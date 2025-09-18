 Dănciulescu a găsit „vinovații” Fostul atacant crede că  jucătorii U21 de la FCSB nu se ridică la nivelul echipei: „Rar joacă 11 la 11”
Ionuț Cercel și Mihai Toma. Foto: Sportpictures
Superliga

Dănciulescu a găsit „vinovații” Fostul atacant crede că jucătorii U21 de la FCSB nu se ridică la nivelul echipei: „Rar joacă 11 la 11”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 19:33
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 19:33
  • Fostul atacant Ionel Dănciulescu (48 de ani), consideră că rezultatele slabe înregistrate de FCSB sunt influențate de regula U21.
  • Dănciulescu susține că jucătorii care îndeplinesc regula U21 la FCSB nu se ridică la nivelul titularilor din Europa League.

Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a calificat în Europa League, deși întâmpină dificultăți în campionat, unde a strâns doar șapte puncte în nouă meciuri disputate.

Colaborare FRF - DIICOT  Doi federali au contribuit la condamnarea fostului avocat al ”clanului Cămătarilor” pentru trafic de influență » Filmul evenimentelor
Citește și
Colaborare FRF - DIICOT Doi federali au contribuit la condamnarea fostului avocat al ”clanului Cămătarilor” pentru trafic de influență » Filmul evenimentelor
Citește mai mult
Colaborare FRF - DIICOT  Doi federali au contribuit la condamnarea fostului avocat al ”clanului Cămătarilor” pentru trafic de influență » Filmul evenimentelor

Ionel Dănciulescu: „Rare sunt momentele în care joacă 11 la 11”

„În Europa nu sunt obligați să folosească regula U21. În partea dreaptă au jucat cu Toma, Cercel.

Radunovic a lipsit o bună parte din timp, nu prea mai există omogenitate în apărare.

Craiova este acoperită foarte bine, ceea ce nu se întâmplă la FCSB. E vina lor că nu s-au pregătit. Craiova are 5-6 variante de Under foarte bune, FCSB nu.

Atunci când folosește Under, rare sunt momentele în care joacă 11 la 11 cu adversarii, pentru că sunt jucători care nu aduc niciun plus echipei”, a spus Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

Într-adevăr, nici jocul colectiv al FCSB-ului nu este cel din sezonul trecut, dar se vede că nu sunt jucători de FCSB. Ionel Dănciulescu

Cei patru jucători folosiți de FCSB pentru a respecta regula U21 sunt: Andrei Dăncuș (16 ani, fundaș central), Ionuț Cercel (18 ani, fundaș dreapta), Mihai Toma (18 ani, mijlocaș) și Alexandru Stoian (17 ani, atacant).

Cum a arătat FCSB în ultimul meci din preliminariile Europa League:

  • 3-0 cu Aberdeen: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Lixandru, Șut - Miculescu, Olaru, Tănase - Bîrligea

Cum a arătat FCSB în ultimul meci din Superliga:

  • 1-1 cu Csikszereda: Târnovanu - Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Cisotti

Ce urmează pentru FCSB

FCSB, campioana ultimelor două sezoane în Superliga, se află în prezent la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Echipa antrenată de Elias Charalambous va întâlni mâine, de la ora 20:30, formația de la Botoșani, înainte de debutul în noul sezon din Europa League, de săptămâna viitoare.

Programul FCSB în Europa League:

  • 25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Guardiola atacă Antrenorul lui City nu a uitat de suspendarea pentru dopaj și critică Federația: „Problema era la Milano”
Liga Campionilor
19:08
Guardiola atacă Antrenorul lui City nu a uitat de suspendarea pentru dopaj și critică Federația: „Problema era la Milano”
Citește mai mult
Guardiola atacă Antrenorul lui City nu a uitat de suspendarea pentru dopaj și critică Federația: „Problema era la Milano”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Ionel Danciulescu liga 1 fcsb regula u21
Știrile zilei din sport
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Superliga
10:17
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Citește mai mult
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Liga Campionilor
10:51
Haaland, de neoprit! Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Citește mai mult
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Superliga
09:31
Lumea fotbalului, în stare de șoc Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Citește mai mult
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Diverse
09:01
Testamentul lui Florin Marin Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Citește mai mult
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:10
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO 
17:48
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre  noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
18:02
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
16:53
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Superliga
18.09
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Citește mai mult
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Superliga
18.09
Unde joacă FCSB și Dinamo? Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Citește mai mult
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Europa League
18.09
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Citește mai mult
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share