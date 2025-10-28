„N-am avut multe condiții”  Daniel Pancu, prima reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj + Ce mare problemă  a identificat la club
Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„N-am avut multe condiții” Daniel Pancu, prima reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj + Ce mare problemă a identificat la club

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 23:38
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 23:38
  • Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj.
  • Ce l-a făcut să accepte oferta lui Ioan Varga dar și ce problemă a identificat la formația clujeană, în rândurile de mai jos.

Ioan Varga a anunțat în cursul zilei de marți că Daniel Pancu va prelua conducerea echipei. El va colabora cu Laurențiu Rus, deoarece încă nu are licența PRO.

CFR a bătut palma cu noul antrenor Anunțul făcut de Ioan Varga » Când ar putea debuta pe banca „feroviarilor”
Citește și
CFR a bătut palma cu noul antrenor Anunțul făcut de Ioan Varga » Când ar putea debuta pe banca „feroviarilor”
Citește mai mult
CFR a bătut palma cu noul antrenor Anunțul făcut de Ioan Varga » Când ar putea debuta pe banca „feroviarilor”

Daniel Pancu, prima reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj

„Ieri am fost sunat de domnul Varga, iar înaintea sa de Giovanni. Mi-a spus de interesul CFR-ului și am discutat de mai multe ori pe parcursul zilei de ieri. Am vorbit și cu domnul Mureșan azi.

Prea multe condiții nu am avut. Este un club mare, cu jucători foarte buni, nu știu sincer cum s-a ajuns în această situație de neimaginat.

Singura problemă pe care o văd la club este legată de numărul foarte mare de jucători. În ziua de azi, starea de spirit face diferența, iar cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai o stare care să te facă să ai evoluții bune.

Momentan nu am ce să fac în acest sens, n-am cum să renunț la vreun jucător fără să-l cunosc”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Pancu: „Au mai fost tatonări cu CFR Cluj”

Fostul selecționer al naționalei U21 a declarat că ar mai fi putut ajunge la Cluj în trecut, atunci când au mai existat discuții în acest sens.

„Au mai fost tatonări, dar prin intermediari. De data asta au fost telefoane frecvente, iar pentru mine a fost clar încă de ieri că interesul lor a fost real.

Obiectivele le vom discuta miercuri seară în amănunt, dar cu siguranță participarea în cupele europene este primul obiectiv”.

Întrebat despre problemele legate de licența PRO, Pancu a declarat: „Pe 8 sau 9 decembrie iau licența. Din ce știu, în momentul de față Laurențiu Rus are derogare, iar când vin eu o sa fie valabilă tot derogarea lui”.

Cu Louis Munteanu am avut o relație foarte bună, n-am avut nicio problemă cu el și cred că nici acum la CFR nu este vorba de așa ceva. Are câteva probleme, i-a recidivat accidentarea, dar e bine, a început să se antreneze. Daniel Pancu

Citește și

Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia 
Cupa Romaniei
22:56
Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia
Citește mai mult
Cupa României, etapa #1 FC Dinamo se impune împotriva lui CS Dinamo + CFR Cluj a defilat în Gruia 
Doliu în șah A murit românul pe care Kasparov și Karpov n-au reușit să-l învingă » Era campion mondial la categoria veteranilor
Alte sporturi
22:50
Doliu în șah A murit românul pe care Kasparov și Karpov n-au reușit să-l învingă » Era campion mondial la categoria veteranilor
Citește mai mult
Doliu în șah A murit românul pe care Kasparov și Karpov n-au reușit să-l învingă » Era campion mondial la categoria veteranilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 ioan varga
Știrile zilei din sport
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Superliga
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Citește mai mult
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Diverse
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Citește mai mult
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Superliga
14:05
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Citește mai mult
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Superliga
12:44
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Citește mai mult
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”
16:01
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty, dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania
15:08
Nimeni nu mai înțelege nimic! Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Nimeni nu mai înțelege nimic!  Persistă confuzia în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
14:34
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
LIVE Două partide se joacă acum, în etapa #1 a Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Top stiri din sport
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Superliga
11:25
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia: „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Citește mai mult
Start la negocieri FCSB caută întăriri în Portugalia : „Am început discuțiile” » Cine are ultimul cuvânt
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Fotbal feminin
11:07
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Citește mai mult
Amenințată cu moartea Portarul naționalei Franței, hărțuită online: „Am primit un videoclip cu cineva căruia i se taie gâtul”
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Europa League
09:38
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
Citește mai mult
Amendă-șoc pentru toți jucătorii! Motivul pentru care adversarii lui FCSB au fost pedepsiți de club. Ce a pățit antrenorul
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Europa League
09:00
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european
Citește mai mult
FCSB cotizează la UEFA Campioana României a ajuns pe lista neagră a forului european

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 27 rapid 12 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share