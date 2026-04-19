U Craiova - Rapid. Fanii oltenilor au afișat, de-a lungul primei reprize a meciului din etapa #5 din play-off, mai multe bannere rasiste la adresa giuleștenilor.

Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar atmosfera din tribune a fost inițial una spectaculoasă, în ciuda jocului lipsit de ocazii de partea celor două echipe. A fost stricată însă de mai multe mesaje rasiste la adresa Rapidului.

FOTO. Bannere rasiste în U Craiova - Rapid

23.234 de fani au asistat la derby-ul etapei #5. Dintre aceștia, 685 au fost suporteri ai giuleștenilor.

Fanii Craiovei au afișat mai multe bannere în care și-au jignit adversarii. Printre mesajele se numără: „S-a născut și Sud Rrapid / Copilul din șatră nedorit”.

Oltenii au făcut referire la ultrașii din facțiunea Original 1923, care s-au despărțit de Peluza Nord în toamna anului 2024 și care a înființat Peluza Sud.

Bannerul afișat în meciul U Craiova - Rapid

Un alt mesaj rasist la adresa Rapidului a apărut în galeria oltenilor: „«Farmecul» giuleștenilor: după orice meci, stabor...”.

Un alt banner afișat de fanii Craiovei

Oltenii nu s-au oprit aici:

„E adevărat, nu e folclor / Rrapid = echipa rromilor!”

„Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”

Un șir întreg de derapaje a avut loc și la meciul Rapidului cu Dinamo, din Giulești.

Dinamoviștii au dat tonul mesajelor rasiste încă de la metrou, înaintea meciului.

În stadion, ei au afișat mai multe bannere rasiste:

U Craiova - Rapid, echipele de start

Universitatea Craiova : L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Baiaram

: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Baiaram Rezerve : Glodean, Goga, Mogoș, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Barbu

: Glodean, Goga, Mogoș, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Barbu Antrenor Filipe Coelho

Filipe Coelho Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila Rezerve : Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz

: Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz Antrenor Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Arbitru: Szabolcs Kovacs, Asistenți: Mihai Marica și George Neacșu, VAR Cătălin Popa, AVAR: Cristina Trandafir

Szabolcs Kovacs, Mihai Marica și George Neacșu, Cătălin Popa, Cristina Trandafir Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport