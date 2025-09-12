„Ramzan Kadyrov mă iubea” Florentin Petre, fascinat de dictatorul cecen: „Se vorbea de răpiri, dar nu mi-a fost frică. Sunt doar povești” » Și nu e singurul!
  • Florentin Petre (49 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în Rusia, la Terek Grozny, clubul patronat de temutul lider cecen Ramzan Kadyrov.
  • Colegii români alături de care a evoluat în Cecenia, la fel de fascinați de dictatorul prieten cu Putin!

Florentin Petre a evoluat timp de două sezoane în Cecenia, între 2008 și 2009, alături de alți doi români, Daniel Pancu și Andrei Mărgăritescu.

La aproape 20 de ani distanță, fostul mijlocaș a vorbit despre perioada petrecută la echipa condusă de dictatorul Ramzan Kadyrov, un apropiat al lui Vladimir Putin, pe care l-a ajutat cu trupe cecene în războiul din Ucraina.

Florentin Petre, fascinat de dictatorul cecen Ramzan Kadyrov: „Se vorbea de răpiri, dar nu mi-a fost frică. Sunt doar povești”

Petre a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Kadyrov, acuzat de autoritățile internaționale de crime de război, răpiri, asasinări politice, tortură și încălcări ale drepturilor omului.

„A fost o experiență foarte frumoasă, chiar dacă lumea vorbea și se întreba de ce mergem acolo, unde sunt războaie. Când venea Ramzan Kadyrov în vestiarul nostru, ne lua pe fiecare în brațe, ne pupa și ne mulțumea pentru tot ce facem.

Nu mi-a fost frică niciodată de el, pentru că n-aveam de ce, mereu venea cu zâmbetul pe buze. Poate de alții să-mi fi fost frică, pentru că se vorbea despre răpiri și alte lucruri pe acolo.

Dar eram foarte bine protejați și nici măcar prin gând nu-mi trecea că se va întâmpla ceva rău acolo. Restul sunt doar povești.

Kadyrov îmi zicea «floricica mea»! Ne iubea foarte mult pe mine, Mărgăritescu și Pancu. Ne lua pe fiecare în parte în brațe”, a spus Florentin Petre, conform gsp.ro.

39 de meciuri
a bifat Petre la Terek Grozny, reușind să marcheze 5 goluri
Florentin Petre Florentin Petre
Florentin Petre

100.000 de euro pentru un singur meci!

Petre a dezvăluit și cum s-a ales cu o primă imensă pentru un singur meci. La abia a 7-a partidă pentru Terek, mijlocașul român a făcut un meci de excepție cu rivala Lokomotiv Moscova, 2-1, reușind să deschidă scorul și să ofere pasa decisivă la golul victoriei.

„După victoriile de «acasă», Ramzan Kadyrov punea ochii pe câte un jucător despre care credea că a jucat senzațional și îi dădea o mașină. Era vorba de o Toyota Land Cruiser nou-nouță, care costa cam 100.000 de dolari. Jucătorilor ruși le dădea mașina, iar străinilor le dădea banii.

Am învins Lokomotiv Moscova pe teren propriu, meci în care am marcat. Kadyrov a spus: «Să-i dați mașina lui Florentin». Eu n-aveam ce să fac cu ea, așa că omul din club a venit la mine și mi-a zis să vin ziua următoare la club și să-mi dea banii. Inițial am refuzat, eram obosit, după meci mă dureau picioarele. Până la urmă, m-am dus să-i iau.

Și uite-mă cu 100.000 de dolari pe masă! Stăteam și mă uitam la ei, nu știam ce să fac, să-i pun într-o pungă pe drumul de la bază până la hotel… Norocul a fost că aveam un tricou alb, larg, și mi-am lipit banii de corp, pe sub tricou, să nu se vadă”, a povestit Petre.

Colegii români, la fel de fascinați de Kadyrov: „Mi-aș dori un conducător ca el”

Florentin Petre nu e însă primul jucător român care vorbește doar în termeni laudativi despre dictatorul cecen.

Andrei Mărgăritescu (dreapta), în duel cu Bourceanu Andrei Mărgăritescu (dreapta), în duel cu Bourceanu
Andrei Mărgăritescu (dreapta), în duel cu Bourceanu

În 2010, la doar un an de la plecarea din Grozny, Andrei Mărgăritescu îl lăuda pe Kadyorv, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei: „Omul e puternic. E conducător adevărat, se vedea că știe să se impună. Era și foarte prietenos. Mi-aș dori mereu un conducător ca el. Ne-a asigurat condiții bune. L-am găsit pe-acolo pe Putin, Kadyrov e «copilul» lui.

Nu știu dacă Ramzan era dictator. Eu n-am simțit asta. Într-adevăr, avea pistol, dar era unul din aur! Era mai mult de impresie”.

De acord cu „tradiția” de a omorî femeile!

Cele mai șocante declarații au fost însă cele date de Daniel Pancu, în urmă cu trei ani, la Fanatik:

„Acolo poți să omori femeile oricând! Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață! Nu putem să mai fim niciodată ca ei. Noi am pierdut multe lucruri pe parcurs”.

Pe parcursul interviului, Pancu a continuat să îl laude pe temutul Kadyrov: „Îl respect enorm pe Ramzan Kadîrov. Problemele cu războiul mă depășesc și nu vreau să fac comentarii politice. Eu nu știu de atentate sau crime, dar nu mă miră cu nimic. E un om foarte credincios și fidel legilor Islamului”.

Daniel Pancu Daniel Pancu
Daniel Pancu

Cine e Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadyrov (49 de ani) este conducătorul Republicii Cecene din 2007, când a fost numit personal de Vladimir Putin, și fiul lui Akhmad Kadyrov, fostul lider cecen, asasinat în 2003.

Paradoxal, cei doi Kadyrov au luptat împotriva Rusiei în primul război din Cecenia, însă au schimbat tabără în al doilea război, când s-au aliat cu Putin!

Oamenii care l-au criticat pe Kadyrov au fost asasinați de-a lungul timpului. Printre ei s-au numărat Anna Politkovskaya, jurnalistă de investigație împușcată în fața propriului apartament, în 2006, de ziua de naștere a lui Putin. Asasinii au fost prinși, însă anchetatorii nu au stabilit cine a dat ordinul.

În 2009, activista rusă pentru drepturile omului Natalia Estemirova, un alt critic al regimului Kadyrov, a fost împușcată în Caucazul de Nord.

N-au scăpat nici foști asociați ai lui Kadyrov, bodyguardul Umar Israilov fiind ucis în Austria, iar Sulim Yamadayev în Emirate.

În 2018, când BBC l-a chestionat pe Kadyrov cu privire la acuzațiile de încălcare a drepturilor omului care i-au fost aduse, acesta a răspuns disprețuitor: „Câinele latră, caravana merge mai departe. Oamenii care scriu aceste lucruri despre noi: nici măcar nu-i consider oameni”.

Kadyrov a trimis în 2014, la Donetsk, în Ucraina, peste 300 de ceceni care au luptat în timpul Euromaidanului de partea rebelilor proruși. Și-a exprimat susținerea și pentru anexarea Crimeei de către Rusia.

În plus, acesta a trimis trupe cecene și în Ucraina, după ce Putin a invadat țara vecină.

Kadyrov este asociat și cu asasinarea lui Bors Nemtsov, unul dintre cei mai importanți rivali politici ai lui Putin.

În 2017, Kadyrov a schimbat numele echipei din Terek în Akhmat, în cinstea tatălui său.

Florentin Petre rusia cecenia Terek Grozny ramzan kadyrov
