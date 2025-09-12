U Cluj - Rapid 0-0 Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga
U Cluj - Rapid. Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

U Cluj - Rapid 0-0 Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga

Gabriel Neagu , George Neagu
Publicat: 12.09.2025, ora 22:56
Actualizat: 13.09.2025, ora 02:16
  • U Cluj - Rapid 0-0. Duelul s-a animat în ultimele minute, însă nicio echipă nu a reușit să marcheze.
  • Giuleștenii au ratat șansa de a urca temporar pe prima poziție a Superligii.

Universitatea Cluj a avut prima ocazie a partidei de pe Cluj-Arena, prin Cisse. Fundașul a avut șansa de a deschide scorul, dar șutul său a trecut pe lângă poarta giuleștenilor.

U Cluj - Rapid 0-0. Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga

Replica elevilor lui Costel Gâlcă a venit în a doua jumătate a primei reprize, când defensiva gazdelor a respins un șut de pe linia porții.

În actul secund, Kader Keita a ratat o ocazie mare de a debloca tabela. Jocul s-a animat în ultimele minute de joc, când lovitura de cap a lui Elio Caprdossi a lovit bara transversală, în minutul 86.

Două minute mai târziu, Baroan a fost faultat la marginea careului. Giuleștenii au cerut penalty, dar a fost acordată numai lovitură liberă.

U Cluj - Rapid 0-0

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute!

Min. 88 - Micovschi îi pasează lui Baroan, încearcă să îl dribleze pe Cisse. Fundașul „studenților” îl faultează la marginea careului. Jucătorii Rapidului cer penalty, dar este acordată numai lovitură liberă.

Min. 86 - Pașcanu respinge o centrare din lovitură liberă pe direcția lui Jovo Lukic. Mingea ricoșează, Elio Capradossi lovește balonul cu capul, dar mingea se duce în bara transversală a porții giuleștenilor.

Min. 79 - SCHIMBARE U CLUJ! Bogdan Simion Părăsește terenul și în locul său intră Dorin Codrea.

Min. 79 - SCHIMBARE RAPID! Claudiu Micovschi îl înlocuiește pe Claudiu Petrila

Min. 79 - SCHIMBARE RAPID! Gabriel Gheorghe intră în locul lui Cătălin Vulturar.

Min. 73 - Kader Keita a fost lovit puternic de o minge în abdomen și rămâne întins pe teren. Mijlocașul are nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 70 - SCHIMBARE RAPID! Cristian Manea părăsește terenul și în locul lui intră Răzvan Onea.

Min. 69 - Antoine Baroan, aflat în afara careului, șutează puternic pe spațiul porții, dar lituanianul Gertmonas respinge mingea.

Min. 65 - SCHIMBARE U CLUJ! Ovidiu Bic părăsește terenul și în locul său intră Macalou.

Min. 65 - SCHIMBARE U CLUJ! Bota îl înlocuiește pe Atanas Trică

Min. 65 - SCHIMBARE U CLUJ! Dan Nistor iese și în locul său debutează Virgiliu Postolachi

Min. 63 - SCHIMBARE RAPID! Antoine Baroan intră în locul lui Elvir Koljic.

Min. 57 - Claudiu Petrila avansează cu balonul la picior până aproape de linia de 16 metri și îi pasează, în dreptul stâlpului drept al porții, lui Kader Keita. Mijlocașul șutează în forță, la semiînălțime, însă Gertmonas respinge în corner

Min. 46 - SCHIMBARE U CLUJ! Elio Capradossi îl înlocuiește pe Iulian Cristea.

Min. 46 - SCHIMBARE RAPID! Iese Alexandru Dobre și intră Jakub Hromada.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+1 - Pauză pe Cluj-Arena!

Prima repriză se prelungește cu un minut!

Min. 36 - Bogdan Simion primește o pasă la aproximativ 30 de metri de poarta giuleștenilor, preia balonul și șutează în forță, în colțul stâng, dar mingea este respinsă în corner de Marian Aioani.

Min. 26 - Dobre îi pasează lui Elvir Koljic care pătrunde în careu și pasează în centrul careului către Tobias Christensen. Danezul șutează, dar mingea este respinsă din fața porții.

Min. 5 - Lars Kramer deviază, cu capul, o minge sosită din out, și balonul ajunge în centrul careului la Cisse. Fundașul „studenților” șutează, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min 1. - A început meciul

  • Arbitru: Andrei Florin, Asistenți: Gheorghe Sebastian Eugen, Vodă Alexandru, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Vornicu Adrian
  • Stadion: Cluj Arena

U Cluj - Rapid, echipele de start

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, G. Simion – A. Trică, Nistor, Bic – Lukic
Rezerve: Lefter, Capradossi, Toșca, Codrea, Drammeh, Murgia, Fabry, Bota, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Gomes Silva
Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Rapid (4-2-3-1): Aioani – Braun, Pașcanu, Kramer, Cr. Manea – T. Keita, Vulturar – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Briciu, Onea, Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor Costel Gâlcă

Rapid este neînvinsă după 8 etape în acest sezon din Superliga și are cea mai bună defensivă. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a primit doar 6 goluri.

U Cluj nu a reușit în acest sezon să câștige pe teren propriu. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău are 2 egaluri (cu UTA și Petrolul, scor 1-1 ) și o înfrângere (cu Dinamo, 0-1) acasă.

Costel Gâlcă, despre meciul cu U Cluj: „În ultimele partide nu am câștigat cu ei”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu U Cluj, Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit despre cât de dificilă va fi partida cu echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, mai ales că giuleștenii se confruntă cu multe absențe.

Ne așteaptă un meci important cu o echipă bună, împotriva căreia nu am câștigat în ultimele meciuri. Este o formație dificilă și mai e și momentul nostru neplăcut pentru că am pierdut doi jucători și nu știm când se vor reface. Va fi complicat pentru noi.

Lipsesc doi jucători din linia defensivă și asta e important pentru noi. Poți să schimbi unul, dar doi este mai complicat.

Nu știu când va reveni Andrei Borza pentru că are cel puțin o lună de stat. În privința lui Ciobotariu o să vedem cât timp va fi accidentat”, a declarat Costel Gâlcă.

Ioan Ovidiu Sabău, despre derby-ul cu Rapid: „Obiectivul e să luăm 3 puncte”

Antrenorul de la U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat înainte de meciul cu Rapid că își dorește să controleze jocul și să îi provoace prima înfrângere a giuleștenilor din acest sezon.

Obiectivul e să luăm trei puncte. Am reușit să aduc cam toți jucătorii la un nivel bun de pregătire. O să mă bazez la acest meci pe cei care au fost aici la echipă, care sunt odihniți, care n-au venit de pe drumuri.

Sper să-l vedem pe teren pe Postolachi. E un jucător de care aveam nevoie, depinde doar de el, timpul va decide dacă am făcut o alegere bună. Acesta va fi lotul complet pentru acest sezon.

Rapidul este o echipă care are încredere, are rezultate destul de bune, este o echipă bună de contraatac. Vom vedea dacă îi vom pune în dificultate, dacă vom controla jocul, așa cum ne propunem. Sper să fim inspirați în fața porții.

E un club important, încet-încet cred că vor fi o echipă puternică. Îi văd cu șanse la titlu, au toate condițiile”, a precizat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit monitorulcj.ro.

MECI liga 1 u cluj rapid
