LIVE UTA Arad joacă ACUM cu U Cluj » FCSB - Petrolul, al doilea meci al zilei + Clasamentul actualizat

UTA Arad - U Cluj se joacă acum, în primul meci al zilei de sâmbătă.

De la 20:30, FCSB o va întâlni pe teren propriu pe Petrolul Ploiești.

Meciurile sunt disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #17 din Superliga a debutat pe 21 noiembrie, cu meciul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și Unirea Slobozia, 2-1, și se va încheia pe 24 noiembrie, la Botoșani, când echipa din Moldova o va întâlni pe Dinamo.

Tot în această etapă, pe 22 noiembrie, UTA Arad va da piept cu Universitatea Cluj, iar FCSB va juca împotriva Petrolului. Pe 23 noiembrie va avea loc derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid.

Sâmbătă, 22 noiembrie:

UTA Arad - U Cluj, live

Arbitru : Bîrsan Marcel, Asistenți : Necula Mihăiță, Vatamanu Cosmin, VAR : Chivulete Andrei Florin, AVAR : Antonie Andrei

: Bîrsan Marcel, : Necula Mihăiță, Vatamanu Cosmin, : Chivulete Andrei Florin, : Antonie Andrei Stadion: Arena „Francisc Neuman”

FCSB - Petrolul, live de la 20:30

Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Vornicu Adrian, Vişan Florian Alexandru, VAR : Cojocaru Adrian Viorel, AVAR : Călin Iulian

: Kovacs Szabolcs, : Vornicu Adrian, Vişan Florian Alexandru, : Cojocaru Adrian Viorel, : Călin Iulian Stadion: Arena Naţională

Duminică, 23 noiembrie:

Oțelul - Farul, live de la 17:30

CFR - Rapid, live de la 20:30

Luni, 24 noiembrie:

Metaloglobus - Hermannstadt, live de la 17:30

Botoșani - Dinamo, live de la 20:30

S-au jucat

Argeș - U Craiova 1-2

Au marcat: Ricardo Matos '38 / Baiaram '33, Etim '43

FC Argeș: Straton - Borța, Tudose, Sadriu, Briceag - Oancea, Popescu, Sierra, Bettaiev - Caio, Ricardo Matos

Straton - Borța, Tudose, Sadriu, Briceag - Oancea, Popescu, Sierra, Bettaiev - Caio, Ricardo Matos Rezerve: Lazar, Tofan, Garutti, Orozco, Takayuki Seto, Rață, Blagaic, Rădescu, R. Moldoveanu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Marin

Lazar, Tofan, Garutti, Orozco, Takayuki Seto, Rață, Blagaic, Rădescu, R. Moldoveanu, Tchassem, Y. Pîrvu, A. Marin Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Universitatea Craiova: Isenko - Mogoș, Rus, Romanchuk, Bancu - Băluță, Mekvabishvili - Etim, David Matei, Baiaram - Al Hamlawi

Isenko - Mogoș, Rus, Romanchuk, Bancu - Băluță, Mekvabishvili - Etim, David Matei, Baiaram - Al Hamlawi Rezerve: Lung Jr., Popescu, Stevanovic, Badelj, Ștefan, Fălcușan, Houri, Teles, Muntean, Crețu, Băsceanu

Lung Jr., Popescu, Stevanovic, Badelj, Ștefan, Fălcușan, Houri, Teles, Muntean, Crețu, Băsceanu Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Arbitru : Vidican Rareș George. Asistenți : Corb Ioan Alexandru și Vodă Alexandru. Arbitru VAR : Dima Iulian. Arbitru AVAR : Marinescu Vasile.

: Vidican Rareș George. : Corb Ioan Alexandru și Vodă Alexandru. : Dima Iulian. : Marinescu Vasile. Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Csikzsereda - Unirea Slobozia 2-1

Au marcat: Anderson Ceara '49, Marton Eppel '75 / Pop '62

Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vereș, Vegh - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vereș, Vegh - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel Rezerve: Bakos, Bloj, Celic, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Gergely, Kajan, Simon, Szalay, Szilagyi, Toth-Pal

Bakos, Bloj, Celic, Csuros, Dusinszki, Gal-Andrezly, Gergely, Kajan, Simon, Szalay, Szilagyi, Toth-Pal Antrenor: Robert Ilyeș

Robert Ilyeș Slobozia: Gurău - Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu - Coadă, Pop - Afalna, Papeau, Bărbuț - Espinosa

Gurău - Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu - Coadă, Pop - Afalna, Papeau, Bărbuț - Espinosa Rezerve: Deaconu, Dinu, Dulcea, Florescu, Hamdiu, Jeno, Negru, Popa, Purece, Said, Șerbănică, Toma

Deaconu, Dinu, Dulcea, Florescu, Hamdiu, Jeno, Negru, Popa, Purece, Said, Șerbănică, Toma Antrenor: Andrei Prepeliță

Andrei Prepeliță Arbitru : Coza Ionuț. Asistenți : Marin Nicușor și Bobe Ionuț Marius. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR : Rusandu Lucian.

: Coza Ionuț. : Marin Nicușor și Bobe Ionuț Marius. Arbitru VAR: Popa Cătălin. : Rusandu Lucian. Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 16 35 2 FC Botoșani 16 32 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 16 30 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 16 25 7 Oțelul Galați 16 23 8 UTA Arad 16 22 9 FCSB 16 20 10 U Cluj 16 20 11 Unirea Slobozia 17 18 12 CFR Cluj 16 16 13 Csikszereda 17 16 14 Petrolul Ploiești 16 15 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport