„Suntem adevărații câștigători” De ce n-a reușit Bayern Munchen transferul verii: „N-am fi dat niciodată 150 de milioane de euro”

Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness (73 de ani), consideră campania de transferuri din această vară una reușită.

Mutarea lui Florian Wirtz (22 de ani) pe Allianz Arena a eșuat, din cauza sumei de transfer ridicate pe care Liverpool a oferit-o.

Pe lângă Florian Wirtz, Bayern Munchen a mai ratat transferul lui Nick Woltemade, care a mers la Newcastle.

Bayern Munchen, mulțumită de campania de transferuri, deși nu a semnat cu Florian Wirtz

Bayern Munchen a fost interesată să îl achiziționeze pe Florian Wirtz în perioada de transferuri din această vară. Totuși, transferul nu s-a concretizat și fotbalistul a ajuns la Liverpool.

La mai bine de 2 luni de când mutarea a eșuat, președintele campioanei Bundesligii, Uli Hoeness, a oferit clarificări despre motivul pentru care bavarezii au ieșit din cursa pentru semnătura internaționalului german.

„Suntem adevărații câștigători ai perioadei de transferuri de vară. Avem o echipă puternică și nu a fost nevoie să o întărim prea mult.

Desigur, ne-ar fi plăcut să-l avem pe Florian Wirtz, dar nu l-am fi cumpărat niciodată pentru 150 de milioane de euro ”, a spus Uli Hoeness, potrivit themirror.co.uk.

133.000.000 de euro a plătit Liverpool lui Bayer Leverkusen pentru a-l transfera pe Florian Wirtz

Florian Wirtz, început slab la Liverpool

Ajuns în această vară la Liverpool, Florian Wirtz nu a dat randamentul scontat în primele dueluri în tricoul „cormoranilor”.

Mijlocașul german a evoluat 4 meciuri pentru trupa de pe Anfield și a reușit să ofere o pasă decisivă, în duelul din Supercupa Angliei, pierdut împotriva lui Crystal Palace, 2-2, 4-5 după penalty-uri.

Întrebat despre motivul pentru care nu a reușit să se impună până acum în jocul celor de la Liverpool, internaționalul german a cerut răbdare.

„E o altă ligă, un alt tip de fotbal. Nu am nicio idee când voi marca primul meu gol, sper în următorul meci, va veni la un moment dat”, a spus Florian Wirtz, conform si.com.

Achizițiile lui Bayern din vara asta

Luis Diaz, 28 de ani, mijlocaș stânga, 70.000.000 de euro

Nicholas Jackson, 24 de ani, atacant central, împrumut - 16.500.000 de euro

Jonathan Tah, 29 de ani, fundaș central, 2.000.000 de euro

Tom Bischof, 19 ani, mijlocaș central, 200.000 de euro

