Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui
Florentin Pera a demisionat de la naționala de handbal a României (foto: Sport Pictures)
Handbal

Cutremur la naționala de handbal Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial. Ce haos creează decizia lui

alt-text Dan Udrea
Publicat: 25.09.2025, ora 15:13
Actualizat: 25.09.2025, ora 15:21
  • Florentin Pera și-a dat demisia astăzi de la naționala de handbal a României, iar modalitatea aleasă a fost una care a surprins Federația și lumea handbalului. Detalii mai jos.
  • România va participa la Mondialul de handbal feminin, care va începe pe 26 noiembrie în Germania și Olanda.

Șoc în handbalul feminin românesc. Naționala feminină, care se pregătește pentru participarea la Campionatul Mondial, a rămas fără antrenorul principal.

Florentin Pera a demisionat din funcția de selecționer, cu două luni înainte Mondial

Conform surselor GOLAZO.ro, din interiorul Federației, Florentin Pera și-a dat astăzi demisia din funcție.

El a ales o modalitate inedită de a proceda. A trimis demisia pe mail, iar șefii FRH s-au trezit puși în fața faptului împlinit.

Apropiați ai lui Pera susțin că motivul principal pentru care a luat această decizie a fost că nu s-a mai simțit susținut 100% de către cei din Federație.

Ultimele meciuri în care Pera a condus naționala au fost cele două partide de verificare cu Franța, disputate săptămânile trecute, ambele pierdute.

Urmează alte două jocuri, tot amicale, fiindcă România nu e implicată în preliminarii de CE, deoarece e una dintre gazdele turneului final de anul viitor.

România va întâlni în aceste amicale: Norvegia și Polonia, confruntări pe care va trebui să le pregătească viitorul selecționer.

3 ani
a rezistat Pera ca selecționer, a fost instalat în august 2022, când l-a înlocuit pe Adi Vasile, iar unul dintre principalele obiective a fost calificarea la JO de la Paris 2024, care a fost ratat

Cea mai la îndemână variantă pentru FRH ar fi să lase naționale, sub formă de interimat, pe mâna lui Bogdan Burcea, secundul lui Pera.

Burcea a fost inclusiv principal la națională în urmă cu 5 ani. Nu e exclus însă, având perspectiva participării la Campionatul Mondial, să fie adus un principal în regim de urgență.

Pera, după demisia de la națională, va rămâne antrenor principal doar la echipa de club. El a preluat-o în vară pe Râmnicu Vâlcea, echipă cu care a avut un start de campionat slab: două eșecuri în primele 3 runde.

Chiar după prima etapă, în care Vâlcea a pierdut la Brăila, scor 23-22 pentru brăilence, Florentin Pera a acuzat în mod dur arbitrajul și a intrat într-un conflict deschis cu cei din interiorul Federației de Handbal.

Ce selecționeri a avut naționala feminină în ultimii 20 de ani

PERIOADAANTRENOR
2005-2008 Gheorghe Tadici
2008-2012 Radu Voina
2012-2015 Gheorghe Tadici
2015-2016 Thomas Ryde
2016-2019 Ambros Martin
2019-2020 Thomas Ryde
2020-2021 Bogdan Burcea
2021-2022 Adi Vasile
2022-2025 Florentin Pera

Demisia lui Pera vine într-un moment în care a fost anunțat deja lotul lărgit de 35 de jucătoare, din care România e obligată să aleagă lista finală cu cele 20 de handbaliste care vor merge la Campionatul Mondial.

Există anumite jucătoare despre care ar fi putut să-și reconsidere poziția de a renunța la națională dacă Pera nu mai e selecționer. Însă cum lista de 35 a fost deja trimisă la IHF, acum e prea târziu.

La Mondialul care va fi organizat de Germania și Olanda, între 26 noiembrie și 14 decembrie, România face parte dintr-o grupă grea, alături de Danemarca, Croația și Japonia. Va juca toate partidele din această serie la Rotterdam.

Pentru a merge în grupele principale, trebuie să se claseze între primele 3. La precedenta ediție a CM, cea din decembrie 2023, România s-a clasat pe locul 12.

