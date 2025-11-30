„Mi-au ucis singurul fiu” Fotbalist ademenit de o rețea de agenți falși, răpit, șantajat și omorât! „Familiile îi împing spre pericol”
Fotbal pe malul Atlanticului în Dakar, Senegal Foto: Imago
„Mi-au ucis singurul fiu” Fotbalist ademenit de o rețea de agenți falși, răpit, șantajat și omorât! „Familiile îi împing spre pericol”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 09:01
  • Povestea unui jucător de 18 ani din Senegal, păcălit și dus în altă țară decât în cea promisă. Cadavrul său a fost abandonat la spital. 

Tragedia unui tânăr fotbalist din Senegal care i se poate întâmpla oricărui adolescent african.

Puști care vor să scape de sărăcie și pleacă din țările lor din centrul continentului păcăliți de agenți care le promit contracte în nordul Africii sau direct în Europa.

De multe ori, după ce li se iau banii pentru „comision”, sunt abandonați. Uneori, totul se încheie tragic, la fel ca povestea dezvăluită de The Guardian.

Răpit și dus în Ghana. Familia, șantajată

Cheikh Toure avea 18 ani, era portar, juca la o academia din Dakar, capitala Senegalului și i s-a promis un contract în Maroc.

Numai că bărbatul care l-a atras era agent fals. I-a luat 220.000 de franci CFA (monedă din vestul Africii), echivalentul a 390 de dolari, și, în loc de Maroc, tânărul a ajuns în Ghana, răpit de infractori.

Aceștia i-au șantajat familia, cerându-i 1.500 de dolari, mama băiatul a trimis doar 1.150$, cât a reușit să strângă în câteva zile, însă banii nu l-au mai salvat.

„Am țipat. Fiul meu era mort. Sunt distrusă”

Cadavrul său a fost lăsat la un spital din orașul ghanez Kumasi, la mijlocul lui octombrie. Avea răni la gât și abdomen.

Ulterior, un individ necunoscut a sunat-o pe mama lui Toure, spunându-i că băiatul a murit. Atât. Și i-a închis telefonul.

„Am țipat. Fiul meu era mort. Sunt distrusă. Mi-au ucis singurul fiu”, a spus părintele lui Cheikh pentru The Guardian. Plecase de acasă cu numai două săptămâni în urmă.

44% dintre cei 250
de jucători africani care au participat la un sondaj FIFPro susțin că nu au obținut contractul promis inițial de agenți când au plecat din țară

De ce sunt atrași tinerii de nordul Africii

Abdelkader Abderrahmane, specialist care anchetează crima organizată din Africa de Nord, a explicat de ce sunt atrași de țări precum Maroc.

„Poți ajunge să câștigi peste 20.000-30.000 de dolari pe lună în Africa de Nord, un salariu foarte bun pentru ei”, a declarat acesta.

„E un mod de a câștiga bani și de a intra în Europa. Campionatele din Maroc și Algeria sunt foarte urmărite în Europa”.

Familiile lor văd asta ca o cale să scape de sărăcie și își împing copiii să călătorească fără să știe că îi împing spre pericol. Abdelkader Abderrahmane, pentru The Guardian

ghana africa fotbal senegal agenți
