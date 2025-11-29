 Liga 1, etapa #18 FC Argeș - CFR Cluj , live de la 16:30 » Programul etapei + Clasamentul actualizat +38 foto
Liga 1, etapa #18 FC Argeș - CFR Cluj, live de la 16:30 » Programul etapei + Clasamentul actualizat

alt-text George Neagu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 09:15
alt-text Actualizat: 29.11.2025, ora 09:49
  • FC Argeș și CFR Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 16:30, în etapa #18 a Ligii 1.
  • Mai târziu, de la 20:45, Dinamo va primi vizita celor de la Oțelul Galați, formație aflată pe locul #7.
  • Toate meciurile sunt disponibile în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid și-a consolidat poziția de lider al campionatului după victoria cu Csikszereda, scor 4-1, fiind la 5 puncte distanță de ocupanta locului secund, FC Botoșani, formație care va juca duminică împotriva Unirii Slobozia.

La polul opus al clasamentului se află Metaloglobus, care are doar 8 puncte.

Sâmbătă, 29 noiembrie

FC Argeș - CFR Cluj, live de la 16:30

  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)
  • Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș). A1: Ovidiu Artene (Vaslui). A2: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe). VAR: Horia Mladinovici (București). AVAR: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Dinamo - Oțelul Galați, live de la 20:45

  • Stadion: Arena Națională (București)
  • Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești). A1: George Neacșu (Câmpulung). A2: Nicușor Marin (Șușeni). VAR: Cătălin Popa (Pitești). AVAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

S-a jucat:

Rapid - Csikszereda 4-1

  • Au marcat: Grameni '10, Dobre '27, Petrila '83 Manea '87 / Eppel '38
Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel
  • Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely
  • Antrenor: Robert Ilyes
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihăiță, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Superbet Arena - Giulești
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Duminică, 30 noiembrie

Hermannstadt - UTA Arad, live de la 15:00

Unirea Slobozia - FC Botoșani, live de la 17:30

Farul Constanța - FCSB, live de la 20:30

Luni, 1 decembrie

Petrolul - Metaloglobus, live de la 16:00

U Cluj - U Craiova, live de la 19:00

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1719
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

CFR Cluj dinamo liga 1 meciuri rapid fc botosani fcsb u craiova
