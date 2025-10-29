CS DINAMO - FC DINAMO 1-3. Florin Bratu (45 de ani) a vorbit despre cele întâmplate, la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”.

Tehnicianul a declarat că echipa sa putea obține mult mai mult de la această partidă, însă a intrat cu teamă de adversar, lucru care a contribuit decisiv la atitudinea modestă din prima repriză.

CS DINAMO - FC DINAMO. Florin Bratu, la finalul partidei: „Am intrat cu teamă”

„Am intrat cu teamă, poate cu prea mult respect pentru adversar, iar asta ne-a costat pentru că am încasat două goluri rapid. Am intrat puțin în ei la pauză, am făcut și două schimbări, iar abordarea a fost diferită.

Rezultatul e echitabil, FC Dinamo a fost echipa mai bună. Echipa mea sper să câștige încredere și experiență după astfel de meciuri”, a declarat Florin Bratu.

Florin Bratu: „A fost foarte ciudat”

Bratu a descris meciul drept unul bizar, fiind prima dată când suporterii echipei adverse îi scandează numele.

„A fost foarte ciudat, nu prea mi s-a întâmplat să îmi scandeze numele galeria adversă. Poate că e mult spus că suntem frați, dar suntem două cluburi diferite care vor să ajungă la un anumit moment la un numitor comun.

Știu foarte bine că se fac eforturi în acest sens și sper să se și reușească.

În primul rând noi nu avem suporteri, iar restul cred că au taxat ultimele evoluții ale FC-ului. I-am văzut cam nemulțumiți”, a mai spus Bratu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport