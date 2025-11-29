- FC Argeș și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 16:30, în etapa #18 a Ligii 1.
- Mai târziu, de la 20:45, Dinamo va primi vizita celor de la Oțelul Galați, formație aflată pe locul #7.
- Toate meciurile sunt disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Rapid și-a consolidat poziția de lider al campionatului după victoria cu Csikszereda, scor 4-1, fiind la 5 puncte distanță de ocupanta locului secund, FC Botoșani, formație care va juca duminică împotriva Unirii Slobozia.
La polul opus al clasamentului se află Metaloglobus, care are doar 8 puncte.
Sâmbătă, 29 noiembrie
FC Argeș - CFR Cluj, live de la 16:30
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
- Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). A1: Ovidiu Artene (Vaslui). A2: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). VAR: Horia Mladinovici (București). AVAR: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)
Dinamo - Oțelul Galați, live de la 20:45
- Stadion: Arena Națională (București)
- Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești). A1: George Neacșu (Câmpulung). A2: Nicușor Marin (Șușeni). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
S-a jucat:
Rapid - Csikszereda 4-1
- Au marcat: Grameni '10, Dobre '27, Petrila '83 Manea '87 / Eppel '38
Echipele de start:
- Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Csikszereda: Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel
- Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely
- Antrenor: Robert Ilyes
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: Superbet Arena - Giulești
Duminică, 30 noiembrie
Hermannstadt - UTA Arad, live de la 15:00
Unirea Slobozia - FC Botoșani, live de la 17:30
Farul Constanța - FCSB, live de la 20:30
Luni, 1 decembrie
Petrolul - Metaloglobus, live de la 16:00
U Cluj - U Craiova, live de la 19:00
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|FC Botoșani
|17
|33
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|17
|31
|5
|FC Argeș
|17
|27
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|Oțelul Galați
|17
|24
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|CFR Cluj
|17
|19
|12
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13
|Petrolul Ploiești
|17
|16
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|17
|12
|16
|Metaloglobus București
|17
|8