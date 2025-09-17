Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România +10 foto
Startul lucrărilor la noul stadion Corvinul riscă să se prelungească / FOTO Facebook Primaria Hunedoara
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 19:15
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 19:15
  • Startul lucrărilor la noul stadion Corvinul riscă să se prelungească și mai mult din cauza falimentului unuia dintre constructorii angajați de CNI.

Un necaz nu vine niciodată singur. După ce Guvernul a decis sistarea temporară a lucrărilor la stadioanele care nu au depășit pragul de 50% progres fizic, proiectul arenei Corvinul din Hunedoara primește o nouă lovitură.

Noul stadion Corvinul a rămas cu doi constructori

P.A.B. România SRL, una dintre firmele din asocierea desemnată câștigătoare, a intrat în faliment. Tribunalul Arad a dispus pe 9 septembrie 2025 dizolvarea societății și ridicarea dreptului de administrare. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Firma arădeană urma să execute lucrări de peste 42 de milioane de lei (8,4 milioane de euro) din contractul total de 269 de milioane de lei (53,8 milioane de euro) semnat cu Compania Națională de Investiții pe 16 aprilie 2025.

Sentința stabilește că „se dispune intrarea în faliment în procedură generală a debitoarei P.A.B. România SRL”, precum și „dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare”, cu desemnarea unui consorțiu de lichidatori judiciari format din Expert SPRL Arad și CITR SPRL Cluj-Napoca.

Totodată, instanța a dispus „sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare”.

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara

Firma arădeană se baza pe proiectul noului stadion Corvinul

Încă din primăvară, la unul dintre termenele din insolvență, administratorul judiciar al P.A.B. România SRL încerca să convingă judecătorul sindic să asigure firmei acces la fondurile ce urmau să fie încasate din contracte publice, invocând inclusiv viitoarele plăți din proiectul stadionului Corvinul.

Administratorul judiciar atrăgea atenția că aceste sume erau „imperios necesare” pentru finanțarea activităților curente, pentru redresarea situației financiare și pentru acoperirea pasivului.

În concluzie, fotbaliștii și fanii Corvinului trebuie să mai aștepte până când vor începe lucrările la noul stadion.

Proteste la Hunedoara

La finalul lunii august, jucătorii pregătiți de Florin Maxim au intrat pe teren în etapa 2 din Liga 2, împotriva Chindiei Târgoviște, cu un banner-manifest: „Pentru tot ce ni s-a luat, dați-ne înapoi măcar un vis: Noul Stadion Corvinul!”.

Decizia amânării începerii construcției noului stadion i-a înfuriat pe suporterii hunedoreni și pe primarul orașului, Dan Bobouțanu, care au decis să inițieze o petiție online pentru a solicita începerea lucrărilor la noua arenă de 10.000 de locuri.

„Fac un apel şi către parlamentarii judeţului Hunedoara, indiferent de apartenenţa politică. Este momentul să demonstreze cât de mult se luptă pentru acest judeţ uitat cu desăvârşire de cei aflaţi la putere. Să iasă şi să îşi declare public susţinerea pentru această investiţie.

Să-i explice premierului că acest proiect nu este un moft. Să arate că, până acum, celelalte guverne au construit săli de sport, stadioane şi au făcut alte investiţii importante exact în oraşele din care provin cei care ne conduc acum.

Că oprirea investiţiilor prin CNI sau prin Programul «Anghel Saligny» nu reprezintă decât o altă lovitură dată atât cetăţenilor Hunedoarei cât şi firmelor româneşti care s-au angajat să facă aceste lucrări”, menționează primarul în prezentarea petiției online.

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

Potrivit CNI, noul stadion va cuprinde, printre altele, o sala de box, săli de forță și cardio, cabinet medical, vestiare dotate cu dușuri, săli de conferință, zonă de restaurant, birouri administrative.

În plus, proiectul menționează că vor fi amenajate zone exterioare de promenada și evenimente. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice.

Complexul, cu o suprafață de 37.207 mp și o capacitate de 10.100 de locuri, va respecta normele FIFA și Ghidul UEFA pentru stadioane de nivel internațional.

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara
Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara

STADION Corvinul Hunedoara faliment cni dan bobouțanu constructor
