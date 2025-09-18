 Dănciulescu a găsit „vinovații” Fostul atacant crede că  jucătorii U21 de la FCSB nu se ridică la nivelul echipei: „Rar joacă 11 la 11”

Fostul atacant Ionel Dănciulescu (48 de ani), consideră că rezultatele slabe înregistrate de FCSB sunt influențate de regula U21.

Dănciulescu susține că jucătorii care îndeplinesc regula U21 la FCSB nu se ridică la nivelul titularilor din Europa League.

Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a calificat în Europa League, deși întâmpină dificultăți în campionat, unde a strâns doar șapte puncte în nouă meciuri disputate.

Ionel Dănciulescu: „Rare sunt momentele în care joacă 11 la 11”

„În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21. În partea dreaptă au jucat cu Toma, Cercel.

Radunovic a lipsit o bună parte din timp, nu prea mai există omogenitate în apărare.

Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de Under foarte bune, FCSB nu.

Atunci când folosește Under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc niciun plus echipei”, a spus Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

Într-adevăr, nici jocul colectiv al FCSB-ului nu este cel din sezonul trecut, dar se vede că nu sunt jucători de FCSB. Ionel Dănciulescu

Cei patru jucători folosiți de FCSB pentru a respecta regula U21 sunt: Andrei Dăncuș (16 ani, fundaș central), Ionuț Cercel (18 ani, fundaș dreapta), Mihai Toma (18 ani, mijlocaș) și Alexandru Stoian (17 ani, atacant).

Cum a arătat FCSB în ultimul meci din preliminariile Europa League:

3-0 cu Aberdeen: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Lixandru, Șut - Miculescu, Olaru, Tănase - Bîrligea

Cum a arătat FCSB în ultimul meci din Superliga:

1-1 cu Csikszereda: Târnovanu - Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Cisotti

Ce urmează pentru FCSB

FCSB, campioana ultimelor două sezoane în Superliga, se află în prezent la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Echipa antrenată de Elias Charalambous va întâlni mâine, de la ora 20:30, formația de la Botoșani, înainte de debutul în noul sezon din Europa League, de săptămâna viitoare.

Programul FCSB în Europa League:

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles - FCSB 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys

FCSB - Young Boys 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna

FCSB - Bologna 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB

Basel - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB

Steaua Roșie - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB

Dinamo Zagreb - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

