Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție

Întreaga brigadă de arbitri a fost anchetată de Comisia de Etică a federației ucrainene după Shakhtar - Dinamo Kiev 3-1.

Ce i-a făcut pe oficiali să declanșeze investigația, cine a fost principalul acuzat și ce s-a descoperit la testul poligraf.

Shakhtar și Dinamo Kiev s-au înfruntat de două ori în acest sezon într-un interval de numai patru zile.

Pe 29 octombrie, Dinamo a învins acasă, la Kiev, 2-1 în Cupa Ucrainei. Un meci dificil, în care alb-albaștrii au închis jocul în minutul 79, după ce marii rivali au înscris primii.

Fault clar clar în careu ignorat la Shakhtar - Dinamo Kiev

Pe 2 noiembrie, în campionat, Shakhtar a câștigat cu 3-1, pe teren propriu, la Lviv. Un duel la fel de disputat. Ultimul gol al gazdelor, în prelungiri, când adversarii forțau egalarea.

Confruntarea din prima ligă a fost urmată de un protest înverșunat al kievenilor, care îi reproșau arbitrului Vitali Romanov că nu le-a acordat un penalty la 2-1 pentru Shakhtar.

Momentul când Konoplya (stânga), fundașul lui Shakhtar, l-a faultat pe Ogundana Foto: Captură TV

În minutul 60, Konoplya a intrat tare în careu la Shola Ogundana, aruncându-l în iarbă. Surprinzător, „centralul” Romanov a lăsat jocul să continue.

Asistentul video, principalul vizat în anchetă

După meci, Comisia de Arbitri a federației ucrainene (UAF) a conchis că arbitrul a greșit, dar l-a acuzat pe VAR-ul Igor Pashkal că nu l-a avertizat. Asistentul video a fost considerat principalul vinovat.

Comisia de Etică și Fair-Play UAF a declanșat o anchetă, cu Pashkal în vizor. Oficialii au vrut să descopere dacă eroarea era provocată de corupție sau dacă fusese o simplă greșeală.

Arbitrul dus la detectorul de minciuni: Igor Pashkal Foto: Instagram Dinamo Kiev

Potrivit jurnaliștilor de la TaToTake, un canal local de YouTube, Pashkal a fost dus la poligraf. După testul psihologic, supus detectorului de minciuni!

Răspunsurile acestuia nu l-au incriminat însă. Nu s-au găsit dovezi de corupție și dosarul a fost închis.

