Victor Becali (64 de ani), fratele lui Giovanni Becali (73 de ani), a intervenit în conflictul impresarului cu Florin Tănase (30 de ani).

Victor Becali l-a criticat dur pe atacantul FCSB, despre care a spus că e singurul golgheter pe care n-a putut să-l transfere în străinătate.

Victor Becali, despre Florin Tănase: „Obraznic! Nu îl puteam transfera că marca doar din penalty”

„Obraznic! Nu a existat niciodată vreo tensiune între mine și el în perioada în care am colaborat. Am și spus în momentul în care nu am mai colaborat cu el, nu a fost să fie.

Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător care este golgheter. A ieșit de vreo două ori golgheter. Și nu a fost să fie, am zis că nu ne-a mers împreună.

Ne-am mai întâlnit de atunci de nu știu câte ori, niciun fel de problemă, ne-am salutat. Dacă se ducea la Real Madrid ziceam «Doamne, ce am pierdut!». Asta e, nici nu știu pe unde s-a dus. Dar nu contează asta.

Dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea. Noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere. Interesul nostru care era? Să se transfere! Altfel, nu aveam obiectul muncii”, a declarat Victor Becali, conform gsp.ro.

Cum adică, cu ce a ajuns rău Giovanni? Îi este milă și de voi, că sunteți la emisiune? Este un tip milos. Dacă aveți probleme, vă duceți la el. Din milă vă ajută. Nu e nicio reacție dură, doar o obrăznicie. Giovanni a spus că se aude povestea aia cu sifonul, nu că așa este. Vorbește lumea, cum vorbiți și voi. Victor Becali

Victor Becali: „Dacă voi considerați că e un om educat, problema voastră, eu nu cred”

Agentul a continuat să îl atace pe fotbalistul campioanei.

„Dacă e supărat, să rămână supărat, care e problema? Mă apuc eu să îl înveselesc pe Tănase? Se înveselește când bate penalty.

Obraznic, în primul rând că e un om cu 45 de ani mai mare decât tine. Dacă voi considerați că e un om educat, problema voastră, eu nu cred.

Dacă voi credeți că știe matematică, de fapt, ca să numeri îți trebuie aritmetică, nu neapărat matematică, că nu faci formule. Probabil le confundă. Nu mă mai întorc eu din străinătate că rămâne supărat el”, a mai adăugat Victor Becali.

