Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit +12 foto
Gol Florin Borța FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: Capturi - Prima Sport
Superliga

Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 17:50
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 18:26
  • FC Argeș - CFR Cluj. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol de senzație în prelungirile primei reprize.
  • Ultima reușită a jucătorului fusese tot împotriva „feroviarilor”, în sezonul precedent.

În minutul 45, după o schemă nereușită de joc a celor de la CFR Cluj, Ricardo Matos a pornit pe contraatac.

Liga 1, Etapa #18  Dinamo învinge cu scor minim pe Oțelul și urcă pe locul 2 în campionat » Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, Etapa #18 Dinamo învinge cu scor minim pe Oțelul și urcă pe locul 2 în campionat » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, Etapa #18  Dinamo învinge cu scor minim pe Oțelul și urcă pe locul 2 în campionat » Clasamentul actualizat

FOTO. Florin Borța a marcat un gol senzațional în FC Argeș - CFR Cluj

Matos a avansat de la mijlocul terenului până în apropierea careului și a încercat o pasă spre Yanis Pîrvu, dar mingea a fost interceptată de un jucător de la CFR.

Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport)
Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport)

Galerie foto (12 imagini)

Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport) Golul marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj (FOTO: Capturi - Prima Sport)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Ardelenii au încercat să respingă balonul, care a ajuns tot la Matos, în flancul stâng. Atacantul a pasat în spate, unde se afla Florin Borța.

Fundașul stânga a preluat balonul și a șutat puternic de la marginea careului, dintr-un unghi închis. Mingea a trecut peste Otto Hindrich și a intrat direct în vinclu.

VIDEO. Golul fabulos marcat de Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Aceasta este prima reușită a lui Florin Borța în actualul sezon.

Daniel Pancu imediat după ce Borța a marcat golul de 2-0 FOTO Captură video Prima Sport 1 Daniel Pancu imediat după ce Borța a marcat golul de 2-0 FOTO Captură video Prima Sport 1
Daniel Pancu imediat după ce Borța a marcat golul de 2-0 FOTO Captură video Prima Sport 1
396 de zile
au trecut de la ultimul gol marcat de Florin Borța

FC Argeș - CFR Cluj, echipele de start

  • FC Argeș: Lazar - Oancea, Tudose, Sadriu, Borța - Sierra, Seto, Rață - Pîrvu, Bettaieb, Matos
  • Rezerve: Blagaic, Caio, Crăciun, Garutti, Manole, Moldoveanu, Orozco, Popescu, Rădescu, Straton, Tchassem, Tofan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • CFR Cluj: Hindrich - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Keita - Cordea, Munteanu, Korenica
  • Rezerve: Abeid, Badamosi, Biliboc, Coco, Deac, Fică, Kresic, Muhar, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu, Zouma
  • Antrenor: Daniel Pancu

Citește și

Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție
Campionate
16:00
Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție
Citește mai mult
Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins”
Campionate
14:54
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins”
Citește mai mult
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
CFR Cluj liga 1 fc arges superliga Florin Borța
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Diverse
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Citește mai mult
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Superliga
29.11
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Citește mai mult
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
29.11
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
00:09
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
23:23
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
23:30
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Superliga
29.11
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Citește mai mult
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
29.11
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
Superliga
29.11
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit
Citește mai mult
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Superliga
29.11
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Citește mai mult
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 36 rapid 10 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share