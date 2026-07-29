„Nu e un dezastru” Filipe Coelho a surprins după eliminarea din Liga Campionilor: „Nimeni din România n-a ajuns acolo de 14 ani”

U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general). Filipe Coelho a oferit o primă reacție după eliminarea timpurie din Liga Campionilor.

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Campioana României a primit rapid două goluri în prima repriză a jocului din Bănie, însă a restabilit egalitatea în startul părții secunde, fără să reușească să mai trimită balonul în poartă după aceea.

Filipe Coelho: „Nu e un dezastru. Nimeni din România n-a mai ajuns de 14 ani în Liga Campionilor”

Tehnicianul portughez a venit însă cu un discurs surprinzător și a încercat să evidențieze doar părțile pozitive, nu și eliminarea care a venit, din nou, mult prea devreme pentru o campioană a României.

„Cred că au fost două goluri diferite (n.r. - ale adversarului). Unul a venit în urma unei lovituri libere laterale. Nu am fost pregătiți pentru a doua minge și a fost un început prost, iar cel de-al doilea gol a venit în urma unei aruncări de la margine.

Cred că la aruncările de la margine nu suntem eficienți, iar la acest nivel prețul pe care îl plătim este mare. Însă îmi place să analizez întregul meci și, astfel, cred că demonstrăm cât de puternici suntem ca și club, ca suporteri, ca echipă.

Sunt foarte mândru de jucători și știu că unii dintre voi preferă să considere că este un dezastru. Nu este un dezastru, pentru că în ultimii 14 sau 13 ani nimeni din România nu a ajuns în Liga Campionilor. Demonstrăm că ne dorim, că încercăm și, așa cum le-am spus jucătorilor, sunt foarte mândru de ei.

Este începutul sezonului. Trebuie să continuăm să muncim, dar trebuie să corectăm, desigur, aceste momente, mai ales fazele fixe în defensivă, pentru că am primit trei goluri astfel.

Un gol la Sofia din corner, altul din aruncare de la margine și încă unul dintr-o lovitură liberă laterală. Așadar, trebuie să ne îmbunătățim, dar permiteți-mi să spun un lucru: am jucat împotriva unei echipe foarte bune”, a declarat Coelho, la Digi Sport.

Întrebat care a fost mesajul pe care l-a transmis în vestiar jucătorilor săi, Coelho a răspuns:

„Anumite lucruri rămân între mine și jucători, dar le-am spus deja că sunt mândru de ei. Nu am nimic de reproșat în ceea ce privește efortul lor.

Avem anumite lucruri de corectat, dar, așa cum am spus, de 14 sau 13 ani nimeni din România nu a mai ajuns în Liga Campionilor. Poate că ar trebui să analizăm cu toții de ce”.

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