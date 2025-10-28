Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj.

Ce l-a făcut să accepte oferta lui Ioan Varga dar și ce problemă a identificat la formația clujeană, în rândurile de mai jos.

Ioan Varga a anunțat în cursul zilei de marți că Daniel Pancu va prelua conducerea echipei. El va colabora cu Laurențiu Rus, deoarece încă nu are licența PRO.

Daniel Pancu, prima reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj

„Ieri am fost sunat de domnul Varga, iar înaintea sa de Giovanni. Mi-a spus de interesul CFR-ului și am discutat de mai multe ori pe parcursul zilei de ieri. Am vorbit și cu domnul Mureșan azi.

Prea multe condiții nu am avut. Este un club mare, cu jucători foarte buni, nu știu sincer cum s-a ajuns în această situație de neimaginat.

Singura problemă pe care o văd la club este legată de numărul foarte mare de jucători. În ziua de azi, starea de spirit face diferența, iar cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai o stare care să te facă să ai evoluții bune.

Momentan nu am ce să fac în acest sens, n-am cum să renunț la vreun jucător fără să-l cunosc”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Pancu: „Au mai fost tatonări cu CFR Cluj”

Fostul selecționer al naționalei U21 a declarat că ar mai fi putut ajunge la Cluj în trecut, atunci când au mai existat discuții în acest sens.

„Au mai fost tatonări, dar prin intermediari. De data asta au fost telefoane frecvente, iar pentru mine a fost clar încă de ieri că interesul lor a fost real.

Obiectivele le vom discuta miercuri seară în amănunt, dar cu siguranță participarea în cupele europene este primul obiectiv”.

Întrebat despre problemele legate de licența PRO, Pancu a declarat: „Pe 8 sau 9 decembrie iau licența. Din ce știu, în momentul de față Laurențiu Rus are derogare, iar când vin eu o sa fie valabilă tot derogarea lui”.

Cu Louis Munteanu am avut o relație foarte bună, n-am avut nicio problemă cu el și cred că nici acum la CFR nu este vorba de așa ceva. Are câteva probleme, i-a recidivat accidentarea, dar e bine, a început să se antreneze. Daniel Pancu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport