Mititelu nu renunță FCU Craiova a fost exclusă de FRF, nu mai poate juca nicăieri în acest sezon, dar anunță: „Antrenamentele continuă”
foto: Facebook/FCU Craiova
Liga 3

Mititelu nu renunță FCU Craiova a fost exclusă de FRF, nu mai poate juca nicăieri în acest sezon, dar anunță: „Antrenamentele continuă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 18:47
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 18:48
  • FCU Craiova le-a transmis suporterilor că activitatea la club va continua cu jucătorii rămași în lot.
  • Clubul patronat de Adrian Mititelu a fost exclus de FRF din Liga 3.

Veștile proaste au continuat în această săptămână la FCU Craiova, respectiv în acest start de sezon, însă, în ciuda situației, clubul din Bănie nu renunță la luptă.

FCU Craiova își continuă activitatea și antrenamentele

Clubul oltean a fost exclus de FRF din Liga 3, în urma unei decizii apărute miercuri, din cauza datoriilor foarte mari acumulate, ajungând la o penalizare de 106 puncte.

Acum, FCU Craiova i-a informat pe fani că nu are de când să renunțe la activitate, deși sezonul a început chiar și în competițiile organizate de AJF, Liga 4 și Liga 5 din județul Dolj. Practic, singura șansă de a mai juca în acest sezon este câștigarea apelului.

„Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente și activități specifice perioadei de pregătire cu întreg lotul aflat la dispoziția antrenorului, mai puțin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimați și cărora li s-a permis sa meargă să își caute alte echipe”, a scris clubul pe pagina de Facebook.

Reacția lui Adrian Mititelu după excluderea din Liga 3

„Există o primă decizie de excludere, dar asta nu înseamnă că e în vigoare. E ca un condamnat în primă instanță, dar care nu urmează să fie «încarcerat». Mai e o instanță până la «încarcerare».

Eu nu cred că va fi așa. Se va întâmpla așa doar dacă vor să-și facă harakiri! (n.r. – termen japonez care desemnează sinuciderea rituală a unui samurai)

Pe lângă toate acele motive, pe care eu tot vi le spun, că sunt în ilegalitate, că ei acționează abuziv (n.r. - Federația Română de Fotbal), cazul meu e unul special”, a declarat Adrian Mititelu, conform gsp.ro.

Așa cum GOLAZO.ro anunța miercuri, avocații lui Adrian Mititelu vor cere motivarea deciziei CDE și o vor ataca în instanță și la Parchet. Nu vor merge pe căile sportive la recurs și apoi la TAS.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Adrian Mititelu liga 1 excludere fcu craiova activitate
