Ședință de urgență Anunțul făcut de FRH » Selecționerul Pera, chemat la negocieri după ce și-a dat demisia: „Moment sensibil”

Federația Română de Handbal a reacționat prin intermediul unui comunicat după Florentin Pera (45 de ani) și Bogdan Burcea (53 de ani) au demisionat.

Fostul selecționer abia conturase lotul lărgit pentru Campionatul Mondial 2025.

Cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda și Germania, naționala României a rămas fără selecționer.

Anunțul făcut de FRH, după ce selecționerul și-a dat demisia

Federația Română de Handbal a confirmat informațiile GOLAZO.ro, legate de demisia lui Florentin Pera și a secundului său, Bogdan Burcea.

Conducerea forului național se va întâlni cu cei doi antrenori pentru a evalua situația.

„Federația Română de Handbal reacționează la situația staff-ului naționalei feminine. Întâlnire de urgență convocată de Președinte.

Federația Română de Handbal confirmă că antrenorii Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au înaintat demisiile din funcțiile de antrenor principal, respectiv antrenor secund al echipei naționale feminine, prin e-mail transmis conducerii FRH.

Motivele invocate de cei doi antrenori sunt de natură personală.

Această decizie vine într-un moment sensibil pentru handbalul românesc, cu meciuri oficiale în cadrul EHF EURO Cup 2025 programate în luna octombrie și cu debutul la Campionatul Mondial tot mai aproape, în decembrie.

Pentru o evaluare clară și o soluționare responsabilă a situației, Președintele federației a convocat o întâlnire de lucru cu cei doi antrenori demisionari, cu Departamentul Tehnic și Comisia Tehnică a FRH”, se arată în comunicatul emis de FRH.

Este nevoie de o analiză serioasă, într-un cadru profesionist, care să țină cont de parcursul echipei și de obiectivele apropiate. Vom discuta transparent, cu toți factorii implicați, pentru a identifica cele mai bune soluții în interesul handbalului românesc. În acest moment, nu există concluzii definitive, ci un proces de analiză responsabilă Constantin Din, președintele FRH

Florentin Pera a rezistat 3 ani pe banca naționalei României de handbal feminin

Selecționerul a ratat obiectivul principal impus de FRH: calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Florentin Pera a conturat lotul lărgit pentru CM 2025

Înainte de a părăsi cârma echipei naționale, Florentin Pera a conturat lotul lărgit al României pentru Campionatul Mondial din acest an:

Portari: Daciana Hosu, Bianca Curmenț, Diana Ciucă, Yuliya Dumanska, Raluca Kelemen

Extreme dreapta: Oana Bors, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Florența Dumbrăvean, Sonia Seraficeanu

Centri: Alisia Boiciuc, Rebeca Necula, Maria Gavrilă-Frățilescu, Elena Roşu, Cristina Laslo

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Alexia Niță, Mariam Mohamed, Denisa Romaniuc, Eva Kerekes

Pivoți: Asma Elghaoui, Lorena Ostase, Ștefania Jipa, Mirabela Coteț, Elena Voica, Sonia Vasiliu

Următorul selecționer al României nu va putea adăuga alte jucătoare pe lista pentru turneul final din acest an.

20 de jucătoare vor face parte din efectivul final pe care România îl va folosi la CM 2025

În faza grupelor, România va întâlni pe Japonia, Croația și Danemarca. Toate meciurile vor fi disputate la Rotterdam.

