Ședință de urgență Anunțul făcut de FRH » Selecționerul Pera, chemat la negocieri după ce și-a dat demisia: „Moment sensibil”
Florentin Pera FOTO: SportPictures
Handbal

Ședință de urgență Anunțul făcut de FRH » Selecționerul Pera, chemat la negocieri după ce și-a dat demisia: „Moment sensibil”

alt-text Dan Udrea , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 18:50
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 20:45
  • Federația Română de Handbal a reacționat prin intermediul unui comunicat după Florentin Pera (45 de ani) și Bogdan Burcea (53 de ani) au demisionat.
  • Fostul selecționer abia conturase lotul lărgit pentru Campionatul Mondial 2025.

Cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda și Germania, naționala României a rămas fără selecționer.

Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui
Citește și
Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui
Citește mai mult
Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui

Anunțul făcut de FRH, după ce selecționerul și-a dat demisia

Federația Română de Handbal a confirmat informațiile GOLAZO.ro, legate de demisia lui Florentin Pera și a secundului său, Bogdan Burcea.

Conducerea forului național se va întâlni cu cei doi antrenori pentru a evalua situația.

„Federația Română de Handbal reacționează la situația staff-ului naționalei feminine. Întâlnire de urgență convocată de Președinte.

Federația Română de Handbal confirmă că antrenorii Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au înaintat demisiile din funcțiile de antrenor principal, respectiv antrenor secund al echipei naționale feminine, prin e-mail transmis conducerii FRH.

Motivele invocate de cei doi antrenori sunt de natură personală.

Această decizie vine într-un moment sensibil pentru handbalul românesc, cu meciuri oficiale în cadrul EHF EURO Cup 2025 programate în luna octombrie și cu debutul la Campionatul Mondial tot mai aproape, în decembrie.

Pentru o evaluare clară și o soluționare responsabilă a situației, Președintele federației a convocat o întâlnire de lucru cu cei doi antrenori demisionari, cu Departamentul Tehnic și Comisia Tehnică a FRH”, se arată în comunicatul emis de FRH.

Este nevoie de o analiză serioasă, într-un cadru profesionist, care să țină cont de parcursul echipei și de obiectivele apropiate. Vom discuta transparent, cu toți factorii implicați, pentru a identifica cele mai bune soluții în interesul handbalului românesc. În acest moment, nu există concluzii definitive, ci un proces de analiză responsabilă Constantin Din, președintele FRH
  • Florentin Pera a rezistat 3 ani pe banca naționalei României de handbal feminin
  • Selecționerul a ratat obiectivul principal impus de FRH: calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024

Florentin Pera a conturat lotul lărgit pentru CM 2025

Înainte de a părăsi cârma echipei naționale, Florentin Pera a conturat lotul lărgit al României pentru Campionatul Mondial din acest an:

  • Portari: Daciana Hosu, Bianca Curmenț, Diana Ciucă, Yuliya Dumanska, Raluca Kelemen
  • Extreme dreapta: Oana Bors, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Florența Dumbrăvean, Sonia Seraficeanu
  • Interi dreapta:
  • Centri: Alisia Boiciuc, Rebeca Necula, Maria Gavrilă-Frățilescu, Elena Roşu, Cristina Laslo
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Alexia Niță, Mariam Mohamed, Denisa Romaniuc, Eva Kerekes
  • Pivoți: Asma Elghaoui, Lorena Ostase, Ștefania Jipa, Mirabela Coteț, Elena Voica, Sonia Vasiliu

Următorul selecționer al României nu va putea adăuga alte jucătoare pe lista pentru turneul final din acest an.

20 de jucătoare
vor face parte din efectivul final pe care România îl va folosi la CM 2025

În faza grupelor, România va întâlni pe Japonia, Croația și Danemarca. Toate meciurile vor fi disputate la Rotterdam.

Citește și

Naționala sau echipele de club? O temă de dezbatere: formațiile europene din Liga 1 au un nivel peste sau sub cel al primei reprezentative?
Superliga
14:26
Naționala sau echipele de club? O temă de dezbatere: formațiile europene din Liga 1 au un nivel peste sau sub cel al primei reprezentative?
Citește mai mult
Naționala sau echipele de club? O temă de dezbatere: formațiile europene din Liga 1 au un nivel peste sau sub cel al primei reprezentative?
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami
Campionate
13:03
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami
Citește mai mult
Lionel Messi, spectacol în MLS VIDEO. Borna istorică atinsă de starul argentinian, după o nouă prestație de vis pentru Inter Miami

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
handbal feminin FRH romania florentin pera
Știrile zilei din sport
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Europa League
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Citește mai mult
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Europa League
25.09
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Citește mai mult
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!”
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Europa League
25.09
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
Citește mai mult
Reacție savuroasă🤣 Darius Olaru l-a trollat în direct pe Gigi Becali după victoria din Olanda! Ce a făcut la microfon
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Nationala
25.09
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Citește mai mult
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
FCSB a răsturnat calculele  Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles
09:12
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Cătălin Tolontan Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
00:26
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...”
00:16
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
FCSB, din nou în top! Pe ce loc se află campioana în Europa League după etapa #1 + veste bună din Elveția!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
25.09
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Europa League
25.09
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Citește mai mult
Rămâne în Olanda! Anunțul făcut de MM Stoica despre viitorul vedetei FCSB
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Superliga
25.09
Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
Citește mai mult
Kopic după Lucescu?  Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Superliga
25.09
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga
Citește mai mult
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost  sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 11 rapid 19 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share