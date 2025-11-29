Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit

FC Argeș - CFR Cluj. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol de senzație în prelungirile primei reprize.

Ultima reușită a jucătorului fusese tot împotriva „feroviarilor”, în sezonul precedent.

În minutul 45, după o schemă nereușită de joc a celor de la CFR Cluj, Ricardo Matos a pornit pe contraatac.

FOTO. Florin Borța a marcat un gol senzațional în FC Argeș - CFR Cluj

Matos a avansat de la mijlocul terenului până în apropierea careului și a încercat o pasă spre Yanis Pîrvu, dar mingea a fost interceptată de un jucător de la CFR.

Ardelenii au încercat să respingă balonul, care a ajuns tot la Matos, în flancul stâng. Atacantul a pasat în spate, unde se afla Florin Borța.

Fundașul stânga a preluat balonul și a șutat puternic de la marginea careului, dintr-un unghi închis. Mingea a trecut peste Otto Hindrich și a intrat direct în vinclu.

VIDEO. Golul fabulos marcat de Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Aceasta este prima reușită a lui Florin Borța în actualul sezon.

Daniel Pancu imediat după ce Borța a marcat golul de 2-0 FOTO Captură video Prima Sport 1

396 de zile au trecut de la ultimul gol marcat de Florin Borța

FC Argeș - CFR Cluj, echipele de start

FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Sierra, Seto, Rață - Pîrvu, Bettaieb, Matos

Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Sierra, Seto, Rață - Pîrvu, Bettaieb, Matos Rezerve: Blagaic, Caio, Crăciun, Garutti, Manole, Moldoveanu, Orozco, Popescu, Rădescu, Straton, Tchassem, Tofan

Blagaic, Caio, Crăciun, Garutti, Manole, Moldoveanu, Orozco, Popescu, Rădescu, Straton, Tchassem, Tofan Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Keita - Cordea, Munteanu, Korenica

Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Keita - Cordea, Munteanu, Korenica Rezerve: Abeid, Badamosi, Biliboc, Coco, Deac, Fică, Kresic, Muhar, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu, Zouma

Abeid, Badamosi, Biliboc, Coco, Deac, Fică, Kresic, Muhar, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu, Zouma Antrenor: Daniel Pancu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport