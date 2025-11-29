FC Argeș și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 16:30, în etapa #18 a Ligii 1.

Mai târziu, de la 20:45, Dinamo va primi vizita celor de la Oțelul Galați, formație aflată pe locul #7.

Toate meciurile sunt disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid și-a consolidat poziția de lider al campionatului după victoria cu Csikszereda, scor 4-1, fiind la 5 puncte distanță de ocupanta locului secund, FC Botoșani, formație care va juca duminică împotriva Unirii Slobozia.

La polul opus al clasamentului se află Metaloglobus, care are doar 8 puncte.

Sâmbătă, 29 noiembrie

FC Argeș - CFR Cluj, live de la 16:30

Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Orășenesc (Mioveni) Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). A1: Ovidiu Artene (Vaslui). A2: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). VAR: Horia Mladinovici (București). AVAR: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Dinamo - Oțelul Galați, live de la 20:45

Stadion: Arena Națională (București)

Arena Națională (București) Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești). A1: George Neacșu (Câmpulung). A2: Nicușor Marin (Șușeni). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

S-a jucat:

Rapid - Csikszereda 4-1

Au marcat: Grameni '10, Dobre '27, Petrila '83 Manea '87 / Eppel '38

Echipele de start:

Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila

Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor: Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Csikszereda: Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely

Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely Antrenor: Robert Ilyes

Robert Ilyes Arbitru : Mihuleac Gabriel, Asistenți : Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, VAR : Colţescu Sebastian, AVAR : Porumbel Valentin

: Mihuleac Gabriel, : Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, : Colţescu Sebastian, : Porumbel Valentin Stadion: Superbet Arena - Giulești

Duminică, 30 noiembrie

Hermannstadt - UTA Arad, live de la 15:00

Unirea Slobozia - FC Botoșani, live de la 17:30

Farul Constanța - FCSB, live de la 20:30

Luni, 1 decembrie

Petrolul - Metaloglobus, live de la 16:00

U Cluj - U Craiova, live de la 19:00

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 17 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

