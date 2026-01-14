Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”

FIFA a anunțat o procedură specială de vânzare a biletelor pentru suporterii echipelor calificate după baraje la CM 2026.

Turcia - România se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00. Câștigătoarea joacă pentru calificarea la Mondial, pe 31 martie, cu învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Turneul va începe joi, 11 iunie 2026, în Mexico City, iar finala va avea loc duminică, 19 iulie 2026, în New York. Va fi primul cu 48 de echipe și organizat în trei țări: SUA, Canada, Mexic.

Pe 13 ianuarie 2026 s-a încheiat și cea de-a treia fază de vânzare a biletelor pentru Cupa Mondială 2026, cunoscută sub numele de „Tragerea la sorți aleatorie”, marcând finalul ultimei etape majore de aplicare înainte ca toate echipele participante să fie cunoscute. Această rundă a început pe 11 decembrie 2025.

Cum pot obține suporterii români bilete la CM 2026, dacă România trece de baraje

Pentru fanii naționalei României care nu au participat la niciuna dintre etapele anterioare de vânzare a biletelor FIFA, rămâne o întrebare esențială: vor mai avea șanse să-și cumpere bilete dacă România se califică după barajele din martie?

Răspunsul este da. Dacă „tricolorii” trec de barajele de calificare, mai întâi cu Turcia (26 martie, Istanbul) și apoi cu câștigătoarea meciului Slovacia - Kosovo (31 martie, deplasare), România va fi considerată o „echipă calificată târziu”, iar FIFA va organiza o procedură specială de vânzare a biletelor pentru această categorie de suporteri.

Pașii esențiali pentru fanii României care vor bilete la CM 2026. Rolul FRF

Pentru ca suporterii să fie pregătiți și să nu rateze șansa de a prinde bilete la meciurile naționalei, este important să urmeze câteva etape cheie, de la crearea contului FIFA până la aplicarea prin procedura specială FIFA pentru „echipele calificate târziu”.

Crearea sau verificarea contului FIFA și a ID-ului FIFA, necesare pentru orice achiziție oficială. Urmărirea anunțurilor oficiale FIFA pe FIFA.com/tickets pentru a fi la curent cu procedurile generale și termenele de aplicare. Monitorizarea comunicărilor FRF, care va gestiona selecția și distribuirea biletelor printr-un portal dedicat suporterilor României, conform criteriilor stabilite de federație. Aplicarea conform procedurii FRF imediat ce aceasta este deschisă pentru suporterii echipei naționale. Verificarea alternativelor: platforma oficială de revânzare FIFA sau pachetele de ospitalitate, pentru fanii care nu obțin bilete prin alocarea directă a FRF.

Prețurile biletelor la CM 2026: ce trebuie să știe suporterii români

După ce Asociația Suporterilor Europeni (FSE) a protestat, indignată de prețurile exorbitante ale tichetelor pentru Cupa Mondială 2026, FIFA a decis să plafoneze prețul minim al biletelor destinate fanilor care doresc să participe la meciurile propriilor naționale.

Astfel, a fost introdusă o categorie specială de bilete denumită „Supporter Entry Tier”, cu un preț fix de 60 de dolari pentru fiecare dintre cele 104 meciuri ale competiției, inclusiv finala.

Fanii care au aplicat anticipat pentru bilete la meciurile pe care România le-ar putea juca în grupa de la CM 2026 își vor primi banii înapoi dacă „tricolorii” nu se califică.

În toate cele trei faze de vânzare a biletelor pentru Cupa Mondială 2026, FIFA a înregistrat peste 150 de milioane de cereri de bilete. Cererea totală depășește de peste 30 de ori numărul biletelor disponibile.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia - România (Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie)

(Vancouver, BC Place Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 14 iunie) Vineri, 19 iunie 2026: Paraguay - România (San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie)

(San Francisco, Levi’s Stadium, ora locală 21:00 / 07:00 în România, 20 iunie) Joi, 25 iunie 2026: SUA - România (Los Angeles, SoFi Stadium, ora locală 19:00 / 05:00 în România, 26 iunie)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Grupele de la CM 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

