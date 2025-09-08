„Suntem adevărații câștigători” De ce n-a reușit Bayern Munchen transferul verii: „N-am fi dat niciodată 150 de milioane de euro”
Florian Wirtz FOTO: Imago
„Suntem adevărații câștigători” De ce n-a reușit Bayern Munchen transferul verii: „N-am fi dat niciodată 150 de milioane de euro”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 17:57
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 18:03
  • Președintele lui Bayern Munchen, Uli Hoeness (73 de ani), consideră campania de transferuri din această vară una reușită.
  • Mutarea lui Florian Wirtz (22 de ani) pe Allianz Arena a eșuat, din cauza sumei de transfer ridicate pe care Liverpool a oferit-o.

Pe lângă Florian Wirtz, Bayern Munchen a mai ratat transferul lui Nick Woltemade, care a mers la Newcastle.

Bayern Munchen, mulțumită de campania de transferuri, deși nu a semnat cu Florian Wirtz

Bayern Munchen a fost interesată să îl achiziționeze pe Florian Wirtz în perioada de transferuri din această vară. Totuși, transferul nu s-a concretizat și fotbalistul a ajuns la Liverpool.

La mai bine de 2 luni de când mutarea a eșuat, președintele campioanei Bundesligii, Uli Hoeness, a oferit clarificări despre motivul pentru care bavarezii au ieșit din cursa pentru semnătura internaționalului german.

„Suntem adevărații câștigători ai perioadei de transferuri de vară. Avem o echipă puternică și nu a fost nevoie să o întărim prea mult.

Desigur, ne-ar fi plăcut să-l avem pe Florian Wirtz, dar nu l-am fi cumpărat niciodată pentru 150 de milioane de euro”, a spus Uli Hoeness, potrivit themirror.co.uk.

133.000.000 de euro
a plătit Liverpool lui Bayer Leverkusen pentru a-l transfera pe Florian Wirtz

Florian Wirtz, început slab la Liverpool

Ajuns în această vară la Liverpool, Florian Wirtz nu a dat randamentul scontat în primele dueluri în tricoul „cormoranilor”.

Mijlocașul german a evoluat 4 meciuri pentru trupa de pe Anfield și a reușit să ofere o pasă decisivă, în duelul din Supercupa Angliei, pierdut împotriva lui Crystal Palace, 2-2, 4-5 după penalty-uri.

Întrebat despre motivul pentru care nu a reușit să se impună până acum în jocul celor de la Liverpool, internaționalul german a cerut răbdare.

„E o altă ligă, un alt tip de fotbal. Nu am nicio idee când voi marca primul meu gol, sper în următorul meci, va veni la un moment dat”, a spus Florian Wirtz, conform si.com.

Achizițiile lui Bayern din vara asta

  • Luis Diaz, 28 de ani, mijlocaș stânga, 70.000.000 de euro
  • Nicholas Jackson, 24 de ani, atacant central, împrumut - 16.500.000 de euro
  • Jonathan Tah, 29 de ani, fundaș central, 2.000.000 de euro
  • Tom Bischof, 19 ani, mijlocaș central, 200.000 de euro

