pop - Afalna, Papeau, Bărbuț - Espinosa
- Rezerve: Deaconu, Dinu, Dulcea, Florescu, Hamdiu, Jeno, Negru, Popa, Purece, Said, Șerbănică, Toma
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- Arbitru: Coza Ionuț. Asistenți: Marin Nicușor și Bobe Ionuț Marius. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian.
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|16
|35
|2
|FC Botoșani
|16
|32
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|16
|30
|5
|FC Argeș
|17
|27
|6
|Farul Constanța
|16
|25
|7
|Oțelul Galați
|16
|23
|8
|UTA Arad
|16
|22
|9
|FCSB
|16
|20
|10
|U Cluj
|16
|20
|11
|Unirea Slobozia
|17
|18
|12
|CFR Cluj
|16
|16
|13
|Csikszereda
|17
|16
|14
|Petrolul Ploiești
|16
|15
|15
|Hermannstadt
|16
|11
|16
|Metaloglobus București
|16
|7