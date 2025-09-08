A picat transferul lui Fică la Rapid Giuleștenii l-au luat doar pe Bolgado! Probleme mari la negocierile pentru mijlocașul român
Doar Leo Bolgado a ajuns la Rapid/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

A picat transferul lui Fică la Rapid Giuleștenii l-au luat doar pe Bolgado! Probleme mari la negocierile pentru mijlocașul român

Alexandru Smeu
Publicat: 08.09.2025, ora 17:40
Actualizat: 09.09.2025, ora 00:42
  • Leo Bolgado (27 de ani) a semnat cu Rapid, transferul lui Alin Fică (24 de ani) în Giulești a picat chiar înainte de miezul nopții, când s-a încheiat mercato de vară
00:20 Rapid l-a prezentat doar pe Leo Bolgado, transferul lui Alin Fică a căzut!

Rapid l-a împrumutat de la CFR pe fundașul brazilian Leo Bolgado (27 ani) până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare.

„Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri. Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună!”, a spus Bolgado pentru fcrapid.ro.

Mutarea lui Alin Fică în Giulești a picat, scrie fanatik.ro.

Giuleștenii i-au propus un salariu de 12.000 de euro pe lună în primul an de contract, urmând să crească la 13.000 și 14.000 de euro în următorii doi ani.

Impresarul jucătorului a cerut mai mulți bani, iar șefii Rapidului au refuzat. Fotbalistul are 5.000 de euro lunar la CFR.

Știrea inițială, 17:40 Ioan Varga a confirmat transferurile lui Bolgado și Fică la Rapid

Întrebat despre cele două mutări, Ioan Varga a anunțat că Rapid ar urma să oficializeze cele două mutări în următoarele ore.

„Da, este adevărat! Acum se negociază ultimele detalii și probabil că se va semna într-o oră sau două”, a declarat finanțatorul celor de la CFR Cluj, potrivit prosport.ro

Bolgado a ajuns în Gruia în vara anului 2024, în schimbul sumei de 500.000 de euro, de la formația portugheză Leixoes SC.

1.800.000 de euro
este cota lui Bolgado, potrivit transfermarkt.ro. A evoluat în 52 de partide pentru CFR Cluj, în care a marcat de 3 ori.

De partea cealaltă, Alin Fică a ajuns la CFR în anul 2019, pe vremea când avea doar 18 ani. Timp de câteva luni a evoluat pentru formația U19 a ardelenilor, iar în 2020 era promovat la echipa mare.

În luna august a acelui an, mijlocașul avea să ajungă la Rapid sub formă de împrumut, însă a rezistat doar câteva luni. În decembrie 2020 se întorcea la Cluj.

În acest sezon, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a evoluat în toate cele 16 meciuri ale formației din Gruia și a reușit două goluri și o pasă decisivă.

1.400.000 de euro
este cota lui Fică, potrivit transfermarkt.ro

CFR Cluj transfer rapid leo bolgado ioan varga alin fica
