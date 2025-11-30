Flamengo, cu scandal. Atac brutal! „Vulturii” au cucerit Copa Libertadores după o finală 100% braziliană. Dar ce ajutor de la arbitru! +5 foto
Cel mai important trofeu AmSud e al lui Flamengo Foto: Imago
Campionate

Flamengo, cu scandal. Atac brutal! „Vulturii” au cucerit Copa Libertadores după o finală 100% braziliană. Dar ce ajutor de la arbitru!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 13:18
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 13:21
  • Flamengo este campioana Americii de Sud, după 1-0 la Lima în finala cu Palmeiras. Echipa carioca are acum 4 Cope Libertadores, cele mai multe în Brazilia. 
  • Jocul a fost însă afectat de decizia arbitrului argentinian Dario Herrera, care nu l-a eliminat în prima repriză pe Pulgar (Flamengo), pentru un atac brutal.

E fericire la Rio de Janeiro. Flamengo a cucerit a patra sa Copa Libertadores.

Nicio altă echipă braziliană nu mai are atâtea trofee continentale, chiar dacă e departe încă de recordul argentinienilor de la Independiente (7).

Danilo, eroul lui Flamengo. Primul cu „dublă” în Ligă și Copa Libertadores

A câștigat la limită finala 100% auriverde de pe „Monumental” din Lima, 1-0 cu Palmeiras, gol Danilo (67), cu capul după un corner, înălțându-se mult deasupra tuturor.

Golul lui Danilo, decisiv la Flamengo - Palmeiras Foto: Imago Golul lui Danilo, decisiv la Flamengo - Palmeiras Foto: Imago
Golul lui Danilo, decisiv la Flamengo - Palmeiras Foto: Imago

Stoperul veteran, 34 de ani, fost apărător la formații mari europene, Real Madrid, Manchester City și Juventus, a devenit primul jucător care a triumfat de două ori și în Liga Campionilor, și în Copa Libertadores.

  • Santos (2011) și Flamengo (2025), cea mai mare performanță de club în America de Sud. 
  • Real Madrid (2016 și 2017), maximum atins în Europa. 
24 de milioane de dolari
a fost cecul primit de Flamengo pentru câștigarea Copei Libertadores. Palmeiras, învinsa din finală, a luat 7 milioane

Filipe Luis, 4 trofee ca antrenor. Urmează al 5-lea. Vrea experiență

Creatorul lui Flamengo 2025 este însă Filipe Luis. Cel care a evoluat opt sezoane la Atletico Madrid și a învățat totul de la Diego Simeone e azi antrenorul momentului în țara sa.

3 trofee
are Filipe Luis în Copa Libertadores, toate cu Flamengo: două ca jucător (2019, 2022), unul pe bancă (2025)

La 40 de ani, a format o echipă agresivă și eficientă. S-a bazat pe nume importante din Brazilia și AmSud, a crezut în experiență, axându-se pe Jorginho (33 de ani), De Arrascaeta (31), Alex Sandro (34), Danilo (34) și Pulgar (31).

30,9 ani
a fost media de vârstă a primului „11” al lui Flamengo sâmbătă, în finala Copei Libertadores. A avut 8 jucători de peste 30 de ani

Astfel a cucerit patru trofee într-un timp atât de scurt.

  • Cupa Braziliei (noiembrie 2024)
  • Supercupa Braziliei (februarie 2025)
  • Campionatul Carioca (martie 2025)
  • Copa Libertadores (noiembrie 2025). 

Și poate fi campion al Braziliei luna viitoare. Are cinci puncte avans față de Palmeiras, când mai sunt doar două etape. Titlul în Serie A ar fi al 5-lea trofeu.

14 luni
are ca antrenor la seniori Filipe Luis. E la prima echipă a lui Flamengo din 30 septembrie 2024. Înainte a pregătit juniorii U17 și U20 ai roș-negrilor

Faza care a declanșat scandalul: atac brutal nesancționat

Meciul de la Lima a avut însă o fază controversată, care a influențat finala sud-americană.

În minutul 29, Bruno Fuchs, fundașul verzilor, l-a faultat pe De Arrascaeta, dar îi arăta arbitrului argentinian Dario Herrera că a fost o intervenție la minge.

Exact în acel moment, chilianul Erick Pulgar, „închizătorul” roș-negrilor, a apărut și l-a lovit pe Fuchs peste picior cu talpa.

Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores Foto: captură TV
Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores Foto: captură TV

Galerie foto (5 imagini)

Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores Foto: captură TV Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores Lovitura lui Pulgar și rana provocată lui Fuchs fără ca arbitrul să-l elimine pe mijlocașul lui Flamengo în finala Copei Libertadores
+5 Foto
labels.photo-gallery

Un atac brutal, când jocul era oprit. Uluitor, „centralul” nu l-a eliminat și nici VAR nu l-a avertizat.

Fuchs a rămas întins pe gazon, rănit, cu dârele lăsate de crampoanele lui Pulgar pe gambă.

Abel Ferreira, antrenorul lui Palmeiras, a reacționat la conferință. „Flamengo e foarte agresivă, ați văzut cum intră în dueluri jucătorii săi. Prea dur. Arbitrul a fost indulgent, amabil, nu a vrut să strice finala”, a declarat sarcastic tehnicianul.

A fost o fază dubioasă în prima repriză, ar fi putut schimba cursul jocului, dar arbitrul a decis să nu dea cartonașul roșu. Imaginile există și arată ce s-a întâmplat acolo Abel Ferreira, antrenor Palmeiras

Flamengo, ironii pentru Palmeiras și Andreas Pereira

Victoria lui Flamengo a fost și o ocazie pentru clubul carioca să-și ironizeze și adversarul învins, și un fost jucător.

În primul rând, pe Palmeiras. A postat pe social media un vultur care stă pe o cușcă în care se află închis un porc.

„Vulturul” Flamengo Foto: X „Vulturul” Flamengo Foto: X
„Vulturul” Flamengo Foto: X

Aluzie la poreclele echipelor. „Vulturul” e Flamengo, „porcul” e Palmeiras.

A doua postare, pentru Andreas Pereira. Fost la Manchester United, mijlocașul a evoluat la Flamengo în 2021 și 2022.

În al doilea an, a cucerit Copa Libertadores, dar în primul a pierdut trofeul în finala cu Palmeiras. Și tocmai el a greșit la golul de 1-2, decisiv, în prelungiri. Iar acum e la Palmeiras, jucând sâmbătă pentru verzi.

Mesajul lui Flamengo pentru Pereira Foto: X Mesajul lui Flamengo pentru Pereira Foto: X
Mesajul lui Flamengo pentru Pereira Foto: X

„Nimeni nu moare fără nicio datorie”, au comentat cei de la Flamengo. Pentru roș-negri, Pereira rămâne un curier care i-a pus trofeul în geantă lui Palmeiras, în 2021.

Copa Libertadores flamengo palmeiras danilo filipe luis Erick Pulgar
