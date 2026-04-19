Ioan Andone, categoric Prima reacție când a aflat că noul stadion Dinamo îi va purta numele lui Mircea Lucescu

Ioan Andone/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 22:17
  • Cătălin Predoiu (57 de ani), ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele „Arena Mircea Lucescu”.
  • Ioan Andone (66 de ani) a oferit și el o reacție pe această temă intens dezbătută.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Ioan Andone: „Mircea Lucescu merita chiar ca Arena Națională să-i poarte numele

Debutat în fotbalul mare de Mircea Lucescu la Corvinul Hunedoara, în anul 1979, „Fălcosul” crede că fostul selecționer merită din plin ca noua arenă din „Ștefan cel Mare” să-i poarte numele.

Andone susține cu tărie că același lucru s-ar fi putut întâmpla și cu Arena Națională, cel mai mare stadion din țară.

„Este ceva deosebit. Nea Mircea merita chiar ca Arena Națională să-i poarte numele, la ceea ce reprezintă...

Noi nici nu știam, în România, până când nu am văzut reacțiile care au făcut înconjurul lumii (n.r. ce reprezintă).

Știi cum a fost nea Mircea? Exact ca un pictor. În timpul vieții costă 1.000 de lei un tablou și când nu mai este costă 100.000. După ce nu a mai fost, a început toată lumea să analizeze ce a reprezentat el. Câte generații i-au trecut prin mână.

Și la Hunedoara s-a pus problema ca noul stadion să-i poarte numele. Eu sunt în Consiliul de Administrație și domnul primar m-a întrebat despre acest lucru.

Corvinul a făcut prima dată propunerea, dar trebuie să accepte familia, doamna Neli și Răzvan.

Cred că o să aleagă Dinamo, care a însemnat enorm pentru nea Mircea. Până la urmă, Mircea Lucescu a însemnat ceva pentru Dinamo atât ca fotbalist, cât și ca antrenor”, a declarat Ioan Andone, citat de digisport.ro.

Ordinul oficial semnat de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, prin care noul stadion al CS Dinamo primește denumirea „Arena Mircea Lucescu”. Foto: Facebook, @Ministerul Afacerilor Interne, Romania Ordinul oficial semnat de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, prin care noul stadion al CS Dinamo primește denumirea „Arena Mircea Lucescu”. Foto: Facebook, @Ministerul Afacerilor Interne, Romania
trofee a câștigat Mircea Lucescu la Dinamo: 8 ca jucător, 3 ca antrenor

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

labels.photo-gallery

