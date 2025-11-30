Flamengo este campioana Americii de Sud, după 1-0 la Lima în finala cu Palmeiras. Echipa carioca are acum 4 Cope Libertadores, cele mai multe în Brazilia.

Jocul a fost însă afectat de decizia arbitrului argentinian Dario Herrera, care nu l-a eliminat în prima repriză pe Pulgar (Flamengo), pentru un atac brutal.

E fericire la Rio de Janeiro. Flamengo a cucerit a patra sa Copa Libertadores.

Nicio altă echipă braziliană nu mai are atâtea trofee continentale, chiar dacă e departe încă de recordul argentinienilor de la Independiente (7).

Danilo, eroul lui Flamengo. Primul cu „dublă” în Ligă și Copa Libertadores

A câștigat la limită finala 100% auriverde de pe „Monumental” din Lima, 1-0 cu Palmeiras, gol Danilo (67), cu capul după un corner, înălțându-se mult deasupra tuturor.

Golul lui Danilo, decisiv la Flamengo - Palmeiras Foto: Imago

Stoperul veteran, 34 de ani, fost apărător la formații mari europene, Real Madrid, Manchester City și Juventus, a devenit primul jucător care a triumfat de două ori și în Liga Campionilor, și în Copa Libertadores.

Santos (2011) și Flamengo (2025), cea mai mare performanță de club în America de Sud.

Real Madrid (2016 și 2017), maximum atins în Europa.

24 de milioane de dolari a fost cecul primit de Flamengo pentru câștigarea Copei Libertadores. Palmeiras, învinsa din finală, a luat 7 milioane

Filipe Luis, 4 trofee ca antrenor. Urmează al 5-lea . Vrea experiență

Creatorul lui Flamengo 2025 este însă Filipe Luis. Cel care a evoluat opt sezoane la Atletico Madrid și a învățat totul de la Diego Simeone e azi antrenorul momentului în țara sa.

3 trofee are Filipe Luis în Copa Libertadores, toate cu Flamengo: două ca jucător (2019, 2022), unul pe bancă (2025)

La 40 de ani, a format o echipă agresivă și eficientă. S-a bazat pe nume importante din Brazilia și AmSud, a crezut în experiență, axându-se pe Jorginho (33 de ani), De Arrascaeta (31), Alex Sandro (34), Danilo (34) și Pulgar (31).

30,9 ani a fost media de vârstă a primului „11” al lui Flamengo sâmbătă, în finala Copei Libertadores. A avut 8 jucători de peste 30 de ani

Astfel a cucerit patru trofee într-un timp atât de scurt.

Cupa Braziliei (noiembrie 2024)

Supercupa Braziliei (februarie 2025)

Campionatul Carioca (martie 2025)

Copa Libertadores (noiembrie 2025).

Și poate fi campion al Braziliei luna viitoare. Are cinci puncte avans față de Palmeiras, când mai sunt doar două etape. Titlul în Serie A ar fi al 5-lea trofeu.

14 luni are ca antrenor la seniori Filipe Luis. E la prima echipă a lui Flamengo din 30 septembrie 2024. Înainte a pregătit juniorii U17 și U20 ai roș-negrilor

Faza care a declanșat scandalul: atac brutal nesancționat

Meciul de la Lima a avut însă o fază controversată, care a influențat finala sud-americană.

În minutul 29, Bruno Fuchs, fundașul verzilor, l-a faultat pe De Arrascaeta, dar îi arăta arbitrului argentinian Dario Herrera că a fost o intervenție la minge.

Exact în acel moment, chilianul Erick Pulgar, „închizătorul” roș-negrilor, a apărut și l-a lovit pe Fuchs peste picior cu talpa.

Un atac brutal, când jocul era oprit. Uluitor, „centralul” nu l-a eliminat și nici VAR nu l-a avertizat.

Fuchs a rămas întins pe gazon, rănit, cu dârele lăsate de crampoanele lui Pulgar pe gambă.

Pulgar atinge intencionalmente Bruno Fuchs. Lance para vermelho direto.



VAR Fail ❌



pic.twitter.com/Te2e905PtI — VAR Check Brazil (@VAR_Brazil) November 29, 2025

Abel Ferreira, antrenorul lui Palmeiras, a reacționat la conferință. „Flamengo e foarte agresivă, ați văzut cum intră în dueluri jucătorii săi. Prea dur. Arbitrul a fost indulgent, amabil, nu a vrut să strice finala”, a declarat sarcastic tehnicianul.

A fost o fază dubioasă în prima repriză, ar fi putut schimba cursul jocului, dar arbitrul a decis să nu dea cartonașul roșu. Imaginile există și arată ce s-a întâmplat acolo Abel Ferreira, antrenor Palmeiras

Flamengo, ironii pentru Palmeiras și Andreas Pereira

Victoria lui Flamengo a fost și o ocazie pentru clubul carioca să-și ironizeze și adversarul învins, și un fost jucător.

În primul rând, pe Palmeiras. A postat pe social media un vultur care stă pe o cușcă în care se află închis un porc.

„Vulturul” Flamengo Foto: X

Aluzie la poreclele echipelor. „Vulturul” e Flamengo, „porcul” e Palmeiras.

A doua postare, pentru Andreas Pereira. Fost la Manchester United, mijlocașul a evoluat la Flamengo în 2021 și 2022.

În al doilea an, a cucerit Copa Libertadores, dar în primul a pierdut trofeul în finala cu Palmeiras. Și tocmai el a greșit la golul de 1-2, decisiv, în prelungiri. Iar acum e la Palmeiras, jucând sâmbătă pentru verzi.

Mesajul lui Flamengo pentru Pereira Foto: X

„Nimeni nu moare fără nicio datorie”, au comentat cei de la Flamengo. Pentru roș-negri, Pereira rămâne un curier care i-a pus trofeul în geantă lui Palmeiras, în 2021.

