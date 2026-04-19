Afectat de tragedie Flavio Cobolli, omagiu pentru un tânăr jucător decedat la vârsta de 13 ani, după ce a căzut de la geam

Tenismenul italian Flavio Cobolli (23 de ani, #13 ATP) i-a adus un omagiu în meciul cu Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) unui tânăr jucător, care a decedat la vârsta de 13 ani.

Flavio Cobolli și Alexander Zverev s-au întâlnit, sâmbătă, în semifinalele turneului ATP de la Munchen. Italianul s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3, după o oră și 10 minute de joc.

La finalul meciului din sferturile de finală, împotriva lui Vit Kopriva, Flavio Cobolli a aflat că Mattia, un tânăr jucător de tenis de doar 13 ani, a decedat.

Cobolli a fost foarte afectat, ținând cont de faptul că el și Mattia erau legitimați la același clubul, Parioli, și erau amici, Flavio oferindu-i deseori sfaturi despre tenis.

Mattia a decedat, joi, la Roma, după ce a căzut de la fereastra apartamentului său de la etajul al doilea, în cartierul Coppede. În locuință a fost găsit un bilet, iar autoritățile investighează cazul, pentru a afla cum s-a produs tragedia.

Înaintea partidei cu Zverev din semifinalele turneului de Munchen, Cobolii a intrat pe teren cu litera „M” scrisă pe braț, în semn de omagiu pentru tânărul jucător. El a izbucnit în lacrimi la final, afectat de pierderea suferită:

Flavio Cobolli learned of the tragic passing of one of his close friends from Italy, aged only 13, after his win yesterday.



'Every point I play, every ball I touch, every step I take, I will think of you,' he posted.



Today, he was overcome with emotion after his semifinal win. pic.twitter.com/fxy7AQmrS1 — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 18, 2026

„Fiecare punct pe care îl voi juca, fiecare minge pe care o voi atinge, fiecare pas pe care îl voi face va fi cu gândul la tine. Școala noastră de tenis nu va mai fi niciodată la fel fără tine”, a spus Flavio Cobolli, conform gazzetta.it.

Pe Instagram, sportivul italian a notat: „O victorie specială astăzi (n.r. sâmbătă). Nu doar pentru tenis, ci pentru ceva mai important. Mă gândesc la Mattia, un băiețel de la clubul meu din Parioli. Aceasta victorie este pentru tine”.

Flavio Cobolli se cunoaște cu tatăl lui Mattia, Paolo, căruia i-a transmis un mesaj public:

„Paolo, ești un tată minunat și vei rămâne așa pentru totdeauna: contează pe noi și fii puternic”.

În finala turneului de la Munchen de duminică, Cobolli l-a întâlnit pe Bob Shelton. Sportivul american s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-5.

