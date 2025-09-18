A murit Florin Marin Fostul fotbalist și antrenor s-a luptat cu probleme grave de sănătate

- Florin Marin (72 de ani), fost jucător la Rapid și Steaua și antrenor la mai multe echipe din Liga 1, a murit astăzi.
- Fostul tehnician suferea de probleme grave de sănătate.
Florin Marin s-a retras din fotbal la începutul acestui an, la numai 9 zile de la numirea în funcția de antrenor al celor de la FC Voluntari, din cauza problemelor de sănătate.
Florin Marin a murit
Florin Marin a murit după 2 săptămâni petrecute în spital. Starea de sănătate a fostului tehnician s-a agravat constant.
Florin Marin suferea de demență și de alte afecțiuni conexe. Din cauza problemelor de sănătate, ajunsese să cântărească numai 40 de kilograme, a informat fanatik.ro.
Colegii lui Florin Marin din perioada petrecută la Steaua l-au vizitat la spital, însă acesta nu i-a recunoscut decât după intervenția soției sale, Rodica.
Florin Marin a avut o carieră impresionantă în fotbalul românesc
Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima divizie din România și a câștigat 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979).
În cariera sa de antrenor, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României.