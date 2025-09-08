Suspendat pentru dopaj! UEFA a decis pedeapsa lui Yeray Alvarez . Cât timp va lipsi fundașul de la Athletic Bilbao

Yeray Alvarez (30 de ani) a fost suspendat pentru dopaj.

Decizia UEFA a venit după ce jucătorul spaniol a ieșit pozitiv la substanța canrenonă, în urma unui test efectuat la finalul sezonului trecut.

Alvarez fusese deja suspendat provizoriu, după ce a fost depistat pozitiv, iar sancțiunea stabilită acum a început de la data suspendării inițiale.

Yeray Alvarez a fost suspendat 10 luni

Jucătorul lui Bilbao a ajuns în această situație după ce substanța interzisă se afla în tratamentul pe care acesta îl lua împotriva alopeciei, o afecțiune caracterizată prin pierderea excesivă a părului.

„Pe 1 mai 2025, jucătorul echipei Athletic Club, Yeray Alvarez, a fost supus unui test antidoping în competiție efectuat de UEFA în urma unui meci din Europa League.

Analiza probei jucătorului, efectuată de un laborator acreditat de WADA, a relevat apoi prezența canrenonei, o substanță interzisă atât în ​​competiție, cât și în afara ei, în categoria «S5. Diuretice și agenți de mascare de pe Lista Interzisă a WADA din 2025»”, a fost rezultatul probei, potrivit as.com.

Acum, UEFA a publicat decizia în cazul jucătorului, sancțiunea aplicându-se de la data începerii suspendării provizorii.

„În ședința sa din 19 august 2025, organismul disciplinar competent al UEFA a decis să îl suspende pe jucător pentru zece luni, de la data suspendării provizorii (adică 2 iunie 2025) până la 2 aprilie 2026, pentru că a comis o încălcare neintenționată a regulilor antidoping.

În conformitate cu articolul 10.14.2 din Regulamentul antidoping al UEFA , jucătorul poate reveni la antrenamentele unui club sau poate utiliza facilitățile clubului în ultimele două luni ale perioadei de suspendare, adică începând cu 2 februarie 2026”, se arată în comunicatul forului european.

