Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit

- FC Argeș - CFR Cluj. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol de senzație în prelungirile primei reprize.
- Ultima reușită a jucătorului fusese tot împotriva „feroviarilor”, în sezonul precedent.
În minutul 45, după o schemă nereușită de joc a celor de la CFR Cluj, Ricardo Matos a pornit pe contraatac.
FOTO. Florin Borța a marcat un gol senzațional în FC Argeș - CFR Cluj
Matos a avansat de la mijlocul terenului până în apropierea careului și a încercat o pasă spre Yanis Pîrvu, dar mingea a fost interceptată de un jucător de la CFR.
Galerie foto (12 imagini)
Ardelenii au încercat să respingă balonul, care a ajuns tot la Matos, în flancul stâng. Atacantul a pasat în spate, unde se afla Florin Borța.
Fundașul stânga a preluat balonul și a șutat puternic de la marginea careului, dintr-un unghi închis. Mingea a trecut peste Otto Hindrich și a intrat direct în vinclu.
VIDEO. Golul fabulos marcat de Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0
Aceasta este prima reușită a lui Florin Borța în actualul sezon.
396 de zile
au trecut de la ultimul gol marcat de Florin Borța
FC Argeș - CFR Cluj, echipele de start
- FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Sierra, Seto, Rață - Pîrvu, Bettaieb, Matos
- Rezerve: Blagaic, Caio, Crăciun, Garutti, Manole, Moldoveanu, Orozco, Popescu, Rădescu, Straton, Tchassem, Tofan
- Antrenor: Bogdan Andone
- CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Keita - Cordea, Munteanu, Korenica
- Rezerve: Abeid, Badamosi, Biliboc, Coco, Deac, Fică, Kresic, Muhar, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu, Zouma
- Antrenor: Daniel Pancu